Сборной Мальты в виде исключения разрешили сыграть дома с Россией

Министерство здравоохранения Мальты в порядке исключения разрешило сборной страны провести домашний матч с Россией в рамках отборочного этапа ЧМ-2022. Об этом сообщает издание Times of Malta со ссылкой на вице-президента Футбольной федерации страны Мэттью Пэриса.
Напомним, встреча Мальта — Россия, запланированная на 24 марта, находилась под угрозой срыва, так как руководство страны запретило проведение спортивных мероприятий до 11 апреля в связи с коронавирусом.
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"Все по плану. Плюс,минус"
Жиров выйдет и забьет.
Дзюба сделает хет-трик.
Тот, у кого шея легла на плечи получит 20 млн тугриков.
"Все по плану. Плюс,минус"