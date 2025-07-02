Ирландский клуб выпустил форму совместно с рок-группой, связанной с «Сити»

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сегодня, 00:39

«Богемиан» из Дублина представил специальную форму к Кубку Ирландии 2025 года.

Комплект сделан в сотрудничестве с известной британской рок-группой Oasis. Футболка выполнена в синем цвете, на ней присутствует логотип музыкального колпектива. Все средства, вырученные с продажи формы, будут разделены между клубом и двумя благотворительными организациями. Музыканты не получат денег за партнёрство и поддержку проекта.

Oasis была основана в 1991 году братьями Ноэлом и Лиамом Галлахерами. Они родились в Манчестере в семье ирландцев. Коллектив имеет связь с «Манчестер Сити», а его участники являются болельщиками английской команды и периодически делают совместные активности.