Кокорин вернётся в расположение «Фиорентины» 29 марта

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вернётся в расположение команды 29 марта.
Corriere dello Sport сообщает, что Кокорин должен вернуться во Флоренцию из Рима, там игрок проходит лечение после травмы.
Изначально Кокорин должен был вернуться во Флоренцию 26 марта, но отъезд пришлось перенести из-за состояния здоровья.
Недавно появлялась информация, что «Фиорентина» собирается отдать Кокорина в аренду.
Пригласили в топ-лигу, Серия А, неиграющего Кокорина за свою предыдущую команду-"Спартак"...!!!
Травмируется, не играя, что в "Спартаке", что в "Фиорентине"...!!!
Получает стабильно зарплату, не играя, не утруждая себя ничем...
Путешествуя по Италии: Флоренция, Рим, Флоренция...
Ожидаем возвращение А.Кокорина в расположение "Фиорентины" 29-го марта, для того, чтобы покинуть расположение "Фиорентины" 30-го марта, в связи с очередной травмой, которую он получит при загадочных обстоятельствах, покинет для очередного лечения...
И что самое удивительное в этой ситуации, руководство "Фиорентины" собирается вот такого Кокорина - отдать в аренду...
Пригласили в топ-лигу, Серия А, неиграющего Кокорина за свою предыдущую команду-"Спартак"...!!!
Травмируется, не играя, что в "Спартаке", что в "Фиорентине"...!!!
Получает стабильно зарплату, не играя, не утруждая себя ничем...
Путешествуя по Италии: Флоренция, Рим, Флоренция...
Ожидаем возвращение А.Кокорина в расположение "Фиорентины" 29-го марта, для того, чтобы покинуть расположение "Фиорентины" 30-го марта, в связи с очередной травмой, которую он получит при загадочных обстоятельствах, покинет для очередного лечения...
И что самое удивительное в этой ситуации, руководство "Фиорентины" собирается вот такого Кокорина - отдать в аренду...