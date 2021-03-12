ГлавнаяНовости

Тренер сборной Норвегии объяснил, почему Эдегор назначен капитаном команды

вчера, 18:55

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен прокомментировал решение о назначении полузащитника «Арсенала» Мартина Эдегора капитаном команды.

В Мартине есть хороший баланс между тем, чтобы быть фантастическим футболистом, но также иметь мужество и своё мнение не только на поле, но и за его пределами. Несмотря на свой юный возраст, он прошёл длинный путь в элите европейского футбола. Он крепкий как скала. Взрослый, сильный морально, убедительный оратор как на поле, так и за его пределами.

На сегодняшний день Мартину 22 года. Права на футболиста принадлежат мадридскому «Реалу».

Все новости
Навас взял пенальти от Месси, «Юве» и Роналду вылетели из ЛЧ. Топ-10 событий еврокубковой недели
Вчера, 13:20Александр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии2
Впервые за 16 лет в четвертьфинале ЛЧ не будет ни Месси, ни Роналду. Великому противостоянию конец
11 мартаАлександр Чистяков в блоге Забыли спроситьКомментарии10
Недвед в ярости набросился на рекламный щит после вылета «Юве» из ЛЧ
10 марта ВидеоКомментарии10
Лапорта встретился с Куманом и игроками «Барселоны»
08 марта ВидеоКомментарии10
Халк провёл дебютный матч за «Атлетико Минейро»
08 марта ФотоКомментарии6
Парадоксальное возрождение «Спортинга»: без лидера и без фанатов
07 мартаСергей Иванов в блоге "Соккер" ТопКомментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:51
Наверное это правильное решение тренера выбора игрока, а так же важность его позиции, на которой действует капитан команды. Для этой роли, идеальной является позиция опорного полузащитника. Преимущества игрока на такой позиции всегда в самой гуще событий, неплохо с ролью капитана справляются защитники и другие игроки центра поля. Для капитана пожалуй не желательный выбор это вратарь, или особенно форвард, (хотя и бывают исключения) у вратаря ограниченный радиус присутствия на поле, а нападающий практически всегда немного эгоист, а это идет в конфликт с теми личностными качествами, которыми должен обладать носящий капитанскую повязку. Но главным критерием для выбора капитана страны не его позиция на поле, а наверное должны быть его высокие морально-нравственные качества и не каждому можно доверить эту честь быть капитаном своей страны. Удачи
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:33
Ну что же, вполне нормальный выбор. Эдегор мне еще в Витессе нравился, был явным лидером команды. Видно было, что парень талантлив. Жаль только, что с Реалом никак не срастется.. Гоняют его по арендам, а парню уже 22 и наверняка хотелось бы где то осесть окончательно. Думаю парень еще себя покажет, все для роста мастерства у него есть, хотя и сейчас он очень хорош. Вот только с командой и тренером промахнулся. Останется он Реале или сменит клуб пока неизвестно. Но пожелаем удачи талантливому парню , где бы он не играл.
Всем здоровья.
STVA 1
STVA 1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 19:08
Дык если бы у них был бы такой игрок как у нас Зюба , то быть ему капитаном!А так какой-то Эдегор)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:03
Какие все-таки футболисты у Норвегии... Холанд, Эдегор. А у нас капитан Дзюба, тоже убедительный оратор на поле и за его пределами, морально сильный и имеющий свое мнение. И Черчесову даже не надо объяснять мотивацию своего решения- и без него все прекрасно знают.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:00
Кому нужны эти объяснения?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:57
А желающих больше нет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100