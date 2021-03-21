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«Это что-то странное». Масалитин — о возможном назначении Олича в ЦСКА

21 марта 2021, 09:19

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможном назначении Ивицы Олича на должность главного тренера «армейцев».

Это что-то странное. Когда надо было менять Ганчаренко, не меняли, а когда не надо — меняют. Сейчас это не нужно. Надо этот сезон доигрывать и думать о будущем. Либо, если на Олича рассчитывают, взять его сейчас в тренерский штаб. Он бы понаблюдал за работой, посмотрел, что да как. Надо учесть тот факт, что у Олича нет опыта самостоятельной работы. Да, он второй тренер в сборной Хорватии, он оставил очень хорошее впечатление по выступлениям за ЦСКА. Но в качестве главного тренера, думаю, Олич — кот в мешке. Опыта в этой должности у него нет. Честно говоря, не знаю, что из этого получится.

Олич защищал цвета ЦСКА с 2003 по 2006 год. На данный момент 41-летний специалист входит в тренерский штаб сборной Хорватии.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ mensk (раскрыть)
21 марта в 19:43
Мнение фанатов уже понятно. А вот мнение игроков кто-нибудь спрашивал? Из выступлений молодых футболистов следует, что они полностью за нынешнего тренера. Как они найдут общий язык с новым, это вопрос. Рубить с плеча легко. А вот собирать коллектив это другое.
Дддддддд Дддддддд
Дддддддд Дддддддд ответ Рязань 062 (раскрыть)
21 марта в 16:00
По пути зенита,при всем желании клуб и руководство не пойдет.Не те средства в обороте.Скорей всего в клубе будут играть кандидаты в сборную Хорватии,ну и наша молодежь .А вот от Тех,кого пригласили по просьбе Ганчаренко,надо избавляться.Фукс однозначно пассажир,Обляков,Ахметов.И Васина за компанию.Этот чел вообще непонятно за кого играет .Через матч привозит.)
SHMEL
SHMEL
21 марта в 14:08
Соглашусь с Масалитиным, очень четкая и грамотная, на мой взгляд, позиция.
mensk
mensk
21 марта в 13:04
Главное для ЦСКА уже давно убрать Ганчаренко.
Рязань 062
Рязань 062
21 марта в 11:52
скорее всего ЦСКА забил болт на этот сезон. 1-2 место уже не видать. поэтому берут Олича именно сейчас, чтобы за 7 туров до конца въехал в команду и понял что и кто к чему. но все таки Олич не тот тренер который нужен ЦСКА. будет плохо если он отойдет от принципа комплектования команды. сейчас играет молодежь и воспитанники клуба. а идти по пути зенита не стоит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ cska1948 (раскрыть)
21 марта в 11:49
Мы уже давно не за что не боремся,только мучаемся,а теперь хоть надежда появляется!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ cska1948 (раскрыть)
21 марта в 11:47
Знающие и понимающие не перевелись. Но один "толстолобик" может все адекватные мнения проигнорировать. Против начальства не попрёшь.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
21 марта в 11:23, ред.
У Хорватии такой подбор футболистов, что им и тренер то особо не нужен чтобы давать результат. А клубный футбол - несколько другое. Анри был помощником главного тренера сборной Бельгии, там подбор игроков еще круче, а с Монако он не потянул и долго не продержался...
oFANATo
oFANATo
21 марта в 10:56, ред.
Сколько людей столько и мнений.
Томислав Дуймович – бывший хавбек «Локомотива», «Динамо» и сборной Хорватии. Сейчас он работает агентом футболистов. Дуймович не является представителем Олича, но они общаются. Неделю назад оба принимали участие в благотворительном матче между ветеранами Хорватии и Словении.
А вот, что рассказал Дуймович:

