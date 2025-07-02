Переход Сергеева в «Динамо» затягивается из-за предложения «Спартака»

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вчера, 09:35

«Спартак» направил новое предложение «Крыльям Советов» по трансферу , отличающееся от предыдущего.

Ранее 30-летний нападающий отказал «красно-белым», и теперь «Спартак» может затягивать его переход в «Динамо», где игрок уже прошёл медосмотр.

Согласно контракту Сергеева с «Крыльями Советов», «Зенит» имеет три дня на повторное обсуждение предложения и готов этим воспользоваться.

Клубам предстоит разрешить юридическую ситуацию, но окончательное решение всё равно будет за Сергеевым.