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Ван Нистелрой: «Фергюсон сразу назвал Роналду „невероятным талантом“»

19 марта 2021, 15:50

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой рассказал о том, как он впервые встретился с Криштиану Роналду.

В раздевалке мы говорили друг другу о Роналду: «Этот парень невероятно талантлив, но мы должны помочь ему стать эффективным». В 17-летнем возрасте он перешел в «Манчестер Юнайтед», и мы играли против него, когда он выступал за «Спортинг», в предсезонке.

Я помню, как тренер спросил у некоторых наших игроков, что вы думаете об этом парне? Нам был нужен кто-то, кто будет индивидуально сильным футболистом. Я помню, что Фергюсон назвал Роналду «невероятным талантом».

Ранее стало известно о том, что Роналду, скорее всего, не вернётся в «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
ilyafrom
ilyafrom
19 марта в 22:24
А потом этот "талант" сбежал в Реал
Адекватный_Неадекват
Адекватный_Неадекват
19 марта в 19:01
МЮ бы сейчас за счастье иметь такого игрока как Рууд. Но приходится лицезреть перекошенную физиономию ленивца марсиаля.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
19 марта в 18:53
Хорошие слова. Жаль что только у них взаимоотношения были так себе.
Van Vanovich
Van Vanovich
19 марта в 18:51
Ван Нистелроой не держит обиду на Роналду. А ведь он сказал Кришу : "иди жалуйся своему папочке." И тот пожаловался на Рууда.
League1
League1
19 марта в 18:01
Роналду - Великий Футболист!
Сантус
Сантус
19 марта в 16:14
Судя по тому какие у них были отношения,думаю это вью он давал сцепив зубы...))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 марта в 16:13
Может просто так ляпнул и попал?!😜
asraeil
asraeil
19 марта в 16:06
Ну кто кто, а Сэр всегда умел разглядеть талант..
Ironigor
Ironigor
19 марта в 16:04
Фергюсон великий тренер, и в этом нет ничего удивительного что он разглядел в 17летнем Роне невероянтный талант, и что оказалось правдой!!! Всем добра !!!
mihaluch
mihaluch
19 марта в 15:53
А кто бы в этом сомневался.
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