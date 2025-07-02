Дьёкереш согласовал контракт с «Арсеналом» до 2030 года

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вчера, 08:43

По информации инсайдера Николо Ширы, нападающий «Спортинга» договорился с «Арсеналом» о контракте до 2030 года.

Шведский футболист уже проинформировал руководство португальского клуба о своем решении.

Ранее сообщалось, что 27-летний форвард недоволен последними заявлениями президента «Спортинга» Фредерику Варандаша и не намерен возвращаться в команду.