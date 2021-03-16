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Сборной Мальты в виде исключения разрешили сыграть дома с Россией

сегодня, 05:49
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта (Валлетта)-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия24.03.2021 в 22:45 Не начался

Министерство здравоохранения Мальты в порядке исключения разрешило сборной страны провести домашний матч с Россией в рамках отборочного этапа ЧМ-2022. Об этом сообщает издание Times of Malta со ссылкой на вице-президента Футбольной федерации страны Мэттью Пэриса.

Напомним, встреча Мальта — Россия, запланированная на 24 марта, находилась под угрозой срыва, так как руководство страны запретило проведение спортивных мероприятий до 11 апреля в связи с коронавирусом.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 07:45
Вывод:
Жиров выйдет и забьет.
Дзюба сделает хет-трик.
Тот, у кого шея легла на плечи получит 20 млн тугриков.
"Все по плану. Плюс,минус"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:19
У Мальты единственный шанс набрать очки, гы гы...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:38
Мальта надеется, что стены домашние ей помогут.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:38
Шансы Мальты растут.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:28
Дзюба вновь в огне! Берегись, могучая Мальта!
beefs
beefs
сегодня в 06:16
Хорошо, что хорошо кончается...
ОПС
ОПС
сегодня в 06:05, ред.
Запрет есть запрет и никаких исключений!. Хотя, если честно, то все равно победа будет нашей. По крайней мере, мы на это надеемся.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 05:50
Да нам по барабану.
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