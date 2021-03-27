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Кокорин вернётся в расположение «Фиорентины» 29 марта

27 марта 2021, 13:15

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вернётся в расположение команды 29 марта.

Corriere dello Sport сообщает, что Кокорин должен вернуться во Флоренцию из Рима, там игрок проходит лечение после травмы.

Изначально Кокорин должен был вернуться во Флоренцию 26 марта, но отъезд пришлось перенести из-за состояния здоровья.

Недавно появлялась информация, что «Фиорентина» собирается отдать Кокорина в аренду.

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Все комментарии
морозз
морозз
27 марта в 21:07
Всю свою футбольную карьеру с ним нянчились и готовили к супер карьере, походу вырос сынок и окреп!
Gahi
Gahi
27 марта в 21:03
Это уже радует что Кокорин возвратиться в команду не 1 апреля. Удачи
протон1
протон1
27 марта в 20:00
кокорин напоминает мне трубоукладчик северного потока два. то там вернулся. то заехал куда то туда . потом скрылся не известно где.
brooks
brooks
27 марта в 18:14
Будет спускаться по трапу самолёта и вывехнет ногу с растяжением связок в галеностопе.
berda2003
berda2003
27 марта в 18:07
подорвал здоровье на лесоповале...
shur
shur
27 марта в 16:58
...Шурик, блин, как на курорте, не играет, зато здоровьем занимается!!!
particular
particular
27 марта в 16:22
"...из-за состояния здоровья..." - аж сердце защемило 😉
Ходка - туда, ходка - сюда, - это же так удобно 😏
Василий Корнечук
Василий Корнечук
27 марта в 16:02
Первый клуб Кокорина был Динамо. Он не хочет вернуться в свой клуб или Кокорин не считает этот клуб своим? или Динамо не считает его своим или всем на всех наплевать.
Mi6
Mi6
27 марта в 15:50
Потрусит в Италии и потом в аренду в Нефтчи Баку
Владимир Немченков
Владимир Немченков
27 марта в 15:44
    ДСА
    ДСА
    27 марта в 15:32
    Вернется и опять травмируется.
    Rattlehead
    Rattlehead ответ David Young (раскрыть)
    27 марта в 15:32
    Скорее как шашка в шахматной партии, т.е. не пришей кобыле хвост.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    27 марта в 15:12
    На долго ли вернется ??? Да и если по дороге травму не получит.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Брулин (раскрыть)
    27 марта в 15:11
    Операция по впариванию Табуреткина , должна войти в анналы агентского мастерства! Этому человеку можно лекции читать!
    karnager
    karnager
    27 марта в 15:05
    Кокорин - это антиквариат. У кого он в команде, тот чувствует себя уникальным
    kts99
    kts99
    27 марта в 14:44
    Он бессмертный
    David Young
    David Young ответ Иван Тасминский (раскрыть)
    27 марта в 14:40
    Им от этого хуже не будет. Скорее иметь как бы способного играть Кокорина является проблематичным моментом. А так вообще его пора бы в Серию B или Серию C отдать, как "престарелое молодое дарование", так как раз команды более соответствующие его уровню. В общем ждать даже всплесков блестящей игры от Кокорина не стоит, Серия A - это даже не РПЛ, там пахать надо больше и играть умнее.
    Dima salev
    Dima salev
    27 марта в 14:31
    Как же везёт Кокорине. Не играя футбол получает деньги и клубы в очереди стоять чтобы купить Кокорин
    Крикун
    Крикун
    27 марта в 14:19
    Считаю, Кокохе не хватает мотивации.
    Если Фиорентина реально хочет возвращения Кракена, нужно поднять ему оклад в 2 раза, возможно тогда он задумается о возобновлении карьеры футболиста.
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    27 марта в 14:16
    На пару дней всего лишь. Потом снова "неожиднная" травма и ещё недельку отдыха.
    David Young
    David Young
    27 марта в 14:13
    Кокорин для Фиорентины - этот как если бы на шахматной доске была пешка которая может сделать ход лишь через два или более хода после предыдущего хода этой фигурой.
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    27 марта в 14:08
    Понимаю все шутки про Кокорина, может так не надо относится к футболисту, но сам футболист и система футбольная, прокурорская, финансовая подчеркивают, что мы холопы, а они дворяне сами разберутся, выходят рейтинги популярности взятые неоткуда. Пусть тогда не обижаются на такое отношение болельщиков к ним.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    27 марта в 14:05
    А 28 выйдет инфа, что у него проблемы с лодыжкой.
    Брулин
    Брулин
    27 марта в 13:57
    Я теперь понял всё. Это была наша месть за Капелло. Ну просто не понятно, как могли впарить туда Кокорина в Серию А.
    galem72
    galem72
    27 марта в 13:56
    Это очень опасно. Велик риск получить травму. Лучше подождать ещё немного, например, до конца сезона. ))
    112910415
    112910415
    27 марта в 13:55
    вот-вот заиграет !
    youtomee
    youtomee
    27 марта в 13:52, ред.
    и пробудет там аж до 2 апреля, успейте воспользоваться услугами. Далее со 2 числа травма задней поверхности бедра, ну по срокам там как пойдет
    Spartachok86
    Spartachok86
    27 марта в 13:49
    очень важная и долгожданная новость!!! Я так переживал и ждал...
    Q-J-G
    Q-J-G
    27 марта в 13:48, ред.
    Безграничны возможности и "таланты" А.Кокорина...

    Пригласили в топ-лигу, Серия А, неиграющего Кокорина за свою предыдущую команду-"Спартак"...!!!
    Травмируется, не играя, что в "Спартаке", что в "Фиорентине"...!!!
    Получает стабильно зарплату, не играя, не утруждая себя ничем...
    Путешествуя по Италии: Флоренция, Рим, Флоренция...

    Ожидаем возвращение А.Кокорина в расположение "Фиорентины" 29-го марта, для того, чтобы покинуть расположение "Фиорентины" 30-го марта, в связи с очередной травмой, которую он получит при загадочных обстоятельствах, покинет для очередного лечения...

    И что самое удивительное в этой ситуации, руководство "Фиорентины" собирается вот такого Кокорина - отдать в аренду...
    Бен Зопилой
    Бен Зопилой
    27 марта в 13:38
    ...но недаром клуб Фиорентина
    предлагал мильон за ... сидельцА!
    Ламца-дрица-гоп-цаца! :)))
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