Ван Нистелрой: «Фергюсон сразу назвал Роналду „невероятным талантом“»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» рассказал о том, как он впервые встретился с .

В раздевалке мы говорили друг другу о Роналду: «Этот парень невероятно талантлив, но мы должны помочь ему стать эффективным». В 17-летнем возрасте он перешел в «Манчестер Юнайтед», и мы играли против него, когда он выступал за «Спортинг», в предсезонке.

Я помню, как тренер спросил у некоторых наших игроков, что вы думаете об этом парне? Нам был нужен кто-то, кто будет индивидуально сильным футболистом. Я помню, что Фергюсон назвал Роналду «невероятным талантом».