Жадность и лень – пороки Сане. Теперь пострадала «Бавария», получила отказ в последний момент

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02 июля 2025, 08:57

Изменил решение ради денег.

Уже готовился продлиться с «Баварией» – всё переиграл ради денег

Компани плавно меняет «Баварию» под себя. Мюнхенцы омолодились, в команде появились новые имена – тот же Майкл Олисе стал одним из лидеров коллектива. Помимо этого, в клубе ближе к финишу сезона озаботились продлением контрактов. Наиболее остро стоял вопрос с Лероем Сане. Вингер стагнирует и уже не является ведущим игроком «баварцев». При этом для обоймы присутствие Лероя было бы полезно – но для этого необходимо было снизить зарплаты игроков.

Изначально история не предвещала ничего интересного. Приступили к переговорам, Сане предложили контракт на три года с сокращением зарплаты до 10+5 миллионов евро в год, вингер согласился. По слухам, даже отказал «Аль-Иттихаду», чтобы бороться за ЛЧ с мюнхенцами – шейхи якобы предлагали 100 млн евро за четыре года.

Самое интересное началось потом – футболист в последний момент перед продлением решил поменять агента. Переговоры вдруг откатились к начальной стадии. Если ранее Лерой согласился на предложенные условия, то теперь новый агент выбивал для него улучшенные условия – 12+3 миллиона евро – и подписной бонус. Сразу пошли разговоры о наличии других вариантов – «Челси» и «Арсенал» в АПЛ .

«Бавария» отказалась вестись на манипуляции от игрока и улучшать предложение, на которое футболист изначально согласился. Так Лерой и оказался на рынке, где его подхватил «Галатасарай».

В 29 лет едет в чемпионат пенсионеров – и это не от безысходности

В этом возрасте футболисты только выходят на пик – Сане же закрепил за собой статус лентяя и теперь едет в чемпионат Турции, куда съезжаются все игроки «предпенсионного» возраста. Сам футболист отмечает:

Решение далось мне нелегко. Время, проведенное здесь, не всегда было простым, но было и много ярких моментов. Я чувствовал себя как дома, последний сезон мне тоже очень понравился, и за эти годы у меня появилось много друзей в команде. Несмотря на сообщения СМИ , стопроцентной договоренности [о продлении контракта] с «Баварией» никогда не было. Думаю, что адаптация в «Галатасарае» не будет для меня сложной. Ведь там очень много игроков, которые говорят по-немецки.

Эта ситуация ещё раз показала, что многие решения вингера продиктованы жадностью. Если Лерой чувствовал себя как дома, то не было смысла уходить – значит на то подтолкнули другие факторы. Если эти факторы не касаются денег, то он бы нашёл себе команду в другом топ-чемпионате – тем более шли разговоры про «Арсенал», «Ньюкасл». Если футболист в «идеальном» возрасте отправляется в чемпионат, где остальные доигрывают и приезжают заработать, это говорит о многом.

Сане понимал, что на условия, которые он требует, никакой топ-клуб из топ-чемпионата не пойдёт – их планке Лерой уже не соответствует. Отсюда такое решение.

Топ-футболист без амбиций – это вредит не только клубу

Такое решение подчёркивает не только жадность, но и отсутствие амбиций. Сане столкнулся с тяжёлым вызовом. В «Баварии» на правом фланге раскрылся Олисе, слева есть выбор между Гнабри и Команом. Сане никогда не был образцом профессионализма – и столкнулся с плодами такого подхода.

Смена обстановки – это не плохо, когда речь идёт о топ-чемпионате, потенциал Лероя отвечает этому уровню. Выбор «Галатасарая» показывает полное отсутствие спортивной злости и желания доказать, что он стоит этих денег для европейского гранда. В этой команде Лерой может выиграть какой-то трофей на внутренней арене – но добровольно отказывается от борьбы за еврокубки. Вот что отмечает экс-полузащитник сборной Германии Марио Баслер:

Это показывает, какой у него характер. «Бавария» должна радоваться, что он ушел! Сане не выиграет ни одного международного трофея с «Галатасараем». Он сделал выбор в пользу денег. Если игрок делает выбор в пользу денег – он уже дал ответ на вопрос о своем характере. Все просто.

Крест на карьере в сборной

Точно так же Сане не мог не подумать о том, что переход в «Галатасарай» может оставить его без игр за сборную. Юлиан Нагельсманн приложил огромные усилия, чтобы вернуть «бундестим» в ранг топ-команд и бороться за победу на домашнем Евро-2024. Тогда у национальной команды был стержень в лице Тони Крооса – но после хавбек завершил карьеру, а другого такого лидера попросту не найти.

Работа Нагельсманна только начала давать плоды, в отсутствие дядьки-наставника за атмосферой в раздевалке надо следить особенно чутко. И в такой конфигурации футболист, отказавшийся от «Баварии», отказавшийся от поиска клуба в топ-чемпионатах Европы, от борьбы за ЛЧ / ЛЕ ради турецких денег, – тот, кто может разрушить весь прогресс. Не должно быть в команде игроков без амбиций, которые согласны на подобные компромиссы. Тем более Лерой продолжит стагнировать и с чисто игровой точки зрения.

Эта дискуссия уже разворачивается в Германии – тем более Сане провёл последний матч в составе мюнхенцев. Вингер обходится общими словами:

Понимаю дискуссию по этому поводу, но лучше просто подождать. Я перешел в команду, где я номер 1, и хочу здесь взять на себя лидерскую роль. Мы будем играть в Лиге чемпионов и ставим перед собой амбициозные цели. Так что у меня будет достаточно возможностей проявить себя на высоком уровне.

Если стыковой раунд плей-офф Лерой считает амбициозной целью, он уже не выдерживает уровень сборной Германии.