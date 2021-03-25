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Газизов поздравил Зинченко с рекордом в составе сборной Украины

25 марта 2021, 13:19
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция1 : 1Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поздравил бывшего футболиста уфимского клуба Александра Зинченко с достижением в составе национальной команды Украины. Зинченко стал самым молодым капитаном в истории украинской сборной.

Саня, привет! Поздравляю тебя с твоим новым достижением. Всегда ты был с лидерскими качествами, поэтому футбольный клуб «Уфа» и вся его большая армия болельщиков всегда за тобой смотрят. Желаем тебе дальнейших успехов. Пока.

Напомним, что Зинченко выступал за «Уфу» с 2015 по 2016 год.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 марта в 14:19
Ну тогда и я поздравляю!
beefs
beefs
25 марта в 13:30
а чего не пригласил в Уфу?
STVA 1
STVA 1
25 марта в 13:23
И спросил не нужен ли им в Сити Урунов)))
alexgurzan
alexgurzan ответ beefs (раскрыть)
25 марта в 13:21, ред.
Очки будут начисляться только за матчи начиная с сегодняшнего дня.
https://www.soccer.ru/fantasy/matches?turnir=56
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