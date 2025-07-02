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Переход Сергеева в «Динамо» затягивается из-за предложения «Спартака»

вчера, 09:35

«Спартак» направил новое предложение «Крыльям Советов» по трансферу Ивана Сергеева, отличающееся от предыдущего.

Ранее 30-летний нападающий отказал «красно-белым», и теперь «Спартак» может затягивать его переход в «Динамо», где игрок уже прошёл медосмотр.

Согласно контракту Сергеева с «Крыльями Советов», «Зенит» имеет три дня на повторное обсуждение предложения и готов этим воспользоваться.

Клубам предстоит разрешить юридическую ситуацию, но окончательное решение всё равно будет за Сергеевым.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:24
Что касается Тюкавина, то как только я прочел про его нелюбовь к красному цвету и к Спартаку, сразу стало понятно, кто он такой. Человек совсем не в теме, не имеющий понятия о том, что для коренного спартаковца, Знаменитого комментатора Н.Н.Озерова, любимым игроком был динамовец Л.И.Яшин, а обще любимый артист Е.П.Леонов, в 1979г., лично поздравил Спартак с чемпионством. Зато, Тюкавин и его агентишка- готовы были махнуть в Зенит, без всякого угрызения совести. Вот поэтому, Володя, я и не верю, всяким Тюкавиным и Захарянам...
А вот к Гладышеву, у меня совсем другое отношение. Скромный, талантливый парнишка, умеет ждать, довольно разноплановый... К таким людям, всегда проникаешься Уважением.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:40, ред.
"Чем сложный Тюкавин? Ничем, очень простой, даже примитивный. "

Знаешь...
Как-то показывали ДЛИННОЕ интервью Тюкавина прямо с базы.
Мне очень не понравилось, как он ФАМИЛЬЯРНО подшутил над проходящим мимо Личкой...
Совсем не понравилось.

А, что касается Заболотного и Комличенко - так у них интеллект на лицах написан. ))
Там, полагаю, примитивные эмоции и инстинкты, что в играх с ИХ участием также было наглядно продемонстрировано всем.
Но есть же и другие, более независимые в суждениях и действиях ВНЕ ПОЛЯ игроки, от которых тренерам - головная боль, а клубу и команде, судя по их полезным действиям на поле и набранным очкам - только радость.
derrik2000
derrik2000 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:33
Тогда ВООБЩЕ СМЕХ получается.
Зенит НЕ собирался перебивать сумму, предложенную динамовцами за Сергеева.
Спартак предложил БОЛЬШЕ, чем Динамо.
А ЗАЧЕМ в этом случае Зениту хотеть перебивать эту, ЕЩЁ бОльшую сумму???
Всё таки, как сказал Винни Пух, "это ж-ж-ж-ж неспроста".
Может, Сергеев и его агент САМИ соблазнились на суммы контрактов - ему и агенту - а пункт в договоре о 3-дневном "раздумии" Зенита только для того, чтобы, уже ПОСЛЕ прохождения медосмотра в Динамо, Зенит снова по умолчанию цену на Сергева выше, чем Спартак, не предложит, но, в этом случае, Спартак уже будет первым покупателем, "отодвинув" Динамо, поскольку Спартак предложил КС бОльшую сумму и, видимо, контракт игроку был "повкуснее".
В общем, замена покупателя по основаниям, предусмотренным договором.

P.S.
Что-то там ентот Кахигао и его "вАробЫшки" из селекционного отдела мутят...
Как-то не по-людски всё...
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 17:28
Не все нападающие сложные, далеко не все. Чем сложный Тюкавин? Ничем, очень простой, даже примитивный. А вот Гладышев с претензией- может и атаку начать и продолжить и забить. Сергеев тоже не сыграет у любого тренера. Просто, тупо стоять в позиционке, как у Семака, Сергеев не умеет, ему нужна задача на поле, а на это, не каждый тренер способен. Или Заболотный, чем он сложный или Комличенко?
lotsman
lotsman ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 17:17
Нашёл в прессе.
"Дело в том, что по условиям сделки между «Крыльями Советов» и «Зенитом», откуда осенью прошлого года перешел нападающий, петербуржцы имеют приоритетное право выкупа футболиста. Клуб с берегов Невы должен в течении трех дней либо перебить чужое трансферное предложение, либо отказаться от сделки. А пока «сине-бело-голубые» думают, переход форварда в «Динамо», где он уже прошел медосмотр, невозможен." 
В Зените уже сказали что не имеют никаких видов на Сергеева.)
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:14
"он непростой нападающий, ему надо определить позицию на поле. На примере Семака, мы увидели, что не всё так просто в обращении с Сергеевым..."

Так игроки нападения практически ВСЕ - сложные, с психологической точки зрения, натуры.
Одни больше, другие - меньше, но практически все - не подарок.
Если кудрявый чухонец сможет с ним найти общий язык - а Сергеева-то "молодёжью" назвать уже язык не поворачивается, то может быть, дела у него и пойдут в Динамо отлично.
А не сможет - отдадут кому-нибудь в аренду.
Полагаю, что Варелик, отлично владеющий для иностранца )) русским языком больше ему для "задушевных бесед" подходит, чем боров, который отказывается наш язык учить.
Хрен ли - звЯзда мирового футбола: не пристало ему, королевичу,....
derrik2000
derrik2000 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:08
"А Зенит то здесь причём?"

Поскольку я не следил пристально )) за тем, с кем и на каких условиях у него ПОСТОЯННЫЙ контракт, то можно предположить 2 варианта:
1. Контракт с Зенитом, а в КС в аренде.
В этом случае Зенит, естественно, получает ФСЁ за его продажу.

