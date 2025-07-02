Переход Сергеева в «Динамо» затягивается из-за предложения «Спартака»

«Спартак» направил новое предложение «Крыльям Советов» по трансферу Ивана Сергеева, отличающееся от предыдущего.
Ранее 30-летний нападающий отказал «красно-белым», и теперь «Спартак» может затягивать его переход в «Динамо», где игрок уже прошёл медосмотр.
Согласно контракту Сергеева с «Крыльями Советов», «Зенит» имеет три дня на повторное обсуждение предложения и готов этим воспользоваться.
Клубам предстоит разрешить юридическую ситуацию, но окончательное решение всё равно будет за Сергеевым.
А вот к Гладышеву, у меня совсем другое отношение. Скромный, талантливый парнишка, умеет ждать, довольно разноплановый... К таким людям, всегда проникаешься Уважением.
А вот к Гладышеву, у меня совсем другое отношение. Скромный, талантливый парнишка, умеет ждать, довольно разноплановый... К таким людям, всегда проникаешься Уважением.
Знаешь...
Как-то показывали ДЛИННОЕ интервью Тюкавина прямо с базы.
Мне очень не понравилось, как он ФАМИЛЬЯРНО подшутил над проходящим мимо Личкой...
Совсем не понравилось.
А, что касается Заболотного и Комличенко - так у них интеллект на лицах написан. ))
Там, полагаю, примитивные эмоции и инстинкты, что в играх с ИХ участием также было наглядно продемонстрировано всем.
Но есть же и другие, более независимые в суждениях и действиях ВНЕ ПОЛЯ игроки, от которых тренерам - головная боль, а клубу и команде, судя по их полезным действиям на поле и набранным очкам - только радость.
Знаешь...
Как-то показывали ДЛИННОЕ интервью Тюкавина прямо с базы.
Мне очень не понравилось, как он ФАМИЛЬЯРНО подшутил над проходящим мимо Личкой...
Совсем не понравилось.
А, что касается Заболотного и Комличенко - так у них интеллект на лицах написан. ))
Там, полагаю, примитивные эмоции и инстинкты, что в играх с ИХ участием также было наглядно продемонстрировано всем.
Но есть же и другие, более независимые в суждениях и действиях ВНЕ ПОЛЯ игроки, от которых тренерам - головная боль, а клубу и команде, судя по их полезным действиям на поле и набранным очкам - только радость.
Зенит НЕ собирался перебивать сумму, предложенную динамовцами за Сергеева.
Спартак предложил БОЛЬШЕ, чем Динамо.
А ЗАЧЕМ в этом случае Зениту хотеть перебивать эту, ЕЩЁ бОльшую сумму???
Всё таки, как сказал Винни Пух, "это ж-ж-ж-ж неспроста".
Может, Сергеев и его агент САМИ соблазнились на суммы контрактов - ему и агенту - а пункт в договоре о 3-дневном "раздумии" Зенита только для того, чтобы, уже ПОСЛЕ прохождения медосмотра в Динамо, Зенит снова по умолчанию цену на Сергева выше, чем Спартак, не предложит, но, в этом случае, Спартак уже будет первым покупателем, "отодвинув" Динамо, поскольку Спартак предложил КС бОльшую сумму и, видимо, контракт игроку был "повкуснее".
В общем, замена покупателя по основаниям, предусмотренным договором.
P.S.
Что-то там ентот Кахигао и его "вАробЫшки" из селекционного отдела мутят...
Как-то не по-людски всё...
Зенит НЕ собирался перебивать сумму, предложенную динамовцами за Сергеева.
Спартак предложил БОЛЬШЕ, чем Динамо.
А ЗАЧЕМ в этом случае Зениту хотеть перебивать эту, ЕЩЁ бОльшую сумму???
Всё таки, как сказал Винни Пух, "это ж-ж-ж-ж неспроста".
Может, Сергеев и его агент САМИ соблазнились на суммы контрактов - ему и агенту - а пункт в договоре о 3-дневном "раздумии" Зенита только для того, чтобы, уже ПОСЛЕ прохождения медосмотра в Динамо, Зенит снова по умолчанию цену на Сергева выше, чем Спартак, не предложит, но, в этом случае, Спартак уже будет первым покупателем, "отодвинув" Динамо, поскольку Спартак предложил КС бОльшую сумму и, видимо, контракт игроку был "повкуснее".
В общем, замена покупателя по основаниям, предусмотренным договором.
