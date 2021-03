Навас взял пенальти от Месси, «Юве» и Роналду вылетели из ЛЧ. Топ-10 событий еврокубковой недели

Важнейшие события прошедших игровых дней в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

10 место. Четвертьфиналы Лиги чемпионов без Месси и Роналду впервые за 16 лет

Впервые с уже далекого сезона 2004/05 в четвертьфинале Лиги чемпионов не сыграет ни Роналду, ни Месси. Это событие стало очередным напоминанием о том, что эпоха доминирования Криштиану и Лео, как и их великое противостояние подошли к концу. Понравился простой, но ёмкий и исчерпывающий комментарий на эту тему главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини:

9 место. Вторник — день дублей в Лиге чемпионов: 4 футболиста забили по 2 мяча

Богатыми на события получились вторничные матчи Лиги чемпионов, за вылетом «Ювентуса» и очередным шоу Холанда легко было упустить тот факт, что в каждом матче было оформлено по два дубля. Редкий случай для одного игрового дня в плей-офф турнира. В Дортмунде на два мяча Эрлинга Холанда симметрично ответил форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несери, причем оба забили с пенальти и с игры. В Турине хавбек «Порту» Сержиу Оливейра реализовал два стандарта — пенальти и штрафной, а Федерико Кьеза ответил двумя голами с игры, которых не хватило «Ювентусу» для выхода в четвертьфинал. Оформив дубль, Феде повторил достижение Филиппо Индзаги из 1999 года.

8 место. Уверенные победы одной из команд в 6 из 8 первых матчей 1/8 финала ЛЕ

В большинстве пар 1/8 финала Лиги Европы интрига приказала долго жить уже после первых матчей: 4 команды начали борьбу за выход в четвертьфинал победами в два мяча, еще 2 выиграли крупно. Со счетом 3:0 смяли своих соперников в родных стенах «Рома» и «Аякс», не поздоровилось «Шахтеру» и «Янг Бойз» соответственно. Домашние победы со счетом 2:0 одержали «Тоттенхэм» и «Гранада». «Шпоры» обыграли загребское «Динамо», а испанцы — норвежский «Мольде». Наконец, бывшая и нынешняя команды Унаи Эмери одержали уверенные победы в выездных матчах: «Вильярреал» забил два безответных гола киевскому «Динамо», а «Арсенал» выиграл 3:1 у «Олимпиакоса», от которого вылетел в прошлом году.

7 место. 20-й гол Эрлинга Холанда в Лиге чемпионов

Эрлинг Холанд продолжает переписывать рекорды Лиги чемпионов. Забив два мяча и во втором матче с «Севильей», норвежец довел общее количество своих голов в престижном турнире до 20. Конечно же, Холанд достиг этой отметки быстрее всех в истории, ему потребовалось всего лишь 14 матчей, в то время как предыдущий рекордсмен Харри Кейн потратил на первые 20 голов в ЛЧ 24 матча. Кроме того, Эрлинг стал первым футболистом в истории, кому удалось забить не менее 2 голов в четырех матчах Лиги чемпионов подряд. Серия началась с двух дублей в ворота «Брюгге» на групповой стадии, а продолжилась двумя дублями в матчах 1/8 финала против «Севильи». То ли еще будет!

6 место. Падение России на восьмую строчку клубного рейтинга УЕФА

Констатируем очередной отголосок провала российских клубов в еврокубках в двух последних сезонах. После победы «Аякса» над «Янг Бойз» в Лиге Европы произошли перестановки в таблице коэффициентов УЕФА : Нидерланды набрали 38.4 балла и вышли на седьмую строчку, отправив на восьмое место Россию (38.382). Ниже в этом сезоне мы уже не упадем, но в дальнейшем падение может продолжиться, ведь из расчета будут исключаться результаты сезонов, которые пока помогают держаться на плаву. Самое время вспомнить коронную фразу комиссара Жибера. О чем я?

5 место. МЮ не удержал победу в матче с «Миланом»; Диалло забил дебютный гол

За интригу в Лиге Европы отвечают два противостояния, завершившиеся со счетом 1:1. «Славия» и «Рейнджерс» не выявили победителя в Праге, а «Манчестер Юнайтед» и «Милан» разошлись миром на «Олд Траффорд», причем манкунианцы были близки к минимальной победе, но в добавленные ко второму тайму минуты пропустили от Симона Кьера, который, как и положено уважающему себя центральному защитнику, забил головой после углового.

