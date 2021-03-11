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Впервые за 16 лет в четвертьфинале ЛЧ не будет ни Месси, ни Роналду. Великому противостоянию конец

11 марта 2021, 12:32
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Лионель и Криштиану синхронно вылетели.

Как это случилось?

Во вторник «Ювентус» был нацелен на камбэк в противостоянии с «Порту» после поражения в первом матче со счетом 1:2, но в Турине разрозненная и какая-то помятая команда Андреа Пирло начала с глупого пенальти, пропущенного мяча и промахов Альваро Мораты. В доминирующий футбол сыграть не удалось, только после удаления в составе «драконов» Федерико Кьеза забил два мяча и перевел игру в овертайм, где «Порту» в меньшинстве забил важнейший гол и выиграл противостояние, несмотря на поражение (2:3).

Криштиану Роналду на протяжении всей игры был потухшим и неприкаянным, и хотя отметился результативной передачей на Кьезу, провел удивительно блеклый по своим меркам матч. Сказалась и неудобная схема: Пирло продублировал в центре атаки Роналду Моратой, а слева поджал неуклюжую конструкцию Кьезой. Повышенное количество технического брака у КриРо тоже сказалось на впечатлениях от игры обладателя пяти «Золотых мячей», который чувствовал себя не в своей тарелке.

Что касается Лионеля Месси, то он вместе с «Барселоной» де-факто провалил задачу по выходу в четвертьфинал еще три недели назад, когда каталонцы уступили со счетом 1:4 на «Камп Ноу». Да, в противостоянии с ПСЖ уже был один чудесный камбэк, но то было совершенно другая «Барселона», и на ее стороне была магия «Камп Ноу», а здесь предстояло отыгрываться в Париже после крупного домашнего поражения.

Впрочем, учитывая трусливую игру парижан, «Барса» много атаковала и поддерживала в себе надежду на ремонтаду. Переломным моментом мог стать второй гол Месси в первом тайме: Лео сравнял счет крутым дальним ударом, а перед самым перерывом каталонцы получили право на пенальти, как и в первом матче. На «Камп Ноу» аргентинец переиграл Кейлора Наваса, а на «Парк де Пренс» не сумел. Костариканский голкипер стал героем вечера, а «Барселона» и Месси покинули Лигу чемпионов.

Когда в последний раз в четвертьфинале ЛЧ не было ни Роналду, ни Месси?

Чтобы отыскать такой сезон, придется вернуться в середину «нулевых». Лига чемпионов 2004/05 запомнилась триумфом «Ливерпуля» по итогам феерического стамбульского финала против «Милана», а команд с суперзвездами начала XXI века в составах тогда не было даже в восьмерке сильнейших участников турнира.

Оба вылетели после первого раунда плей-офф: Роналду и МЮ уступили будущему финалисту «Милану», а «Барселона» с юным Месси покинула ЛЧ после ярчайшей битвы с «Челси» Моуриньо. В матчах с «синими» Лео не принимал участия, в том розыгрыше он сыграл только против «Шахтера» на групповой стадии.

В следующих 15 розыгрышах Лиги чемпионов хотя бы один из двоих преодолевал первый раунд плей-офф. А если это звучит недостаточно убедительно, то оцените следующий факт, подчеркивающий доминирование Роналду и Месси в Лиге чемпионов в последние полтора десятилетия: команды Криштиану и Лео выиграли 9 из 15 последних трофеев.

И это еще «Ливерпуль» с «Баварией» подпортили статистику в последние два года, когда Бартомеу загубил «Барселону», а Роналду ушел из «Реала», чтобы терпеть неудачи с «Ювентусом». В 2018-м было 9 из 13 розыгрышей, в которых побеждали Лео или Криштиану, а также серия из 5 побед кряду: Роналду («Реал», 2014) — Месси («Барса», 2015) — Роналду («Реал», 2016) — Роналду («Реал», 2017) — Роналду («Реал», 2018).

Конец эры «Месси vs Роналду»?

По прошествии времени виднее, так что можно констатировать, что главная индивидуальная дуэль XXI века завершилась еще в 2018-м, с уходом Роналду из «Реала». С тех пор команды португальца и аргентинца не претендовали на победу в Лиге чемпионов, а их очная встреча на групповой стадии текущего розыгрыша — это уже не великое противостояние, а его отголосок. Небезынтересно, навевает ностальгические воспоминания и дарит заголовки, но это уже соперничество на другом уровне.

Сейчас Месси 33 года, а Роналду 36, на первых полосах новые герои — Холанд и Мбаппе, а эра доминирования Лео и Криша в европейском футболе завершилась. Это не значит, что они сами окончательно вышли в тираж, еще могут тряхнуть мастерством и завоевать трофеи, но уже не будут главными героями. По крайней мере, не будут ими в одиночку. Доминированию конец, эре «Месси vs Роналду» тоже, но это не значит, что за ее пределами нет жизни для каждого по отдельности.

