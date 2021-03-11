Холанд, Оливейра, Фабиньо и Навас поспорят за звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам недели в Лиге чемпионов.
Список номинантов:
Эрлинг Холанд («Боруссия» Д) – 2 гола в матче с «Севильей» (2:2);
Сержиу Оливейра («Порту») – 2 гола в матче с «Ювентусом» (2:3);
Фабиньо («Ливерпуль») – точность передач — 76% в матче с «РБ Лейпциг» (2:0);
Кейлор Навас («Пари Сен-Жермен») – 9 сейвов, 1 отражённый пенальти в матче с «Барселоной» (1:1).
Ждем итогов голосования.
Всем здоровья.
Ждем итогов голосования.
Всем здоровья.