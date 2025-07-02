Гонсало тащит. Воспитанник «Реала» вывел команду в четвертьфинал Клубного чемпионата мира

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02 июля 2025, 01:20

«Ювентус» не смог оказать достойное сопротивление.

Наверняка с настороженностью болельщики обеих команд ожидали этого матча. Поскольку выступление на групповом этапе со стороны «Реала», например, мало дало пищи для размышлений. Слишком уж слабыми оказались оппоненты на фоне мадридского гиганта. Да и здесь ему не удалось пройти без потерь очков – ничья с «Аль-Хилялем» случилась (1:1), а потом были уверенные победы над «Пачукой» (3:1) и «Зальцбургом» (3:0). Как будто не слишком релевантные соперники для реальных испытаний.

У «Ювентуса» в группе поначалу было то же самое. Легкие разгромы «Аль-Айна» (5:0) и «Видада» (4:1). А потом туринцы натолкнулись на настоящих монстров и с треском проиграли «Манчестер Сити» (2:5), не пройдя проверку. И вот тут почему опасаться стоило болельщикам обоих участников этой встречи. Одни увидели, как плохо их команда пережила встречу с мощным противником, а другие пока так и не наблюдали такого оппонента. Поэтому находились в неведении.

Прощупывание почвы

Интересно наблюдать за тем, с какими задачами, целями и возможностями на этот турнир прибыли разные топовые клубы. Мы не говорим о слабых командах и середняках, которые просто рассчитывают протиснуться как можно дальше, ухватить одну-другую сенсацию и подзаработать деньжат. Но и среди топов просматриваются разные группы. Одни приехали отбывать номер, не осознав, что тут забыли (например, «Атлетико»). Другие прибыли в отстроенном состоянии, чтобы добывать трофей (например, ПСЖ ). Третьи тестируют здесь точечные обновления и пытаются нащупать свою игру («Манчестер Сити»). Четвертые уже устроили тотальную перестройку и прямо сейчас должны все по максимуму проверить, чтобы успеть найти настройки к новому сезону. К последнему типу можем отнести «Реал», а вот «Ювентус» представляет собой нечто между четвертым и третьим вариантом.

И эта встреча «Реала» с «Ювентусом» показала, как буквально на ходу рождаются идеи и варианты. Точнее, это происходило только у одной из команд. Туринцы оказались ограниченными в возможностях. С одной стороны, они внедряли кое-какие идеи Игора Тудора, с другой – тренеру приходилось закрывать дыры, чем придется. В этом плане вариативность у Хаби Алонсо оказалась большей. Хотя поначалу обе команды несколько тушевались и упрощали игру. «Ювентус» делал ставки на компактную защиту и контратаки. Плотность в обороне в целом удавалось поддерживать. Мы не видели скоростных выпадов «Реала», а любой разгон Винисиуса быстро пресекался.

В таких условиях выглядели настойчивыми, но достаточно однообразными попытки «Реала» перегрузить фланг Трента Александер-Арнольда, смещая туда еще Джуда Беллингема и Арду Гюлера. Последний, кстати, при Алонсо посвежел и стал разнообразнее. Его испанский специалист тут пробовал применять в роли разыгрывающего, что моментами раскрывало турка с интересной стороны. Кажется, в этой задумке есть потенциал и смысл. Но выглядит она пока сыровато. Как и весь первый тайм в исполнении обеих команд. Причем «Реал» побольше владел мячом, почаще бил по воротам, имел два очень неплохих полумомента. Но xG по итогам тайма все равно оказался в пользу «Ювентуса». Все благодаря единственной и почти убойной контратаке. В ней Рандаль Коло Муани вышел один на один с Тибо Куртуа. Однако у француза есть определенные проблемы с такими шансами – он теряется. И в этот раз решил исполнить посложнее, перекинул вратаря – вместе с ним и ворота.

Обретение уверенности

И вот как будто других вариантов у «Ювентуса» не было: компактнее в обороне с надеждой зацепиться в контратаке и использовать какой-то шанс. В таких условиях цена ошибки крайне высока, а реализация моментов должна быть на высочайшем уровне. Дисциплина, которой у «Ювентуса» было уже гораздо больше, чем в игре с «Манчестер Сити», все-таки дала сбой.

Поспособствовал этому, конечно, сам «Реал». Подопечные Алонсо после перерыва планомерно стали увеличивать темп игры. Даже в стандартных перепасовках, переводах с фланга на фланг мяч заходил гораздо живее. И это тут же начало размывать трещины в оборонительных рядах «Ювентуса». Такая комбинация с растягиванием тылов и стала голевой как раз. Навес Трента справа замкнул красиво головой Гонсало Гарсиа. 21-летний воспитанник «Реала» пользуется предоставленным шансом на Клубном чемпионате мира самым наилучшим образом. У него в четырех матчах уже три гола и голевая передача. Такие яркие сжатые отрезки на старте карьеры могут порой определять всю дальнейшую судьбу игрока. Гарсиа пока успешно хватает птицу счастья за хвост.

Исходя из счета, можно предположить, что «Реалу» повезло урвать победу. Но это скорее «Ювентусу» посчастливилось не проиграть крупно. Потому что после гола Гарсиа мадридцы только наращивали свое преимущество. Туринцы так ничего придумать и не могли. А вот «Реал» как будто обретал себя, каждый на своей позиции узнавал товарищей и чувствовал себя все увереннее. Только вдохновенная игра Микеле Ди Грегорио на последнем рубеже уберегла «Ювентус» от трех-четырех пропущенных мячей. Потому что мадридцы стреляли из разнообразных позиций и очень опасно.

В итоге к своим четырем ударам в первом тайме «Ювентус» за вторую половину добавил еще два. А «Реал» к восьми прибавил 13. Причем половина из всех попыток пришлась в створ. Кажется, что «Реал» и Хаби Алонсо пока с наибольшей пользой проводят этот учебно-тренировочный сбор под названием Клубный чемпионат мира. Растут на глазах.