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Арбитр Федотов: «Почему Казарцев до сих пор судит?»

21 марта 2021, 00:13
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Футбольный судья Игорь Федотов раскритиковал Василия Казарцева за работу в матче 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо».

Я не могу объяснить решение Казарцева засчитать третий гол «Динамо». Тюкавин шёл в игрока и выставлял локоть, даже не пытался сыграть в мяч, а просто его толкнул.

Вопрос: почему он до сих пор судит, кто его лоббирует? Не может же так быть, чтобы все его ошибки оставались настолько незамеченными. Уверен, этот человечек кому-то нужен.

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nikot
nikot
22 марта в 10:44
Казарцев деньги делает
Сп62
Сп62
21 марта в 19:55
Каждый имеет право высказывать своё мнение. А мнение болельщика однозначно. Если в пользу моей команды, значит судья прав. Если нет, то судью на мыло. Моё мнение судья не прав, чистейшее нарушение правил.
suiw
suiw
21 марта в 17:14
Почему выгнанный Федотов имеет право кого-то обсуждать? 90% постов ниже именно об этом
Санчо Панса
Санчо Панса
21 марта в 14:03
Видимо, этот товарищ очень нужен кому-то) У нас по - другому не умеют удерживать арбитров в РПЛ.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
21 марта в 13:24, ред.
А сам Федотов тоже не блистал профессионализмом,тоже мутки были у него,просто в человеке сидит обида,вот и мстит как может.)
PATRIOT1965
PATRIOT1965
21 марта в 13:20
Казарцев сделал выбор сам,- продолжать работать,но не принадлежать себе ибо другого выбора,как на вольные хлеба у него за его касяки не было,попался так попался по полной.И вообще сколько здесь все мы будем трындеть о судьях,а воз останется там,это система.Так что пожинаем,что имеем.
Брулин
Брулин
21 марта в 12:25
Мерзкий человечишко, сказал бы просто, не согласен с решением...
Союзник противников
Союзник противников
21 марта в 10:16
ТО же и про Федотова говорили,когда он "блистал" на поле,правда не помню,чтобы это были коллеги по цеху,вышедшие в запас.А судит Казарцев потому,что "других арбитров у меня для вас нет"! Кому не нравится,тот не видел "выдающееся судейство" в ЛЧ,ЛЕ и чемпионатах топ-5 пыльных денежных мешков".Ах,простите,-"это другое!".
Федот,"судью на мыло" придумали не в связи с Казарцевым,и не вчера,а сразу после первого судейства матча,но тогда мы , "совки",были деликатнее,чем нынешние просвещённые эуропейцы. Ты пример...
Dinamo
Dinamo
21 марта в 09:10
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    21 марта в 09:02
    Казарцев мелочь по сравнению с другим. Уж, если говорить про лобби, то это Карасев. Стремительный взлет металлиста, если оглянуться назад, связан с одним клубом. Именно тогда, когда команда испытывала большие проблемы с финансами, с составом он стал джокером, этого клуба. Аккуратно сливая конкурентов желтыми, красными карточками и не только. Было видно, что у чела реальная крыша в РФС. Кто правил там, да и сейчас имеет вес известно. За заслуги щедрая награда.
    Продвижение на трон судкорпуса.
    Сейчас от него уже ничего не трэба. Судит, работает, карьера стремительно верх. Время от времени джокер выходит на дорогу). Я уверен, что он свое слово ещё скажет😉.
    Artem Saribekyan
    Artem Saribekyan
    21 марта в 08:08
    Федотов говорит о арбитре так, как может говорить только посдеднее хамло, так как говорит о коллеге по цеху. И это при том, что большинство других арбитров сочли гол забитым правильно. Я много раз просмотрел эпизод, и, признаюсь, нарушения не заметил. Это на мой взгляд. А судить о арбитре так, как судит Федотов( сидя на диване перед компьютером) - это не честно, даже , скажу, подло.
    Anisovich
    Anisovich
    21 марта в 08:00
    Почему недосудья Федотов до сих пор ботствует в пользу спартака?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    21 марта в 07:58
    Почему Федотов до сих пор трындит?
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    21 марта в 07:31
    У нас многие сидят не на своих местах, и кому-то они нужны
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    21 марта в 06:58
    Гнать поганой метлой обоих. Этого ИКСперта в первую очередь...
    Аксинья
    Аксинья
    21 марта в 06:54
    В игре Химки - Ростов эксперты семеро против одного признали что гол Соу был и отстранили судью на ВАРе аж на две игры...А Лапочкину даже пальцем не погрозили - так и живем...
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    21 марта в 06:38
    Кто , кто его держит...???....Кто хочет играть в полуфинале ЛЧ ...) тот и держит.
    mihaluch
    mihaluch
    21 марта в 05:57
    Ручные судьи прежде всего нужны столичным клубам.
    КЭТиК
    КЭТиК
    21 марта в 05:48
    Почему Краснодар протест не подал?
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    21 марта в 05:03
    Почему Федотова только выкинули из судей, а не посадили?
    Он не удалял Лунёва за игру рукой далеко за пределами штрафной, он убивал Уфу в Питере назначив два смешных пенальти за 4 минуты (первый не забили) итог ничья, в матче со Спартаком лишил Локо еврокубков, "не увидев" как откровенно и грубо скосили в штрафной Шкулетича, путал игроков и удалял совсем других игроков «В моменте назначения второго пенальти правила нарушал Рябокобыленко, а судья показал вторую жёлтую карточку Новаковичу. А ведь это два очень разных человека – один маленький, а другой очень большой», – сказал Граф.
    Ну, а когда его уже отстранили от РПЛ он учудил в ФНЛ обслуживая игру «Химок» и «Армавира». Судья правильно назначил пенальти в этой игре (уже хорошо), но далее не сложилось. Перепутал футболиста, который нарушал правила. Когда пенальти пробили, судья всё же вспомнил, кто нарушал правила, дал карточку защитнику и удалил его с поля. По букве правил – детская ошибка. Нельзя давать карточку после завершения эпизода.

