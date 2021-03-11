Впервые за 16 лет в четвертьфинале ЛЧ не будет ни Месси, ни Роналду. Великому противостоянию конец

1615455134

11 марта 2021, 12:32

Лионель и Криштиану синхронно вылетели.

Как это случилось?

Во вторник «Ювентус» был нацелен на камбэк в противостоянии с «Порту» после поражения в первом матче со счетом 1:2, но в Турине разрозненная и какая-то помятая команда Андреа Пирло начала с глупого пенальти, пропущенного мяча и промахов Альваро Мораты. В доминирующий футбол сыграть не удалось, только после удаления в составе «драконов» Федерико Кьеза забил два мяча и перевел игру в овертайм, где «Порту» в меньшинстве забил важнейший гол и выиграл противостояние, несмотря на поражение (2:3).

Криштиану Роналду на протяжении всей игры был потухшим и неприкаянным, и хотя отметился результативной передачей на Кьезу, провел удивительно блеклый по своим меркам матч. Сказалась и неудобная схема: Пирло продублировал в центре атаки Роналду Моратой, а слева поджал неуклюжую конструкцию Кьезой. Повышенное количество технического брака у КриРо тоже сказалось на впечатлениях от игры обладателя пяти «Золотых мячей», который чувствовал себя не в своей тарелке.

Что касается Лионеля Месси, то он вместе с «Барселоной» де-факто провалил задачу по выходу в четвертьфинал еще три недели назад, когда каталонцы уступили со счетом 1:4 на «Камп Ноу». Да, в противостоянии с ПСЖ уже был один чудесный камбэк, но то было совершенно другая «Барселона», и на ее стороне была магия «Камп Ноу», а здесь предстояло отыгрываться в Париже после крупного домашнего поражения.

Впрочем, учитывая трусливую игру парижан, «Барса» много атаковала и поддерживала в себе надежду на ремонтаду. Переломным моментом мог стать второй гол Месси в первом тайме: Лео сравнял счет крутым дальним ударом, а перед самым перерывом каталонцы получили право на пенальти, как и в первом матче. На «Камп Ноу» аргентинец переиграл Кейлора Наваса, а на «Парк де Пренс» не сумел. Костариканский голкипер стал героем вечера, а «Барселона» и Месси покинули Лигу чемпионов.

Когда в последний раз в четвертьфинале ЛЧ не было ни Роналду, ни Месси?

Чтобы отыскать такой сезон, придется вернуться в середину «нулевых». Лига чемпионов 2004/05 запомнилась триумфом «Ливерпуля» по итогам феерического стамбульского финала против «Милана», а команд с суперзвездами начала XXI века в составах тогда не было даже в восьмерке сильнейших участников турнира.

Оба вылетели после первого раунда плей-офф: Роналду и МЮ уступили будущему финалисту «Милану», а «Барселона» с юным Месси покинула ЛЧ после ярчайшей битвы с «Челси» Моуриньо. В матчах с «синими» Лео не принимал участия, в том розыгрыше он сыграл только против «Шахтера» на групповой стадии.

В следующих 15 розыгрышах Лиги чемпионов хотя бы один из двоих преодолевал первый раунд плей-офф. А если это звучит недостаточно убедительно, то оцените следующий факт, подчеркивающий доминирование Роналду и Месси в Лиге чемпионов в последние полтора десятилетия: команды Криштиану и Лео выиграли 9 из 15 последних трофеев.

И это еще «Ливерпуль» с «Баварией» подпортили статистику в последние два года, когда Бартомеу загубил «Барселону», а Роналду ушел из «Реала», чтобы терпеть неудачи с «Ювентусом». В 2018-м было 9 из 13 розыгрышей, в которых побеждали Лео или Криштиану, а также серия из 5 побед кряду: Роналду («Реал», 2014) — Месси («Барса», 2015) — Роналду («Реал», 2016) — Роналду («Реал», 2017) — Роналду («Реал», 2018).

Конец эры «Месси vs Роналду»?

По прошествии времени виднее, так что можно констатировать, что главная индивидуальная дуэль XXI века завершилась еще в 2018-м, с уходом Роналду из «Реала». С тех пор команды португальца и аргентинца не претендовали на победу в Лиге чемпионов, а их очная встреча на групповой стадии текущего розыгрыша — это уже не великое противостояние, а его отголосок. Небезынтересно, навевает ностальгические воспоминания и дарит заголовки, но это уже соперничество на другом уровне.

Сейчас Месси 33 года, а Роналду 36, на первых полосах новые герои — Холанд и Мбаппе, а эра доминирования Лео и Криша в европейском футболе завершилась. Это не значит, что они сами окончательно вышли в тираж, еще могут тряхнуть мастерством и завоевать трофеи, но уже не будут главными героями. По крайней мере, не будут ими в одиночку. Доминированию конец, эре «Месси vs Роналду» тоже, но это не значит, что за ее пределами нет жизни для каждого по отдельности.

Что будет дальше?

Очень символично, что на смену Роналду и Месси приходят новые герои. В авангарде преемников нет хаоса, там Холанд и Мбаппе, забившие по 4 гола в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, причем Килиан выбил «Барселону» с Месси. Снова двое, ни больше ни меньше, словно ситхский завет Дарта Бэйна пробрался в футбол. Вероятно, именно Холанд и Мбаппе будут главными движущими силами команд, которые будут доминировать в Лиге чемпионов в ближайшие 10-15 лет.

Но и за Роналду с Месси будем следить внимательно, ведь этим летом оба могут сменить клубную прописку. Новый президент «Барселоны» Лапорта хочет сохранить Лионеля в команде, но, возможно, расставание станет лучшим выходом для всех; Роналду не обрел счастья в «Ювентусе», его уход кажется почти неминуемым. Они еще могут сыграть друг против, а однажды даже могут оказаться в одной команде. Пути футбольные неисповедимы.