– Олич был правой рукой тренера сборной Хорватии Златко Далича. Знаю, что Ивица оставался очень вовлечён: Далич советовался с ним по всем заменам и вообще часто обращался. Не было такого, что Далич всё делал сам, а Олич просто сидел на скамейке. Ивица был погружён в процесс, много контактировал с футболистами, поддерживал связь между ними и тренерами. А ещё лично посещал матчи кандидатов в сборную, потому что тактически грамотный специалист.
– Олич больше работал именно с нападающими в сборной?
– Нет-нет. Он, конечно, мог что-то посоветовать Манджукичу, потому что сам был отличным нападающим, но в сборной Олич работал со всеми игроками. Был первым ассистентом тренера, но рассчитывает однажды начать тренировать самостоятельно. Дай бог, это будет в ЦСКА.
– Похоже, что Олич уже достаточно давно знал об интересе ЦСКА.
– Мы в субботу играли на благотворительном турнире ветеранов. Общались всей бригадой, которая выступала в России: он, я, Плетикоса… Мы говорили в том числе про РПЛ. Я, как агент, само собой слежу за вашей лигой. И я удивился, как много Олич знает о чемпионате России и особенно ЦСКА. Могу сказать, что разговоры на эту тему были и раньше – до этой субботы. Олич и сам хотел. У него были мысли начать самостоятельную карьеру тренера с зарубежной команды.
– Сейчас тяжело сказать, какой Олич тренер?
– В том числе при нём сборная Хорватии играла в финале на ЧМ-2018, но сложно говорить о характеристике тренеров национальной команды. Это ведь не клуб, где футболисты наигрываются постоянно. Сборная собирается несколько раз в году. В последнее время тем более редко из-за пандемии. Трудно давать характеристики даже главным тренерам сборных. Какой Олич тренер – на этот вопрос он сам ответит, когда возглавит команду. Хотя, вспоминая его выступления на позиции форварда, думаю, будет стремиться к атакующему футболу.
Насмешник
Насмешник
21 марта в 10:52
Посмотрели на Баварию и Флика и думают, что это всегда так работает.
isamsn
isamsn
21 марта в 10:50
Само присутствие Гончаренко в команде уже полная безнадёга. Его уровень это запасной игрок защиты Белоруской команды... Его смена ухудшения игры не вызовет. Хуже уже некуда.
rubinovyi2
rubinovyi2
21 марта в 10:14
В засушливый год и Олич-дождик...))
Союзник противников
Союзник противников
21 марта в 10:09
Максимка был неудалЫм министром,
теперь советует он вкривь и вкось,
с его советами летим со свистом,
по-прежнему надеясь на авось...
cska1948
cska1948 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
21 марта в 10:05
Вы считаете, что это достойно ЦСКА подбирать тренера методом ТЫКА? А вдруг потянет, хуже не будет! Так назначают тренера в команды, которые борются за выживание, а не за титулы.
ОПС
ОПС
21 марта в 09:59, ред.
Позвать тренером человека, который новичок в тренерской работе, это что то непонятное. Наверное, это весеннее обострение в головах у руководства клуба.
МапС
МапС
21 марта в 09:53
На багаже Ганчаренки сезон должны хорошо доиграть, а там уж... будем посмотреть.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
21 марта в 09:48
Опыта нет у Олича, кто спорит, зато есть опыт у руководства клуба, как делать рывки в турнирной таблице во второй части чемпионата. Период космонавта у руля команды. Ну, что? Рывок? Или середняк?
Посмотрим).
mihaluch
mihaluch
21 марта в 09:48
В крайнем случае хуже чем при Ганчаренко не будет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ cska1948 (раскрыть)
21 марта в 09:48
Просто я не паникёр и мне хочется верить в команду,хуже чем есть точно не будет,а если будет найдём другого!
Ironigor
Ironigor
21 марта в 09:41
Веришь не Веришь, в сказку Поверишь !!! Чему быть , того не миновать!!! Всем добра!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
21 марта в 09:39
Очень неожиданное приглашение
cska1948
cska1948
21 марта в 09:36
Масалитин абсолютно прав! Не верю, что в руководстве ЦСКА перевелись люди умеющие здраво мыслить!
cska1948
cska1948 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
21 марта в 09:33
"Всё у него получится!", потому что мне так хочется! Агрумент так себе, из разряда "хотелок" и не более.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
21 марта в 09:30
Олич, для ЦСКА самое то.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 марта в 09:29
Всё у него получится!
VAN ARM
VAN ARM
21 марта в 09:27
многие из мешка добились больших высот))) возможно и нам повезёт
)))
beefs
beefs
21 марта в 09:21
гадание на ромашке...
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