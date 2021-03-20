Матараццо: «У „Штутгарта“ небольшие шансы зацепиться за очки с „Баварией“»

Главный тренер «Штутгарта» поделился ожиданиями от выездного матча с «Баварией» в 26-м туре Бундеслиги.

«Бавария» — команда мирового уровня. У нас, скорее, небольшие шансы зацепиться там за очки. Но мы чувствуем, что парни верят в свои шансы и готовы выложиться на все сто процентов. Мы должны нарушить ритм соперника. Если у «Баварии» появляется пространство для комбинирования, то против них сложно обороняться. Если мы не продемонстрируем смелость в нашей игре, нам будет сложно выстоять в Мюнхене.