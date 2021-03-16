Сборной Мальты в виде исключения разрешили сыграть дома с Россией

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сегодня, 05:49

Министерство здравоохранения Мальты в порядке исключения разрешило сборной страны провести домашний матч с Россией в рамках отборочного этапа ЧМ -2022. Об этом сообщает издание Times of Malta со ссылкой на вице-президента Футбольной федерации страны Мэттью Пэриса.

Напомним, встреча Мальта — Россия, запланированная на 24 марта, находилась под угрозой срыва, так как руководство страны запретило проведение спортивных мероприятий до 11 апреля в связи с коронавирусом.