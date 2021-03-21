«Это что-то странное». Масалитин — о возможном назначении Олича в ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможном назначении на должность главного тренера «армейцев».

Это что-то странное. Когда надо было менять Ганчаренко, не меняли, а когда не надо — меняют. Сейчас это не нужно. Надо этот сезон доигрывать и думать о будущем. Либо, если на Олича рассчитывают, взять его сейчас в тренерский штаб. Он бы понаблюдал за работой, посмотрел, что да как. Надо учесть тот факт, что у Олича нет опыта самостоятельной работы. Да, он второй тренер в сборной Хорватии, он оставил очень хорошее впечатление по выступлениям за ЦСКА . Но в качестве главного тренера, думаю, Олич — кот в мешке. Опыта в этой должности у него нет. Честно говоря, не знаю, что из этого получится.