Мирзов: «Я рассчитываю вернуться в „Спартак“»

Полузащитник «Химок» рассказал о желании вернуться в «Спартак» после окончания аренды.

Как вы знаете, из «Спартака» попасть не получилось, поэтому делал всё возможное, чтобы попасть в сборную из «Химок». Делал всё для этого, верил. Получилось. Дальше надо работать и доказывать. Аренда к лучшему. Играл, мог показать свои качества.

Конечно, я рассчитываю вернуться в «Спартак». Руки не опускаю. Хочется доказать, что я не просто так туда попал. Когда я пришёл в «Спартак», я был сам не похож на себя. Нужно было давать результат сразу, который я не мог дать. Потом тренера убрали, всё поменялось.