Тренер сборной Норвегии объяснил, почему Эдегор назначен капитаном команды

Главный тренер сборной Норвегии прокомментировал решение о назначении полузащитника «Арсенала» капитаном команды.

В Мартине есть хороший баланс между тем, чтобы быть фантастическим футболистом, но также иметь мужество и своё мнение не только на поле, но и за его пределами. Несмотря на свой юный возраст, он прошёл длинный путь в элите европейского футбола. Он крепкий как скала. Взрослый, сильный морально, убедительный оратор как на поле, так и за его пределами.