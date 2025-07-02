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Ирландский клуб выпустил форму совместно с рок-группой, связанной с «Сити»

сегодня, 00:39

«Богемиан» из Дублина представил специальную форму к Кубку Ирландии 2025 года.

Комплект сделан в сотрудничестве с известной британской рок-группой Oasis. Футболка выполнена в синем цвете, на ней присутствует логотип музыкального колпектива. Все средства, вырученные с продажи формы, будут разделены между клубом и двумя благотворительными организациями. Музыканты не получат денег за партнёрство и поддержку проекта.

Oasis была основана в 1991 году братьями Ноэлом и Лиамом Галлахерами. Они родились в Манчестере в семье ирландцев. Коллектив имеет связь с «Манчестер Сити», а его участники являются болельщиками английской команды и периодически делают совместные активности.Ирландский клуб выпустил форму совместно с рок-группой, связанной с «Сити»

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Все комментарии
5d5shv2c6g6b
5d5shv2c6g6b
сегодня в 07:46
В целом неплохо смотрится эта форма
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:30
Какая-то мутноватая схема...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 06:37
Многие считают ирландский рок лучшим в мире..
shlomo
shlomo
сегодня в 06:19
Ну теперь главное не проиграть в такой форме...:)))
протон
протон
сегодня в 00:42
Ну да ладно, выглядит круто всё-равно. Для фанатов такую заказать будет шиком
Гость
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