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Роналду — о награде Лучшему игроку Серии А: «Это был странный год»

20 марта 2021, 03:03

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал свою награду Лучшему игроку Серии А в сезоне 2019/20 по версии Итальянской ассоциации футболистов.

Это был странный год, который никто бы не хотел пережить вновь, но на личном и командном уровнях он был положительным, потому что мы стали чемпионами Италии.

Поначалу было сложно привыкнуть к пустым трибунам, но нашей целью было выиграть чемпионат, и мы это сделали. Да, мы вылетели из Лиги чемпионов, но таков футбол.

Хочу поблагодарить своих партнёров по команде, потому что без них получить этот приз было бы невозможно.

Благодаря игрокам, которые проголосовали за меня, я чувствую себя большим везунчиком. Я думаю, что вера, выносливость и страсть являются составляющими секрета, позволяющего продолжать получать удовольствие от футбола. Я чувствую мотивацию, и эти элементы должны сосуществовать, иначе играть на таком уровне, когда тебе 35, 36, 37 или 40 лет, не представляется возможным.

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Все комментарии
h8you
h8you ответ ilyafrom (раскрыть)
20 марта в 11:50, ред.
может и матчи напишешь?и ничего,что одно очко было в конце чемпа,а Юве уже бросил играть когда был отрыв в 7 очков и они уже были чемпионами???при том,что тоже второе место было обыграно два раза за сезон со счетом 4-1
ilyafrom
ilyafrom
20 марта в 07:49
Выиграли - громкое слово. Разница всего 1 очко от второго места + были матчи, когда арбитр откровенно помогал
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
20 марта в 05:54
Кристи давно уже странный, даже жену для прикрытия завёл.
ОПС
ОПС
20 марта в 03:24
В жизни всегда много странностей.
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