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Чех: «К „Порту“ определённо надо отнестись с уважением»

19 марта 2021, 21:26
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси07.04.2021 в 22:00 Не начался

Технический консультант «Челси» Петр Чех прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лондонский клуб в 1/4 финала сыграет с «Порту».

К «Порту» определенно надо отнестись с уважением. У этой команды большие традиции в Лиге чемпионов и Кубке чемпионов. Но мы проведем работу и будем готовы к матчам с ними.

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Все комментарии
azkan
azkan
19 марта в 23:51, ред.
Вратарь у Порту хорош. Еще Оливейра и игрок со звучной и актуальной фамилией Корона)) Главный их бомбардир был удален и в первом матче не будет играть.
Играют в очень похожем стиле на Лидс. А с ними Челси сыграли в непонятную ничью. Надеюсь все равно для Челси пройти Порту не будет проблемой.
Да и наказать нужно тренеришку Порто за свое неуважительное высказывание.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
19 марта в 23:36
Андердог против команды, активно применяющей контрпрессинг в центре поля и пытающейся сыграть на ноль в обороне. Пожалуй самая тяжелая для просмотра пара. Вряд ли Тухель повторит ошибки Пирло. "Челси" постарается не пропустить. Предположу две победы "Челси" с небольшим количеством забитых мячей. 1:0 или 2:0.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
19 марта в 23:32
Уважать нужно всех
Медив
Медив
19 марта в 22:40
Уважительно к ним отнесся португальский пенс со своими коллегами-бревнами, а так их надо раскатать и забыть
25процентный клоун
25процентный клоун ответ dimagas2 (раскрыть)
19 марта в 22:37
Хорошо смеётся тот кто смеётся над Тухелем)
dimagas2
dimagas2 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
19 марта в 22:16
Насмешил,так насмешил)))
ДАША Д
ДАША Д
19 марта в 22:05
Надо уважительно обыграть.
Сантус
Сантус
19 марта в 21:36
Да Петя,сними шлем и втолкуй народу.Булки не расслаблять.Но ведь не послушают 24и...
25процентный клоун
25процентный клоун
19 марта в 21:32
Увы, у Тухеля есть слабость в недооценке. Порту идёт дальше
beefs
beefs
19 марта в 21:27
надеемся на это...
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