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Гатагов: «Болельщики „Спартака“ — очень капризная аудитория»

21 марта 2021, 11:45

Бывший футболист «Спартака» Сослан Гатагов поделился мнением о болельщиках красно-белых.

Болельщики «Спартака» — вообще очень капризная аудитория. В день рождения «Спартака» мы проиграли «Анжи» — 0:3. Я не играл, поэтому одним из первых вышел к автобусу. Болельщики, собравшиеся вокруг автобуса, начали мне что-то орать. Я подошел, спросил, в чем дело. Человек, который две секунды назад хотел меня разорвать, получил обратную связь и сразу успокоился. Такие люди хотят контакта. Если проиграл, можно выйти и поговорить с ними.

Приезжали к нам на базу, встряхивали нас: «Чего вы не бьетесь? Чего не рубитесь? Не видим от вас отдачи». На самом деле главное для болельщиков не всегда качество, а желание биться, его должны видеть. Условно, мы за вас орем, болеем — вы так же рубитесь за нас. Я считаю, болельщики имеют право на такое. Они тоже часть философии «Спартака». Я, наверное, заболел этим, и в моей карьере «Спартак» играет большую роль, чем «Локомотив».

Ранее Сослан Гатагов поделился мнением о слитом в интернет интимном видео нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
21 марта в 19:12
На то он и болельщик, чтобы быть капризным. Невеста любит своего жениха, однако иногда капризничает.
SAFqwer
SAFqwer
21 марта в 14:10
Who are you, mr. Gatagov?
makkie
makkie
21 марта в 13:37
Думаю, Гатагова помнит мало болельщиков Спартака.
Особо ничем не запомнился, даже голов не вспомнишь с его участием )))
Помню, что серьезно травмировался в матче против Зенита (кресты). И потом не восстановился нормально.
Тарасовские мечты
Тарасовские мечты
21 марта в 13:32
Скорее не капризный, а измученнный мечтами.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
21 марта в 12:08
Не запомнился он. В Локо проявил себя в начале умными, нестандартными действиями подавал большие надежды, потом начались будни.
Ironigor
Ironigor
21 марта в 11:54
Любой болельщик бывает капризным !!!
mihaluch
mihaluch
21 марта в 11:54
Болельщики хотят видеть борьбу и победу своей команды.
izrafel
izrafel
21 марта в 11:53
О как...хорошо сказано про "кризисных"....:)))
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