2. Контракт с КС.
В этом случае, можно предположить, что Зенит при продаже его в КС оговорил, что сколько-то процентов от сделки он получает в случае перепродажи Сергеева в другой клуб.

Думаю, что как-то так... )
lotsman
lotsman
вчера в 13:29
"Согласно контракту Сергеева с «Крыльями Советов», «Зенит» имеет три дня на повторное обсуждение предложения и готов этим воспользоваться."
А Зенит то здесь причём?
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 12:58
Привет, Володя!!!
Оно и понятно, что не все были продажные. Ольшанского помню, лысый, слегка туповатый, зато надежный в обороне. Но, мы то, помним, как футболисты советского времени получали квартиры и машины, в то время как заслуженные ветераны ВОВ, годами стояли в очереди. Буряк, уже через неделю, после полученной "Волги" в 1975 продал её и получил 9тысяч рублей, а квартиру, ему, искал сам Лобановский...

Что до Сергеева, то дело даже не в том, что еще пару лет может попылить, а в том, что он непростой нападающий, ему надо определить позицию на поле. На примере Семака, мы увидели, что не всё так просто в обращении с Сергеевым... Мне, ваш, бывший дельфин нравится больше или Даку- они проще в футбольном общении, с ними удобней работать в плане атаки. Но если Валера не видит проблем, пусть будет так, я не против.)))
112910415
112910415
вчера в 12:34
не ходил бы ты, Ванёк ...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:25
Привет, Витя! )
Я бы ещё вспомнил Сергея Ольшанского, капитана Спартака в "серебряном" 1975 году.
В конце 1975 "был призван" в СА.
Поначалу прошёл курс молодого бойца, слегка поиграл в СКА Хабаровск и - чудесным образом оказался в ЦСКА.
Срочная служба закончилась. а в ЦСКА он так и остался.
БЕЗ него спартаковская оборона и не оборона стала вовсе, а так... одно название...
Что, собственно, все и увидели в 1976-м... ((
А сам Ольшанский так и остался в ЦСКА.
Тоже деньги: не секрет, что военнослужащий, получал больше, чем гражданский.
Во такие дела...

А, что касается перехода в Спартак Сергеева, то, полагаю, раз он САМ прошёл медосмотр в Динамо, т. е. настроился на переход к БГ, то в Динамо и перейдёт.
А то, что уже 30 лет...
Так, пару сезонов попылит на уровне, а потом можно на годика три и в какую-нибудь Балтику или опять в КС, или...
В общем, до 50 - с учётом "семимильных шагов к успеху")) нашей медицины и падения общего уровня футбола в России - может свободно бабло рубить в качестве игрока.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:13, ред.
Привет Виктор...!!! Да конечно были , но не в таких обьемах. Вот взять зенит , там в свое время почти вся команда ушла и образовалось Сочи. Или те же Заболотный , Соболь...сколько они уже команд сменили...а сколько бразил и аргенттнцев приходят в наши клубы и в скором времени уходят по различным причинам , я уже не говорю об Африканских игроках...проходной двор стал наш футбол и все это и за лимита введенными дузьями зенита для его чемпионства. А наш российский футбол погибает...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:06
Красивый ход, ждем пруфы
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 11:48, ред.
Приветствую, Володя!!!
Были, Дружище, были и раньше такие нравы. Правда, не в таком количестве как сейчас, но были... Буряк сбежал в Торпедо, братья Мачаидзе в Спартак, Шепель в Динамо, и Максименкова удержали в Динамо приличными премиальными, чтобы не вернулся в Торпедо...
А вот, ваш, Е.С.Ловчев оказался самым преданным и порядочным, отказался от премиальных в валюте, от перехода в киевское Динамо, после того, как его Мунтян соблaзнял...
Брулин
Брулин
вчера в 11:26
Почти уверен, что эта инфа не правда. Спартак таким никогда не занимался, а мнимым инсайдерам нужно напоминать о себе, так о них быстро забудут
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:28, ред.
Дивные дела творяться в РПЛ . Разве можно себе представить , что еще несколько десятков лет футболисты так бегали за баблом из команды в команду....) ...да.. .о времена о нравы....
Capral
Capral
вчера в 10:21
Не могу понять, почему такая борьба за Сергеева. Всё таки парню 30 лет, что для нападающего, хоть и не критичный, но возраст. И потом, как я постоянно говорю- Сергеев очень специфичный форвард, к которому нужен подход, иначе, получится как у гения в Зените- то есть, ничего не получится... Если Валера считает, что одна игра в сборной, у Сергеева с Гладышевым, со слабым соперником была образцовой, то в этом случае можно поспорить... Футбол Сергеева надо понимать и Уважать, в обычный футбол этот нападающий не заиграет.
Что касается Спартака и его желания приобрести Сергеева, то после покупки Заболотного я уже ничему не удивляюсь...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:04
Спартачи подложили свинью динамикам))
5td7swqjt28c
5td7swqjt28c
вчера в 09:58
Спартак решил сделать ставку на местных нападающих
Gotlib
Gotlib ответ RomarioBrazil (раскрыть)
вчера в 09:53
Скорее всего сербский Арахис будет послан.
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:53
Мышиную возню устроили... цирк без коней...
r485jdr5urbu
r485jdr5urbu
вчера в 09:52
Надо переходить в Динамо и не париться
RomarioBrazil
RomarioBrazil
вчера в 09:41, ред.
Во будет умора, если Сергеев пошлет эстонского патлатого
Гость
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