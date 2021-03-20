Родриго: «„Реал“ против „Ливерпуля“ — это всегда большие матчи»

Нападающий «Реала» Родриго прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мадридский клуб в 1/4 финала сыграет с «Ливерпулем».

Чем дальше проходишь в Лиге чемпионов, тем сложнее матчи. На этой стадии соперники по-настоящему сильные, «Ливерпуль» — один из сильнейших. Впереди два великолепных матча, и они будут напряженными. «Реал» против «Ливерпуля» — это всегда большие матчи, это два ярчайших имени в мире футбола. Я хорошо помню финал 2018 года, я тогда болел за «Реал»! Это был особенный и очень запоминающийся матч.