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Пирло объяснил, почему Бернардески сменил позицию на поле

19 марта 2021, 16:07

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло заявил, что собирается использовать нападающего Федерико Бернардески на позиции крайнего защитника.

Я рассказал Бернардески о своих задумках еще летом, когда был в отпуске. Я объяснил ему свою идею, что собираюсь использовать его на левом фланге.

Он может использовать свои сильные стороны, когда играет на этой позиции, к тому же так он сможет получать больше игровой практики.

Он ответил мне, что готов попробовать. Последние несколько игр прошли хорошо, мы продолжим использовать его на этой позиции.

Ранее ходили слухи, что «Ювентус» собирается выставить Бернардески на продажу.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
19 марта в 19:37
Ромашки спрятались, поникли лютики . Определитесь уже !!!
juvenale
juvenale
19 марта в 19:19
так ты из отпуска и не выходил
RR117
RR117
19 марта в 16:40
то есть я так понимаю его собираются оставить, жесть.
shlomo
shlomo
19 марта в 16:09
То собираются продавать, то оставляют....непонятка
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