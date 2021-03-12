Тренер сборной Норвегии объяснил, почему Эдегор назначен капитаном команды

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен прокомментировал решение о назначении полузащитника «Арсенала» Мартина Эдегора капитаном команды.
В Мартине есть хороший баланс между тем, чтобы быть фантастическим футболистом, но также иметь мужество и своё мнение не только на поле, но и за его пределами. Несмотря на свой юный возраст, он прошёл длинный путь в элите европейского футбола. Он крепкий как скала. Взрослый, сильный морально, убедительный оратор как на поле, так и за его пределами.
На сегодняшний день Мартину 22 года. Права на футболиста принадлежат мадридскому «Реалу».
Всем здоровья.
Всем здоровья.