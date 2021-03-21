Гатагов — о слитом видео: «Все мы в душе немножко Дзюба»

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о слитом в интернет интимном видео нападающего «Зенита» .

Какой Дзюба для меня? Лидер. Может завести коллектив шуткой, разбавить негативный момент. Никогда не любит проигрывать. За своих всегда зарубится. Хотя бы в этом сезоне: любой конфликт «Зенита» — Дзюба там, никогда мимо не пройдет. Что у него какие-то пробелы как у личности — мы ведь все не всегда идеальны. Дзюба хорош тем, что он у нас есть. Для многих считается кумиром, многие из-за него пришли в футбол.

Слитое видео? Это человек, которого не нужно поддерживать. Ментально он силен. Считаю, если будет больше таких личностей, мы будем из 26 матчей не одну игру выигрывать, а больше. Когда увидел это видео, удивился, что Дзюба не зарубился с кем-то про сборную или «Зенит», не конфликт с болельщиками, а именно это. Молодец, что сказать! Как говорят мои друзья, все мы в душе немножко Дзюба. Нормально, даже президент нашей страны сказал, что это его личное дело.