Чех: «К „Порту“ определённо надо отнестись с уважением»

Технический консультант «Челси» прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лондонский клуб в 1/4 финала сыграет с «Порту».

К «Порту» определенно надо отнестись с уважением. У этой команды большие традиции в Лиге чемпионов и Кубке чемпионов. Но мы проведем работу и будем готовы к матчам с ними.