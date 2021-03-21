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Мирзов: «Я рассчитываю вернуться в „Спартак“»

21 марта 2021, 13:34

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов рассказал о желании вернуться в «Спартак» после окончания аренды.

Как вы знаете, из «Спартака» попасть не получилось, поэтому делал всё возможное, чтобы попасть в сборную из «Химок». Делал всё для этого, верил. Получилось. Дальше надо работать и доказывать. Аренда к лучшему. Играл, мог показать свои качества.

Конечно, я рассчитываю вернуться в «Спартак». Руки не опускаю. Хочется доказать, что я не просто так туда попал. Когда я пришёл в «Спартак», я был сам не похож на себя. Нужно было давать результат сразу, который я не мог дать. Потом тренера убрали, всё поменялось.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Ворошиловский Стрелок (раскрыть)
25 марта в 12:52
Сбросил аккаунт. Попробуйте ещё раз зарегистрироваться.
Ворошиловский Стрелок
Ворошиловский Стрелок ответ alexgurzan (раскрыть)
25 марта в 11:54
Не получается
Ворошиловский Стрелок
Ворошиловский Стрелок ответ alexgurzan (раскрыть)
24 марта в 09:08
Посмотрел почту, ссылки как не было, так и нет.
alexgurzan
alexgurzan ответ Ворошиловский Стрелок (раскрыть)
23 марта в 11:21
Добрый день.
Попробуйте зайти в аккаунт.
Ворошиловский Стрелок
Ворошиловский Стрелок ответ jobss (раскрыть)
23 марта в 11:10
День добрый, так и не решился вопрос по ссылке для регистрации.
Ворошиловский Стрелок
Ворошиловский Стрелок ответ jobss (раскрыть)
22 марта в 13:15
День добрый. Посмотрел. Ссылки нет. Прям беда.
Сп62
Сп62
21 марта в 19:04
Задачи у Спартака и у Химок разные. Поэтому и требования к напам будут более требовательнее. Тем более сейчас. К тому же ещё и на американца глаз положили.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ dalex83 (раскрыть)
21 марта в 16:56, ред.
Думая Кутепов ни чем не хуже бомбардира Маслова....Плюс опыт и избавился он сейчас от травм.
В общем выглядит Кутепов на данный момент солидно и спокойно.
dalex83
dalex83 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
21 марта в 16:43
Кутепова можно было попробовать наигрывать чуть выше центрального защитника и ниже опорника. а так фланги бы научился подстраховывать и играл бы он чаще.
dalex83
dalex83
21 марта в 16:40
Никто не против, чтобы заиграл , но главное - надо прибавлять во всех компонентах , например читать игру и в скорость с дриблингом и навесами и играть на максималках и доказывать то, что заслуживаешь место в основе. Все рады будут , если качественный игрок будет играть с "правильным" паспортом . Но опять надо смотреть на то по какой схеме будем играть .
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ stanichnik (раскрыть)
21 марта в 15:44, ред.
Станичникам тоже добрый день и Здоровья ! Кутепов попал , потому , что у нас Астрономический дефицит на защитников. А Мирзов пробился тудо , благодаря своей игре
Хотя я против Кутепов и ни чего не имею. Его давно пора в основу.
stanichnik
stanichnik ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
21 марта в 15:20, ред.
Доброго Здоровья, Владимир!
Кутепов не имея должной игровой практики, тем не менее, получил приглашение в Сборную.
stanichnik
stanichnik
21 марта в 15:14
Бакаев тоже играя в Арсенале, мечтал скорее вернуться в Спартак, и что? - Сейчас сидит и полирует скамейку! А ведь мог радовать болельщиков своей игрой и радоваться вызовом в Сборную.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
21 марта в 14:20, ред.
Резуан. Играй там , где у тебя получается. Дни лукавые и быстро летят года. Играй и получай удовольствие пока молод.
Пример Кутепов. Трет лавки , а мог в другом клубе играть.
Leha-ha50
Leha-ha50
21 марта в 14:04
Это маловероятно. А после прихода Квинси шансы вообще приблизились к нулю. Понятно , что хочется поиграть в ЕК , побороться за трофеи, но в Спартаке опять на лавке сидеть придется и про сборную придется забыть. Конкуренция в Спартаке запредельная. Так что пока в Химках все получается , играй и радуйся, получай удовольствие от игры.
Всем здоровья.
Рязань 062
Рязань 062
21 марта в 13:46
главное ромбики на пальцах показывать, возьмут обязательно.
jobss
jobss ответ Ворошиловский Стрелок (раскрыть)
21 марта в 13:40
проверьте на почте папку спам, возможно туда попала
КЭТиК
КЭТиК
21 марта в 13:37
Предпосылки к этому есть.
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