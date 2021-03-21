Арбитр Федотов: «Почему Казарцев до сих пор судит?»

Футбольный судья Игорь Федотов раскритиковал Василия Казарцева за работу в матче 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо».

Я не могу объяснить решение Казарцева засчитать третий гол «Динамо». Тюкавин шёл в игрока и выставлял локоть, даже не пытался сыграть в мяч, а просто его толкнул.

Вопрос: почему он до сих пор судит, кто его лоббирует? Не может же так быть, чтобы все его ошибки оставались настолько незамеченными. Уверен, этот человечек кому-то нужен.