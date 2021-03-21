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Мирзов ответил Уткину на слова о схожести игры «Химок» и сборной России

21 марта 2021, 13:27

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, играющий на правах аренды за «Химки», прокомментировал слова известного журналиста Василия Уткина о том, что сборная России по игре сейчас ближе к «Химкам», чем к «Спартаку».

Я слышал, кто это сказал. Что я могу сказать? Это футбол. Команды играют и так, и так. Если ты выходишь на футбольное поле, это не означает, что ты или так не можешь, или так. Посмотрим, что будет.

Ранее Уткин заявил:

Мирзов два года практически просидел в «Спартаке». Периодически выходил на поле, но так и не смог заиграть. Причем объективно. Шансы были, но не заиграл.

Он опустился вниз, в «Химки», и сейчас он действительно показывает очень хорошую игру. И его приглашают в сборную. Как вы думаете, задачи сборной ближе к задачам «Спартака» в чемпионате России или к задачам «Химок»?

Я это к чему говорю: Мирзов играет только на свободном пространстве. Соответственно, в любой другой ситуации он команде просто не пригодится. А это что подтверждает? Это подтверждает то, что я вам говорил неоднократно: сборная России по футболу играет «8 в защите, 2 впереди», рассчитывает на контратаки.

В них действительно может быть полезен Резиуан Мирзов, как бы вам ни показалось, возможно, это парадоксальным.

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dalex83
dalex83 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
21 марта в 16:48
В сборной , если брать объективно спорный состав. Есть явные лидеры 4 игрока, но тактически не используется сильная сторона состава. Если Химки и серию держат, то только за счет тренерской мысли и тактики, то в сборной этого нету .
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
21 марта в 15:06
Как говорит, так и играет. И так и этог.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
21 марта в 14:39
"Химки" на сегодняшний момент явно не обладают набором игроков соответствующих топ-клубам РПЛ. Но это им не мешает продлевать беспроигрышную серию на протяжении десятка матчей, используя определенную тактику. Сборная России по футболу тоже по сути располагает двумя игроками играющими более-менее успешно в топ чемпионатах. Поэтому в играх против более солидно укомплектованных оппонентов из Европы также пытается играть на контратаках. Осталось только выдать такую же серию как "Химки" в Чемпионате РПЛ)))).
SAFqwer
SAFqwer
21 марта в 14:20
Мирзов в Химках прибавил-это факт. По российским меркам футболист неплохой, в силу темперамента по спортивному злой, настоящий боец. Есть конечно пробелы в технике, но кто в РПЛ без греха? Хотя бы не бухает и не избивает никого стульями после матчей...
berda2003
berda2003
21 марта в 14:14
парадоксальный кабан поел мешанки и заговорил о том, в чём баран...
Аксинья
Аксинья
21 марта в 14:02
Сборная России построена под Дзюбу и переделывать ее под Мирзова Черчесов не будет))
Ironigor
Ironigor
21 марта в 13:49
У Мирзова лаконичный ответ получился, - " и так ,и так .
или так, или так "!!! Виртуоз ☝😜😂😂😂👍
Всем добра!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 марта в 13:49
И правда очень похоже
ДСА
ДСА
21 марта в 13:38
У Химок сейчас тоже неплохо получается.
112910415
112910415
21 марта в 13:31
ну так, не особо находчиво
beefs
beefs
21 марта в 13:29
Мирзову нужен другой контингент игроков...
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