Пирло объяснил, почему Бернардески сменил позицию на поле

Главный тренер «Ювентуса» заявил, что собирается использовать нападающего на позиции крайнего защитника.

Я рассказал Бернардески о своих задумках еще летом, когда был в отпуске. Я объяснил ему свою идею, что собираюсь использовать его на левом фланге.

Он может использовать свои сильные стороны, когда играет на этой позиции, к тому же так он сможет получать больше игровой практики.

Он ответил мне, что готов попробовать. Последние несколько игр прошли хорошо, мы продолжим использовать его на этой позиции.