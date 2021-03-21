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Гатагов — о слитом видео: «Все мы в душе немножко Дзюба»

21 марта 2021, 11:41

Бывший футболист «Спартака» Сослан Гатагов поделился мнением о слитом в интернет интимном видео нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Какой Дзюба для меня? Лидер. Может завести коллектив шуткой, разбавить негативный момент. Никогда не любит проигрывать. За своих всегда зарубится. Хотя бы в этом сезоне: любой конфликт «Зенита» — Дзюба там, никогда мимо не пройдет. Что у него какие-то пробелы как у личности — мы ведь все не всегда идеальны. Дзюба хорош тем, что он у нас есть. Для многих считается кумиром, многие из-за него пришли в футбол.

Слитое видео? Это человек, которого не нужно поддерживать. Ментально он силен. Считаю, если будет больше таких личностей, мы будем из 26 матчей не одну игру выигрывать, а больше. Когда увидел это видео, удивился, что Дзюба не зарубился с кем-то про сборную или «Зенит», не конфликт с болельщиками, а именно это. Молодец, что сказать! Как говорят мои друзья, все мы в душе немножко Дзюба. Нормально, даже президент нашей страны сказал, что это его личное дело.

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Все комментарии
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
22 марта в 09:37, ред.
Когда говоришь об ,,этом", балбес, не надо вспоминать душу и говорить за всех: говори о своей душе.
И , собственно, зачем вспомнил душу, она -то причем?
Сп62
Сп62
21 марта в 19:16, ред.
Уже надоело. Зря зашёл.
makkie
makkie
21 марта в 13:40
В дУше?

*Станислав Черчесов вошёл в чат*
*Игорь Денисов покинул чат*

😁
Бубнин
Бубнин
21 марта в 12:16
Похоже, многие так возбудились, что до сих пересматривают.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 марта в 12:14
Бывший спартаковец пиариться на Дзюбе. Только и всего...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
21 марта в 12:03
ВВП не поддержал его. Не надо передергивать!).
Он сказал, что это дело личное, НО(как обычно), типа надо думать, что делаешь.
Неандерталец думать не может. У него, как у животного с каменного века, все на инстинкте).
Гатагов тоже любитель показать гузло?!))
asraeil
asraeil
21 марта в 11:55
Да уже пора бы и закрыть эту тему....
Аксинья
Аксинья ответ Трезвый повар (раскрыть)
21 марта в 11:55
Класс)))
STVA 1
STVA 1
21 марта в 11:54
Без комментариев...
Трезвый повар
Трезвый повар
21 марта в 11:46, ред.
Зачётный заголовок)) Каждый для себя поставит ударение в нужном месте в словосочетании "в душе"
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 марта в 11:46
Зачем вспоминать об этом?!
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