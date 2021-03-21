Мирзов ответил Уткину на слова о схожести игры «Химок» и сборной России

Полузащитник «Спартака» , играющий на правах аренды за «Химки», прокомментировал слова известного журналиста Василия Уткина о том, что сборная России по игре сейчас ближе к «Химкам», чем к «Спартаку».

Я слышал, кто это сказал. Что я могу сказать? Это футбол. Команды играют и так, и так. Если ты выходишь на футбольное поле, это не означает, что ты или так не можешь, или так. Посмотрим, что будет.

Ранее Уткин заявил:

Мирзов два года практически просидел в «Спартаке». Периодически выходил на поле, но так и не смог заиграть. Причем объективно. Шансы были, но не заиграл.

Он опустился вниз, в «Химки», и сейчас он действительно показывает очень хорошую игру. И его приглашают в сборную. Как вы думаете, задачи сборной ближе к задачам «Спартака» в чемпионате России или к задачам «Химок»?

Я это к чему говорю: Мирзов играет только на свободном пространстве. Соответственно, в любой другой ситуации он команде просто не пригодится. А это что подтверждает? Это подтверждает то, что я вам говорил неоднократно: сборная России по футболу играет «8 в защите, 2 впереди», рассчитывает на контратаки.

В них действительно может быть полезен Резиуан Мирзов, как бы вам ни показалось, возможно, это парадоксальным.