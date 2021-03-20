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Матараццо: «У „Штутгарта“ небольшие шансы зацепиться за очки с „Баварией“»

20 марта 2021, 03:46
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 0Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгартМатч завершен

Главный тренер «Штутгарта» Пеллегрино Матараццо поделился ожиданиями от выездного матча с «Баварией» в 26-м туре Бундеслиги.

«Бавария» — команда мирового уровня. У нас, скорее, небольшие шансы зацепиться там за очки. Но мы чувствуем, что парни верят в свои шансы и готовы выложиться на все сто процентов. Мы должны нарушить ритм соперника. Если у «Баварии» появляется пространство для комбинирования, то против них сложно обороняться. Если мы не продемонстрируем смелость в нашей игре, нам будет сложно выстоять в Мюнхене.

В первом круге чемпионата Германии «Штутгарт» дома уступил «Баварии» со счётом 1:3.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
20 марта в 08:35
Ну за очко конечно зацепиться можно, лишь бы самих не порвали.
ЮЗИК
ЮЗИК
20 марта в 07:28
Шансов просто нет
КЭТиК
КЭТиК
20 марта в 07:06
Один шанс из ста.
ОПС
ОПС
20 марта в 04:16
Все правильно сказал.
1bear
1bear
20 марта в 03:51
шансы есть всегда,только без везения даже на ничью сложно надеяться
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