Заслуживают внимания и моменты у ворот «россонери». Счет в матче открыл 18-летний Амад Диалло, который в перерыве заменил Антони Марсьяля и забил крутой гол головой. Этот гол стал дебютным для юного ивуарийца в составе «Манчестер Юнайтед». Забить Амаду было куда сложнее, чем Харри Магуайру, который совершил просто космический промах: момент капитана МЮ был оценен в 0.91 xG, в этой ситуации было проще отправить мяч в ворота, чем промахнуться.

4 место. «Ливерпуль» и «РБ Лейпциг» сыграли матч-близнец

Чудным получилось противостояние «Ливерпуля» и «РБ Лейпцига». У футбольных сценаристов как будто закончились идеи, и они решили схалтурить в надежде, что никто не заметит. Начнем с того, что оба матча 1/8 финала прошли на нейтральном поле — в Будапеште, на арене «Ференц Пушкаш». В обоих случаях у «РБ Лейпцига» было достаточно моментов, но во вторых таймах «Ливерпуль» забивал по два мяча и сушил весла. В результате дважды по 2:0 в пользу «красных», однако совпадает не только не такой уж редкий счет, но и авторы голов. Забивали исключительно Салах и Мане, причем в строгом порядке: сначала Мохамед, а через 5 минут Садио. Сбой в матрице, не иначе.

3 место. Парижские сэйвы Кейлора Наваса, который взял пенальти от Месси

После крупной победы на «Камп Ноу» со счетом 4:1 ПСЖ на своем поле сделал все, чтобы у «Барселоны» оставался шанс на еще один суперкамбэк в этом противостоянии. Не в курсе был только самый недооцененный из крутых киперов Кейлор Навас, который не позволил парижанам свалиться вниз головой в глубокую пропасть. На счету вратаря «Пари Сен-Жермен» 9 сэйвов, в том числе отраженный пенальти. Кейлор выиграл дуэль у Лео Месси в решающий момент матча: сделай «Барса» счет 2:1 перед перерывом, дрожащие коленки полевых игроков ПСЖ начали бы жить своей жизнью.

2 место. Сумасшедшие пляски с VAR в матче «Боруссия Д» — «Севилья»

Огненной выдалась пятиминутка в дебюте второго тайма дортмундского матча, главным героем которой стал Эрлинг Холанд. Сначала норвежец вроде бы забил свой 20-й гол в Лиге чемпионов с игры, однако судьи на VAR увидели нарушение правил со стороны форвард и призвали Чунейта Чакира к монитору. Турецкий рефери отменил гол Холанда из-за фола в атаке, но заодно назначил в ворота «Севильи» пенальти за состоявшееся чуть раньше нарушение правил на том же Холанде.

Сам пострадавший взялся исполнять одиннадцатиметровый, но проиграл дуэль Яссину Буну. Игра продолжилась, тем временем внимательные видеоассистенты заметили, что марокканский вратарь сошел с линии до удара, поэтому в следующую паузу было решено перебить пенальти. Холанд не испугался, пробил в тот же угол и на этот раз был точен. Спектакль!

1 место. Вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов

Тут и сенсация в виде вылета явного фаворита, и захватывающий триллер Турине. После домашней победы 2:1 «Порту» бодро начал на территории «Ювентуса». Сержиу Оливейра реализовал пенальти на 19-й минуте и поставил «Старую Синьору» в трудное положение: игру у команды Пирло не шла, а бессистемно возникающие моменты безбожно запарывал Альваро Мората. Крутой сюжетный поворот случился вскоре после перерыва, когда форвард «драконов» Мехди Тареми за минуту получил две желтых карточки оставил свою команду в меньшинстве. «Ювентус» воспользовался численным превосходством, Федерико Кьеза забил дважды, игра перешла в дополнительное время.

До 115-й минуты на табло сохранялся счет, который обещал серию пенальти, а потом Сержиу Оливейра прошил хлестким ударом развалившуюся стенку «Ювентуса» и забил со штрафного, который невозможно было реализовать без ошибки обороняющихся игроков. Мяч прошел под Криштиану Роналду, который отвернулся от удара партнера по сборной Португалии. Буквально тут же Адриен Рабьо вернул «бьянконери» надежду, забив после углового, но для выхода в четвертьфинал победы со счетом 3:2 не хватило. «Юве» выиграл дома, сыграл с «Порту» вничью 4:4 по сумме двух матчей и проиграл из-за правила выездного гола.