Холанд, Оливейра, Фабиньо и Навас поспорят за звание игрока недели в ЛЧ

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сегодня, 02:15

УЕФА назвал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам недели в Лиге чемпионов.

Список номинантов:

(«Боруссия» Д) – 2 гола в матче с «Севильей» (2:2);

(«Порту») – 2 гола в матче с «Ювентусом» (2:3);

Фабиньо («Ливерпуль») – точность передач — 76% в матче с «РБ Лейпциг» (2:0);

(«Пари Сен-Жермен») – 9 сейвов, 1 отражённый пенальти в матче с «Барселоной» (1:1).