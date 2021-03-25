Газизов поздравил Зинченко с рекордом в составе сборной Украины

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25 марта 2021, 13:19

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поздравил бывшего футболиста уфимского клуба с достижением в составе национальной команды Украины. Зинченко стал самым молодым капитаном в истории украинской сборной.

Саня, привет! Поздравляю тебя с твоим новым достижением. Всегда ты был с лидерскими качествами, поэтому футбольный клуб «Уфа» и вся его большая армия болельщиков всегда за тобой смотрят. Желаем тебе дальнейших успехов. Пока.

Зинченко – самый молодой капитан сборной Украины 🇺🇦



В отборочном матче ЧМ -2022 против сборной Франции (1:1) экс-хавбек «Уфы» Александр Зинченко вывел свою команду на поле с капитанской повязкой



От лица клуба Сашу с этим достижением поздравил гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов 😉 pic.twitter.com/tALGe1KHqv — ФК УФА (@UfaFc) March 25, 2021

Напомним, что Зинченко выступал за «Уфу» с 2015 по 2016 год.