Первый тренер Самошникова: «Очень обрадовались вызову Ильи в сборную»

Тренер Максим Зюзин, воспитавший защитника казанского «Рубина» , поделился мнением о вызове футболиста в сборную России.

Все, кто работал с Ильей в школе, следят за ним, видят его прогресс (за несколько лет дошел от КФК до «Рубина»), все хотели, чтобы его вызвали, но в нашем футболе трудно что-то прогнозировать и во что-то верить. Когда увидели его в списке приглашенных, конечно, очень обрадовались.

В чем он прибавил за последнее время? Заматерел. Кто-то рано вырастает, а он годам к девятнадцати окреп физически. Когда это добавилось к футбольной злости и технике, он и стал прогрессировать.

Как на нем отразилась потеря отца? Это, конечно, добавило ему решимости. Остались мама с братом — значит, надо зарабатывать и обеспечивать их. Папа Ильи запомнился очень хорошим человеком — раньше был спортсменом, занимался плаванием, потом работал в полиции. Он много сделал для его футбольной карьеры. Все свободное время посвящал Илье. Ездил с нами на игры, на турниры.