ГлавнаяНовости

Холанд, Оливейра, Фабиньо и Навас поспорят за звание игрока недели в ЛЧ

сегодня, 02:15

УЕФА назвал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам недели в Лиге чемпионов.

Список номинантов:

Эрлинг Холанд («Боруссия» Д) – 2 гола в матче с «Севильей» (2:2);
Сержиу Оливейра («Порту») – 2 гола в матче с «Ювентусом» (2:3);
Фабиньо («Ливерпуль») – точность передач — 76% в матче с «РБ Лейпциг» (2:0);
Кейлор Навас («Пари Сен-Жермен») – 9 сейвов, 1 отражённый пенальти в матче с «Барселоной» (1:1).

Все новости
ОфициальноНавас — лучший игрок матча «Пари Сен-Жермен» — «Барселона»
Сегодня, 01:47 Комментарии2
ОфициальноФабиньо признан лучшим игроком матча «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг»
Сегодня, 01:19 Комментарии3
Иммобиле вручили «Золотую бутсу» по итогам прошлого сезона
Вчера, 19:01 ФотоКомментарии7
ОфициальноСержиу Оливейра — лучший игрок матча «Ювентус» — «Порту»
Вчера, 02:30 Комментарии2
ОфициальноХоланд признан лучшим игроком матча «Боруссия» — «Севилья»
Вчера, 01:08 Комментарии4
ОфициальноДюпин — лучший игрок матча «Рубин» — «Зенит»
08 марта Комментарии10
Обсудить
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:28
Вполне достойные кандидаты, посмотрим кого в итоге выберут??? Выбор предстоит довольно трудный . И Холанд и Оливейра принесли своим командам итоговый проход дальше. Скорее всего кто то из них и получит этот приз. Хотя двое других тоже неплохо себя проявили.
Ждем итогов голосования.
Всем здоровья.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100