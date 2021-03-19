Чех: «К „Порту“ определённо надо отнестись с уважением»

Технический консультант «Челси» Петр Чех прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.
Лондонский клуб в 1/4 финала сыграет с «Порту».
К «Порту» определенно надо отнестись с уважением. У этой команды большие традиции в Лиге чемпионов и Кубке чемпионов. Но мы проведем работу и будем готовы к матчам с ними.
Играют в очень похожем стиле на Лидс. А с ними Челси сыграли в непонятную ничью. Надеюсь все равно для Челси пройти Порту не будет проблемой.
Да и наказать нужно тренеришку Порто за свое неуважительное высказывание.
Играют в очень похожем стиле на Лидс. А с ними Челси сыграли в непонятную ничью. Надеюсь все равно для Челси пройти Порту не будет проблемой.
Да и наказать нужно тренеришку Порто за свое неуважительное высказывание.