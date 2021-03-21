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Первый тренер Самошникова: «Очень обрадовались вызову Ильи в сборную»

21 марта 2021, 09:41

Тренер Максим Зюзин, воспитавший защитника казанского «Рубина» Илью Самошникова, поделился мнением о вызове футболиста в сборную России.

Все, кто работал с Ильей в школе, следят за ним, видят его прогресс (за несколько лет дошел от КФК до «Рубина»), все хотели, чтобы его вызвали, но в нашем футболе трудно что-то прогнозировать и во что-то верить. Когда увидели его в списке приглашенных, конечно, очень обрадовались.

В чем он прибавил за последнее время? Заматерел. Кто-то рано вырастает, а он годам к девятнадцати окреп физически. Когда это добавилось к футбольной злости и технике, он и стал прогрессировать.

Как на нем отразилась потеря отца? Это, конечно, добавило ему решимости. Остались мама с братом — значит, надо зарабатывать и обеспечивать их. Папа Ильи запомнился очень хорошим человеком — раньше был спортсменом, занимался плаванием, потом работал в полиции. Он много сделал для его футбольной карьеры. Все свободное время посвящал Илье. Ездил с нами на игры, на турниры.

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Все комментарии
asraeil
asraeil
21 марта в 09:45
Когда воспитанник показывает результаты, то это бальзам для тренера...
izrafel
izrafel
21 марта в 09:44
Хороший отзыв тренера...
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