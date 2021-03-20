Роналду — о награде Лучшему игроку Серии А: «Это был странный год»

Нападающий «Ювентуса» прокомментировал свою награду Лучшему игроку Серии А в сезоне 2019/20 по версии Итальянской ассоциации футболистов.

Это был странный год, который никто бы не хотел пережить вновь, но на личном и командном уровнях он был положительным, потому что мы стали чемпионами Италии.

Поначалу было сложно привыкнуть к пустым трибунам, но нашей целью было выиграть чемпионат, и мы это сделали. Да, мы вылетели из Лиги чемпионов, но таков футбол.

Хочу поблагодарить своих партнёров по команде, потому что без них получить этот приз было бы невозможно.

Благодаря игрокам, которые проголосовали за меня, я чувствую себя большим везунчиком. Я думаю, что вера, выносливость и страсть являются составляющими секрета, позволяющего продолжать получать удовольствие от футбола. Я чувствую мотивацию, и эти элементы должны сосуществовать, иначе играть на таком уровне, когда тебе 35, 36, 37 или 40 лет, не представляется возможным.