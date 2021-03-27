Кокорин вернётся в расположение «Фиорентины» 29 марта

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27 марта 2021, 13:15

Российский нападающий «Фиорентины» вернётся в расположение команды 29 марта.

Corriere dello Sport сообщает, что Кокорин должен вернуться во Флоренцию из Рима, там игрок проходит лечение после травмы.

Изначально Кокорин должен был вернуться во Флоренцию 26 марта, но отъезд пришлось перенести из-за состояния здоровья.

Недавно появлялась информация, что «Фиорентина» собирается отдать Кокорина в аренду.