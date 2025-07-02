Итоги первого раунда плей-офф Клубного ЧМ. «Манчестер Сити» вылетел, а голкиперы стали героями

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02 июля 2025, 11:33

Результативный футбол и парочка сюрпризов.

Гвардиола уступил Индзаги

Главное событие стадии – вылет фаворита одной из сторон сетки. «Манчестер Сити» повезло со жребием в теории. На практике «горожане» допустили жесткие ошибки в защите и в опорной зоне, а затем добавили проколы на флангах обороны. В результате «Аль-Хиляль» прекрасно реализовал свои моменты, забил 4 мяча в ворота Эдерсона за два часа футбола и прошел дальше. Тренер Симоне Индзаги обрадовал шейхов. С новым наставником забирают очки у грандов из Европы. Президент клуба даже расплакался от счастья.

«Аль-Хиляль» не проиграл в стартовом матче турнира «Реалу» и смотрелся не хуже клуба из Мадрида. Против «Манчестер Сити» пришлось настрадаться, но голкипер Буну сыграл великолепно. Десять сейвов марокканца привели к победе аутсайдера в овертайме. Хотя теперь форвард Холанд отрицает, что звал Буну в «Манчестер Сити». Гвардиола точно задумается о вратарской позиции. Бразилец Эдерсон неудачно сыграл в прошлом сезоне, а после летних приключений в США у тренера Хосепа Гвардиолы появилась ещё одна проблема.

«Манчестер Сити» активно перестраивается, создавая невероятно атакующую команду. Но пока не поставили игру без мяча, поэтому вылетели от «Аль-Хиляля». В составе клуба из Саудовской Аравии очень много знакомых футболистов, это тоже объясняет их успех. Малком забил гол, а Канселу отдал бразильцу идеальную передачу. Милинкович-Савич был активным, помог бразильцу Леонардо сделать дубль. Защитник Кулибали не остановил форвардов «Манчестер Сити», но хочет реабилитироваться в четвертьфинале.

Результативность победила

Матчи на любой вкус – четыре, пять, шесть и даже семь голов за вечер. Хотя игра «Флуминенсе» с «Интером», где всего два гола, тоже не была скучной. Видели попадания в каркас ворот, обе команды старались атаковать. «Ювентус» против «Реала» в первом тайме создавал моменты. У большинства участников плей-офф ставка на острую и яркую игру. Многие футболисты могут протащить мяч к чужим воротам. Долгих комбинаций не хватало, но были шикарные подачи и умные индивидуальные действия нападающих.

Приятно, что команды решили не издеваться над американской публикой. Хотя впечатление о турнире портят глупые паузы – из-за грозы останавливали поединки, поскольку таковы законы в отдельных штатах, позитивных моментов намного больше. И для клубов не из Европы турнир имеет определяющее значение. Наставник «Ботафого» Ренату Пайва проиграл «Палмейрасу» в один мяч, после чего его уволили. Аргентинцы критикуют собственные клубы «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» после невыхода в раунд плей-офф.

Не все шестнадцать команд в первом раунде одинаково успешно раскрылись в атаке, но неудача «Интер Майами» с Месси и Суаресом не мешает хвалить многих других. Даже вылетевшие команды, вроде «Бенфики», «Ботафого» и «Манчестер Сити», атаковали и создавали моменты. У первой стадии раунда плей-офф безумная средняя результативность – 3.6 гола за игру. Хотя Ибрагимович забавно назвал статуями напарников Месси в матче против ПСЖ , нападающие других клубов легко проскакивали оборону соперников.

Многие голкиперы – герои

При таком количестве голов нельзя похвалить всех людей в перчатках. В принципе, даже у героя «Аль-Хиляля» Буну были огрехи. Например, Яссин плохо занял позицию на линии ворот, когда Фоден забивал после изумительной передачи Шерки. Но Буну успешно перекрыл ту помарку спасениями, а его сейв после удара Савиньо будет в центре нарезок самых крутых моментов футбольного года. Хотя прошло только шесть месяцев, не сомневаемся, что прекрасные действия Буну не забудут. Хотя выручал не только этот голкипер.

У «Бенфики» семь сейвов у Трубина, но у Анатолия также были ошибки. Молодого голкипера жестко подставили защитники. Нойера тоже не подстраховала оборона «Баварии» против «Фламенго», Мануэль пропустил дважды. Зато взял сложнейший удар от крайнего форварда Араухо. А у бразильского клуба «Флуминенсе» запомнился надежной игрой и взял «сухарь» рекордсмен мира Фабио. Голкиперу скоро 45 лет, но суперветеран продолжает играть в футбол. Фабио – рекордсмен по матчам в истории большой игры.

В первой стадии плей-офф турнира отдыхал голкипер, который умеет поймать кураж и может считать себя одним из главных в профессии – Доннарумма. Но пора напомнить, что в четвертьфинале ПСЖ сыграет против «Баварии». Вряд ли Кейн, Мусиала, Коман и Олисе позволят Джанлуиджи скучать. Куртуа повезло, что игроки «Ювентуса» промахивались, а вот его коллег Ди Грегорио несколько раз выручил, хотя и не пошел дальше. А вот Кобель, который справился с ударами игроков «Монтеррей», выбил клуб Серхио Рамоса.

Бразильцы прошли дальше

Потеряв половину клубов, которые добрались до раунда плей-офф, бразильцы остаются героями летнего турнира. «Палмейрас» выбил «Ботафого», а «Фламенго» уступил «Баварии», зато дальше прошел «Флуминенсе». Администраторы страницы этого клуба решили подколоть соседей по Рио-де-Жанейро. Спросили у представителей «Ботафого» и «Фламенго», как там погода в самом известном городе Бразилии? Могут позволить такие шутки, ведь команда с опытным Тьяго Силвой в обороне переиграла сильный «Интер».

Это ещё один сюрприз первой стадии плей-офф, а победа «Аль-Хиляля» над «Манчестер Сити» значит, что в полуфинале турнира точно будет минимум один неожиданный участник. Изначально не ставили на вылет «Интера» и «Манчестер Сити», но Киву и Гвардиола едут домой. А «Палмейрас» обыграл команду, которая на групповом этапе победила ПСЖ . Абел – португальский тренер клуба из Сан-Паулу, в четвертьфинале проверит силу подопечных в матче против молодого «Челси», тоже будет интересно.