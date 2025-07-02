Дьёкереш согласовал контракт с «Арсеналом» до 2030 года

По информации инсайдера Николо Ширы, нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш договорился с «Арсеналом» о контракте до 2030 года.
Шведский футболист уже проинформировал руководство португальского клуба о своем решении.
Ранее сообщалось, что 27-летний форвард недоволен последними заявлениями президента «Спортинга» Фредерику Варандаша и не намерен возвращаться в команду.
Дьекерешь же сам горит желанием перейти в Арсенал, т к проект клуба ему очень понравился, но там тоже Спортинг завышает цену....переговоры продолжаются, надеюсь подпишут шведа!
Дьекерешь же сам горит желанием перейти в Арсенал, т к проект клуба ему очень понравился, но там тоже Спортинг завышает цену....переговоры продолжаются, надеюсь подпишут шведа!