Арбитр Федотов: «Почему Казарцев до сих пор судит?»

Футбольный судья Игорь Федотов раскритиковал Василия Казарцева за работу в матче 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо».
Я не могу объяснить решение Казарцева засчитать третий гол «Динамо». Тюкавин шёл в игрока и выставлял локоть, даже не пытался сыграть в мяч, а просто его толкнул.
Вопрос: почему он до сих пор судит, кто его лоббирует? Не может же так быть, чтобы все его ошибки оставались настолько незамеченными. Уверен, этот человечек кому-то нужен.
Федот,"судью на мыло" придумали не в связи с Казарцевым,и не вчера,а сразу после первого судейства матча,но тогда мы , "совки",были деликатнее,чем нынешние просвещённые эуропейцы. Ты пример...
Федот,"судью на мыло" придумали не в связи с Казарцевым,и не вчера,а сразу после первого судейства матча,но тогда мы , "совки",были деликатнее,чем нынешние просвещённые эуропейцы. Ты пример...
Продвижение на трон судкорпуса.
Сейчас от него уже ничего не трэба. Судит, работает, карьера стремительно верх. Время от времени джокер выходит на дорогу). Я уверен, что он свое слово ещё скажет😉.
Продвижение на трон судкорпуса.
Сейчас от него уже ничего не трэба. Судит, работает, карьера стремительно верх. Время от времени джокер выходит на дорогу). Я уверен, что он свое слово ещё скажет😉.
Он не удалял Лунёва за игру рукой далеко за пределами штрафной, он убивал Уфу в Питере назначив два смешных пенальти за 4 минуты (первый не забили) итог ничья, в матче со Спартаком лишил Локо еврокубков, "не увидев" как откровенно и грубо скосили в штрафной Шкулетича, путал игроков и удалял совсем других игроков «В моменте назначения второго пенальти правила нарушал Рябокобыленко, а судья показал вторую жёлтую карточку Новаковичу. А ведь это два очень разных человека – один маленький, а другой очень большой», – сказал Граф.
Ну, а когда его уже отстранили от РПЛ он учудил в ФНЛ обслуживая игру «Химок» и «Армавира». Судья правильно назначил пенальти в этой игре (уже хорошо), но далее не сложилось. Перепутал футболиста, который нарушал правила. Когда пенальти пробили, судья всё же вспомнил, кто нарушал правила, дал карточку защитнику и удалил его с поля. По букве правил – детская ошибка. Нельзя давать карточку после завершения эпизода.
И как это подобие судьи может судить других судей?
Он не удалял Лунёва за игру рукой далеко за пределами штрафной, он убивал Уфу в Питере назначив два смешных пенальти за 4 минуты (первый не забили) итог ничья, в матче со Спартаком лишил Локо еврокубков, "не увидев" как откровенно и грубо скосили в штрафной Шкулетича, путал игроков и удалял совсем других игроков «В моменте назначения второго пенальти правила нарушал Рябокобыленко, а судья показал вторую жёлтую карточку Новаковичу. А ведь это два очень разных человека – один маленький, а другой очень большой», – сказал Граф.
Ну, а когда его уже отстранили от РПЛ он учудил в ФНЛ обслуживая игру «Химок» и «Армавира». Судья правильно назначил пенальти в этой игре (уже хорошо), но далее не сложилось. Перепутал футболиста, который нарушал правила. Когда пенальти пробили, судья всё же вспомнил, кто нарушал правила, дал карточку защитнику и удалил его с поля. По букве правил – детская ошибка. Нельзя давать карточку после завершения эпизода.
И как это подобие судьи может судить других судей?
Матч уж 3 дня как закончился...
Дома Казарцев давно...
Матч уж 3 дня как закончился...
Дома Казарцев давно...