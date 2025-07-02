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Дьёкереш согласовал контракт с «Арсеналом» до 2030 года

вчера, 08:43

По информации инсайдера Николо Ширы, нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш договорился с «Арсеналом» о контракте до 2030 года.

Шведский футболист уже проинформировал руководство португальского клуба о своем решении.

Ранее сообщалось, что 27-летний форвард недоволен последними заявлениями президента «Спортинга» Фредерику Варандаша и не намерен возвращаться в команду.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:54
Переходи в МЮ и будет тебе аморим счастье. Будете трофеи брать.
Замечал,что чем больше конфликтов с руководством клуба и истерики,тем хуже заканчивается для того клуба,куда переходит. Вспомните Дембеле,как он истерил в Дортмунде что бы в Барсу отпустили и в итоге, барса заплатила бабло,а он так и не сыграл,в итоге в ПСЖ раскрылся. Помню Эриксен и в Реал хотел и везде был на расхват,а Леви его не отпускал, истерил и оказался в Интере,в итоге на лавке чаще сидел,чем играл. Да и ещё есть случаи,аналогичные этим.
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:13
Официально еще не один из надежных источников не подтвердил такое, так что рано еще утверждать это! Берта ведет переговоры с Шешко и Дьёкерешем, и вроде как оба игрока готовы играть за Арсенал, вот только ни с Лейпцигом, ни со Спортингом пока договориться неудалось! Исходя из источников близких к Арсеналу, Артета хочет заполучить Шешко, но Лейпциг заломил цену в 80 млн фикса + 20 млн в виде различных бонусов, что не устроило Арсенал, который якобы готов к выплате 60+10/20, немцы пока думают....
Дьекерешь же сам горит желанием перейти в Арсенал, т к проект клуба ему очень понравился, но там тоже Спортинг завышает цену....переговоры продолжаются, надеюсь подпишут шведа!
Брулин
Брулин
вчера в 11:19
Начиная с 2001 по 2023, Спортинг лишь раз выиграл чемпионат Португалии, с Дьйкерешем взяли 2/2 для чемпионата Португалии Виктор был явлением, вроде Месси и Роналду для чемпионата Испании. Парень сделал свое дела, скажите спасибо и отпустите, к тому же не даром уходит.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:24
Главное, чтобы как Нуньес и другие забивные нападающие не потух за пределами Португалии.
Он ведь всего 2 года назад играл в Чемпионшипе, и не так ярко. Посмотрим в общем
112910415
112910415
вчера в 09:37
это может стать бомбой !
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 09:29
Если честно, не в восторге от этого трансфера.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:56
Вот это уже интересно. Поглядим на него в Арсенале
shlomo
shlomo
вчера в 08:46
А вот с руководством конфликтовать не нужно было.... в Англии такое тоже не проканает...
Гость
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