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Родриго: «„Реал“ против „Ливерпуля“ — это всегда большие матчи»

20 марта 2021, 00:29
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульЗавтра в 22:00 Не начался

Нападающий «Реала» Родриго прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мадридский клуб в 1/4 финала сыграет с «Ливерпулем».

Чем дальше проходишь в Лиге чемпионов, тем сложнее матчи. На этой стадии соперники по-настоящему сильные, «Ливерпуль» — один из сильнейших. Впереди два великолепных матча, и они будут напряженными. «Реал» против «Ливерпуля» — это всегда большие матчи, это два ярчайших имени в мире футбола. Я хорошо помню финал 2018 года, я тогда болел за «Реал»! Это был особенный и очень запоминающийся матч.

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Все комментарии
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ ДАША Д (раскрыть)
20 марта в 09:13
а Реал прям блещет
ДАША Д
ДАША Д
20 марта в 08:10
Для Реала хорошо, что Ливерпуль не в форме.
Ironigor
Ironigor
20 марта в 00:57
Реал выйдет дальше !!!
mihaluch
mihaluch
20 марта в 00:36
Победителя назвать невозможно.
mangox33
mangox33
20 марта в 00:31
вот и посмотрим
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