Что будет дальше?

Очень символично, что на смену Роналду и Месси приходят новые герои. В авангарде преемников нет хаоса, там Холанд и Мбаппе, забившие по 4 гола в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, причем Килиан выбил «Барселону» с Месси. Снова двое, ни больше ни меньше, словно ситхский завет Дарта Бэйна пробрался в футбол. Вероятно, именно Холанд и Мбаппе будут главными движущими силами команд, которые будут доминировать в Лиге чемпионов в ближайшие 10-15 лет.

Но и за Роналду с Месси будем следить внимательно, ведь этим летом оба могут сменить клубную прописку. Новый президент «Барселоны» Лапорта хочет сохранить Лионеля в команде, но, возможно, расставание станет лучшим выходом для всех; Роналду не обрел счастья в «Ювентусе», его уход кажется почти неминуемым. Они еще могут сыграть друг против, а однажды даже могут оказаться в одной команде. Пути футбольные неисповедимы.

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
вчера в 07:10
При всём уважении к Мбаппе и Холланду они рядом не стоят с Месси и Роналду. Какие 10-15 лет? Они даже ЗМ не брали свои первые. И то достигнут их потолок максимум 5 лет. Даже Бэкхем, Роналдо, Роналдиньо, Зидан, Недвед, Шевченко столько не играли. Месси и Роналду уникальны. Таких мы скорее всего не увидим больше. Спасибо им за волшебный футбольный праздник который они показывали полтора десятка лет. ☺️

П.С. Был бы я шейхом, ради прикола купил бы Лео и Криша плюс Суареса в атаку, и может рвал бы грандов как тузик грелку. Зато красиво ушли бы. 😀
Ali barca
Ali barca
вчера в 04:49
Обоим огромное спасибо оба великолепно играли на протяжении многих лет,у обоих есть самые преданные болельщики что ещё надо для фуболиста.
kind pennywise
kind pennywise
11 марта в 16:50
Автор, пока уже полтора гола идет эра Левандовски. Он вооьще всех потеснил. И пока он на таком уровне, ни француз, ни норвежец ему не соперники
Vasilich-74
Vasilich-74
11 марта в 16:28
Ну за Бейна отдельная 5, это была очень неожиданная и приятная параллель.
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
11 марта в 16:16
Самое интересное, что они оба индивидуально не сдали. У Лени в команде не было лет 5 нормальных трансферов, а второй ушел не в свой клуб.
Вячеслав Салтыков 1
Вячеслав Салтыков 1
11 марта в 15:01
Символизм что МЮ и Милан играют сегодня
Gelious
Gelious
11 марта в 13:25
Кроме шуток, если Роналду вернется в Мадрид, то считаю, что еще сверкнет в ЛЧ
Forever77
Forever77
11 марта в 13:25
Это было круто, черт меня побери!!!!!
Q-J-G
Q-J-G
11 марта в 12:59
Противостояние Роналду/Месси-это было великолепно, огромное удовольствие было наблюдать за игрой этих, действительно, лучших игроков Мирового футбола.

Особенно интригующее, захватывающее, бескомпромиссное противостояние было в ЭЛЬ-КЛАСИКО, которого многие любители Мирового футбола ожидали с нетерпением!

Как бы не сложилась их дальнейшая футбольная судьба, хочется сказать им огромное спасибо, за их игру, за их преданность футболу, своим болельщикам, фанатам. Спасибо им за те эмоции, которые испытывали и испытывают болельщики футбола, когда смотрят их игру... И давайте забудем, кто за какую команду болеет, кто фанат Роналду, кто фанат Месси, а просто скажем им огромное спасибо за то, что мы имели уникальную возможность наблюдать за их игрой! И пожелать им футбольного долголетия, уверен, что они ещё не раз порадуют нас своей игрой!

Автору спасибо за статью, за Вашу объективность, во всех темах, острых, актуальных темах, которые Вы пишите!
shlomo
shlomo
11 марта в 12:49
Спасибо за статью....да...все когда то заканчивается...но за это время аргентинец и португалец превратили футбол в арену вечного соперничества, переписав книгу самых великих рекордов, а также коллекционируя Золотые бутсы и Золотые мячи....они не колоссы на глиняных ногах, и еще пару лет Лео и Криштиану повоюют, подарив нам возможность продолжать восхищаться их игрой....однако время их тотального доминирования уходит в прошлое....когда-то это должно было произойти и обычную смену поколений не надо преподносить как вселенскую трагедию.....проблема обоих клубов состоит в том что они были заточены на игру двух уже немолодых звезд.....а варианта В не оказалось.....
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