P.S.
Что-то там ентот Кахигао и его "вАробЫшки" из селекционного отдела мутят...
Как-то не по-людски всё...
"Дело в том, что по условиям сделки между «Крыльями Советов» и «Зенитом», откуда осенью прошлого года перешел нападающий, петербуржцы имеют приоритетное право выкупа футболиста. Клуб с берегов Невы должен в течении трех дней либо перебить чужое трансферное предложение, либо отказаться от сделки. А пока «сине-бело-голубые» думают, переход форварда в «Динамо», где он уже прошел медосмотр, невозможен."
В Зените уже сказали что не имеют никаких видов на Сергеева.)
"Дело в том, что по условиям сделки между «Крыльями Советов» и «Зенитом», откуда осенью прошлого года перешел нападающий, петербуржцы имеют приоритетное право выкупа футболиста. Клуб с берегов Невы должен в течении трех дней либо перебить чужое трансферное предложение, либо отказаться от сделки. А пока «сине-бело-голубые» думают, переход форварда в «Динамо», где он уже прошел медосмотр, невозможен."
В Зените уже сказали что не имеют никаких видов на Сергеева.)
Так игроки нападения практически ВСЕ - сложные, с психологической точки зрения, натуры.
Одни больше, другие - меньше, но практически все - не подарок.
Если кудрявый чухонец сможет с ним найти общий язык - а Сергеева-то "молодёжью" назвать уже язык не поворачивается, то может быть, дела у него и пойдут в Динамо отлично.
А не сможет - отдадут кому-нибудь в аренду.
Полагаю, что Варелик, отлично владеющий для иностранца )) русским языком больше ему для "задушевных бесед" подходит, чем боров, который отказывается наш язык учить.
Хрен ли - звЯзда мирового футбола: не пристало ему, королевичу,....
Так игроки нападения практически ВСЕ - сложные, с психологической точки зрения, натуры.
Одни больше, другие - меньше, но практически все - не подарок.
Если кудрявый чухонец сможет с ним найти общий язык - а Сергеева-то "молодёжью" назвать уже язык не поворачивается, то может быть, дела у него и пойдут в Динамо отлично.
А не сможет - отдадут кому-нибудь в аренду.
Полагаю, что Варелик, отлично владеющий для иностранца )) русским языком больше ему для "задушевных бесед" подходит, чем боров, который отказывается наш язык учить.
Хрен ли - звЯзда мирового футбола: не пристало ему, королевичу,....
Поскольку я не следил пристально )) за тем, с кем и на каких условиях у него ПОСТОЯННЫЙ контракт, то можно предположить 2 варианта:
1. Контракт с Зенитом, а в КС в аренде.
В этом случае Зенит, естественно, получает ФСЁ за его продажу.
2. Контракт с КС.
В этом случае, можно предположить, что Зенит при продаже его в КС оговорил, что сколько-то процентов от сделки он получает в случае перепродажи Сергеева в другой клуб.
Думаю, что как-то так... )
Поскольку я не следил пристально )) за тем, с кем и на каких условиях у него ПОСТОЯННЫЙ контракт, то можно предположить 2 варианта:
1. Контракт с Зенитом, а в КС в аренде.
В этом случае Зенит, естественно, получает ФСЁ за его продажу.
2. Контракт с КС.
В этом случае, можно предположить, что Зенит при продаже его в КС оговорил, что сколько-то процентов от сделки он получает в случае перепродажи Сергеева в другой клуб.
Думаю, что как-то так... )
А Зенит то здесь причём?
А Зенит то здесь причём?
Оно и понятно, что не все были продажные. Ольшанского помню, лысый, слегка туповатый, зато надежный в обороне. Но, мы то, помним, как футболисты советского времени получали квартиры и машины, в то время как заслуженные ветераны ВОВ, годами стояли в очереди. Буряк, уже через неделю, после полученной "Волги" в 1975 продал её и получил 9тысяч рублей, а квартиру, ему, искал сам Лобановский...
Что до Сергеева, то дело даже не в том, что еще пару лет может попылить, а в том, что он непростой нападающий, ему надо определить позицию на поле. На примере Семака, мы увидели, что не всё так просто в обращении с Сергеевым... Мне, ваш, бывший дельфин нравится больше или Даку- они проще в футбольном общении, с ними удобней работать в плане атаки. Но если Валера не видит проблем, пусть будет так, я не против.)))