    И как это подобие судьи может судить других судей?
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    21 марта в 04:27
    Казарцев в игре давал бороться. Футбол был красивый и смотрибельный.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    21 марта в 03:17
    Он в штате у федуна.
    Mangur
    Mangur
    21 марта в 02:20
    Федотов сам кому-то нужен.Бьётся за местом под солнцем
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    21 марта в 02:07, ред.
    Такое ощущение, что Федотов после успешной 20-летней карьеры, после четверть и полуфиналов еврокубков, чемпионатов мира наконец-то ушёл на заслуженную и почётную пенсию и вот теперь делится с нами своим взвешенным авторитетным мнением....но нет....выгнанный из судейства, а потом и с тв, Игорёк, хоть как-то пытается быть на плаву со скандалами, интригами, расследованиями...
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    21 марта в 01:58
    Не совсем корректно Федотов поступает.
    Capral
    Capral
    21 марта в 01:27
    Ну, с Казарцевым, всё ясно было еще после игры Спартак-Сочи. А вот вопрос к самому Тюкавину: что же ты, парень, ведь знал же, что забил не по правилам, почему промолчал, не признался честно судье- так мол и так? К тому же, нарушил правила против своего же сверстника. Представляешь, такую известную и славную фамилию. Нехорошо как-то, начинать свой футбольный путь с таких эпизодов. Тем-более, что Всевышний талантом не обделил.....
    Ironigor
    Ironigor
    21 марта в 00:51, ред.
    Незнаю, пригласили иностраца Кашшаи какого-то и ещё хуже стало судейство. Что творится в судейском корпусе??? Почему никто не за что не отвечает??? Где РФС??? Полнейший беспредел!!!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    21 марта в 00:45
    Ничего он не судит...
    Матч уж 3 дня как закончился...
    Дома Казарцев давно...
    d_fincher
    d_fincher
    21 марта в 00:16
      beefs
      beefs
      21 марта в 00:15
      правильные слова нашел, молодец....
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