Оно и понятно, что не все были продажные. Ольшанского помню, лысый, слегка туповатый, зато надежный в обороне. Но, мы то, помним, как футболисты советского времени получали квартиры и машины, в то время как заслуженные ветераны ВОВ, годами стояли в очереди. Буряк, уже через неделю, после полученной "Волги" в 1975 продал её и получил 9тысяч рублей, а квартиру, ему, искал сам Лобановский...
Что до Сергеева, то дело даже не в том, что еще пару лет может попылить, а в том, что он непростой нападающий, ему надо определить позицию на поле. На примере Семака, мы увидели, что не всё так просто в обращении с Сергеевым... Мне, ваш, бывший дельфин нравится больше или Даку- они проще в футбольном общении, с ними удобней работать в плане атаки. Но если Валера не видит проблем, пусть будет так, я не против.)))
Я бы ещё вспомнил Сергея Ольшанского, капитана Спартака в "серебряном" 1975 году.
В конце 1975 "был призван" в СА.
Поначалу прошёл курс молодого бойца, слегка поиграл в СКА Хабаровск и - чудесным образом оказался в ЦСКА.
Срочная служба закончилась. а в ЦСКА он так и остался.
БЕЗ него спартаковская оборона и не оборона стала вовсе, а так... одно название...
Что, собственно, все и увидели в 1976-м... ((
А сам Ольшанский так и остался в ЦСКА.
Тоже деньги: не секрет, что военнослужащий, получал больше, чем гражданский.
Во такие дела...
А, что касается перехода в Спартак Сергеева, то, полагаю, раз он САМ прошёл медосмотр в Динамо, т. е. настроился на переход к БГ, то в Динамо и перейдёт.
А то, что уже 30 лет...
Так, пару сезонов попылит на уровне, а потом можно на годика три и в какую-нибудь Балтику или опять в КС, или...
В общем, до 50 - с учётом "семимильных шагов к успеху")) нашей медицины и падения общего уровня футбола в России - может свободно бабло рубить в качестве игрока.
Я бы ещё вспомнил Сергея Ольшанского, капитана Спартака в "серебряном" 1975 году.
В конце 1975 "был призван" в СА.
Поначалу прошёл курс молодого бойца, слегка поиграл в СКА Хабаровск и - чудесным образом оказался в ЦСКА.
Срочная служба закончилась. а в ЦСКА он так и остался.
БЕЗ него спартаковская оборона и не оборона стала вовсе, а так... одно название...
Что, собственно, все и увидели в 1976-м... ((
А сам Ольшанский так и остался в ЦСКА.
Тоже деньги: не секрет, что военнослужащий, получал больше, чем гражданский.
Во такие дела...
А, что касается перехода в Спартак Сергеева, то, полагаю, раз он САМ прошёл медосмотр в Динамо, т. е. настроился на переход к БГ, то в Динамо и перейдёт.
А то, что уже 30 лет...
Так, пару сезонов попылит на уровне, а потом можно на годика три и в какую-нибудь Балтику или опять в КС, или...
В общем, до 50 - с учётом "семимильных шагов к успеху")) нашей медицины и падения общего уровня футбола в России - может свободно бабло рубить в качестве игрока.
Были, Дружище, были и раньше такие нравы. Правда, не в таком количестве как сейчас, но были... Буряк сбежал в Торпедо, братья Мачаидзе в Спартак, Шепель в Динамо, и Максименкова удержали в Динамо приличными премиальными, чтобы не вернулся в Торпедо...
А вот, ваш, Е.С.Ловчев оказался самым преданным и порядочным, отказался от премиальных в валюте, от перехода в киевское Динамо, после того, как его Мунтян соблaзнял...
Были, Дружище, были и раньше такие нравы. Правда, не в таком количестве как сейчас, но были... Буряк сбежал в Торпедо, братья Мачаидзе в Спартак, Шепель в Динамо, и Максименкова удержали в Динамо приличными премиальными, чтобы не вернулся в Торпедо...
А вот, ваш, Е.С.Ловчев оказался самым преданным и порядочным, отказался от премиальных в валюте, от перехода в киевское Динамо, после того, как его Мунтян соблaзнял...
Что касается Спартака и его желания приобрести Сергеева, то после покупки Заболотного я уже ничему не удивляюсь...
Что касается Спартака и его желания приобрести Сергеева, то после покупки Заболотного я уже ничему не удивляюсь...