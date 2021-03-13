«Головин не хуже Пьянича». От Александра зависит успех сборной России

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вчера, 19:00

Трансферные слухи нужно подкрепить ударным возвращением в национальную команду.

Головин тянет игру в топ-5 по физике

Проблемы Кокорина в «Фиорентине» связаны со здоровьем и с кризисом тренерских идей – форс-мажор. Александру продолжает не везти после ухода из «Сочи», где неожиданно оказался в своей тарелке. Проблемы Миранчука – в странностях Гасперини, большой конкуренции и тоже в физике. Алексей в «Локомотиве» не всегда выдавал объем и нужное количество рывков.

Сам рассказал, что после тренировок в Бергамо домой приходит выжатым. А Головин другой, хотя сезон ему подпортила травма подколенного сухожилья. Тренер сборной России по физической подготовке Владимир Паников выделил Александра по работе с мячом на скорости. По матчам за «Монако» видно, что успевает за напарниками и опережает многих соперников, это врожденная резкость.

Хавбек очень важен для сборной России

У моментов, созданных Александром, часто подложка из правильного высокого прессинга. Сказывается опыт агрессивной игры Головина на позиции инсайда в ЦСКА . Сказывается тактическая свобода в сборной России. На чемпионат Европы команду Черчесова отправили голы и ассисты Дзюбы и Головина. Артем разделяет третье место по результативным передачам среди всех игроков отбора – 5, Александр четвертый – 4 передачи. Хавбек «Монако» выше по ассистам, чем Мбаппе, Кьеза, Эриксен, Иличич или Хаверц.

Также на счету Головина два забитых мяча. Добавляем 9 ударов Дзюбы – получаем путевку в финальную часть Евро. С Александром и Артемом другая сборная, с ними можно было воевать с Турцией и Сербией в Лиге Наций. Головин в команде Черчесова, независимо от позиции, занимается протаскиванием мяча вперед по центру. Так может играть разве что Зобнин, но Роману нужна поддержка от более созидательного футболиста. Коим является автор 4 голов и 6 ассистов в составе «Монако» в Лиге 1.

Александр пострадал из-за схемы клуба

С одной стороны, братцы Ковачи подошли Головину, который жаловался, что устал от постоянной тренерской чехарды. У «Монако» появился наставник, что раскрывает сильные стороны коллектива, вроде умения разыграть стандарты. Не играют идеально, влетели «Страсбуру» и потеряли очки дома против «Лорьяна». Зато есть уверенность в себе, ведь «монегаски» превзошли «Барселону» — обыграли ПСЖ в Париже. А впереди домашний матч против лидера сезона «Лилля», некогда расслабляться.

Как и Головину, что из-за травмы пропустил 17 матчей. Без него сформировалась основа, созданная на модели «3-4-2-1». Теперь надо ждать случая, когда команда или перейдет на «3-4-3», ведь в такой схеме у Головина есть шанс убрать в запас Диопа – двадцатилетнего атакующего хавбека. Или же надеяться, что дирижерские способности Александра пригодятся в центре, где пока два разрушителя, а Сеск и Головин на замене. Впрочем, без перегрузки в клубе свежее будет в отборе ЧМ -22 – сборной выгодно.

Головин сейчас играет лучше, чем Пьянич

Хотя бы потому, что Миралем, хотя провел больше минут за «Барселону» в Лиге 1, создал 0 голов ударами и передачами. У Головина 10 результативных действий всего за 466 минут. Не уступает опытному боснийцу без мяча – Александра всегда хорошо двигался. В атаке тоже полный перевес российского хавбека. И только по стилю «Монако» с «Барселона» отличаются, поэтому у Головина скромнее количество и точность передач.

Так что сравнение, предложенное Корнеевым – бывшим советником боссов «Монако», не является надуманным. Учитывая кризис Пьянича, Головин его легко опережает. Александр пока не игрок для основы каталонцев или «Реала», но в больших клубах есть ребята, что подходят им меньше, а стоят дороже. Хаверц пока не попал в ритм «Челси» с немцем Тухелем. Кай талантливее и моложе, но за россиянина не попросят 80 млн евро, а это тоже важно.

Александру сопереживают фанаты из Франции

В «Монако» полушутя называют Головина кличкой, которую в Италии дали Андрею Шевченко – Царь. Царь и царь, знакомое слово для французов или итальянцев. Но куда важнее, что Головина ценят независимые журналисты, эксперты и просто фанаты. Александру сопереживают – важный момент, ведь на эмоциональной привязанности строятся успешные союзы легионеров с клубами и тренерами. Головин не заставляет в себе сомневаться.

Разумеется, не все его матчи за «Монако» успешные. И выходить на замену сложно. И травма сказывается, и «монегаски» не французский «Манчестер Сити». Команда после нескольких лет страданий приблизилась к вершине таблицы, но пока важнее научиться обыгрывать не только ПСЖ . На пути к путевке в ЛЧ нужны голы и передачи Головина. Легкость, с которой созидает, подкупает всех во Франции, это один из любимчиков публики.

На судьбу Головина точно повлияет Евро-2020

Чемпионат мира 2018 завел его в «Монако», а теперь Александру надо планомерно готовиться к матчам против Финляндии, Бельгии и Дании. Сыграет успешно – получит заманчивые предложения. А поскольку у Ковача есть глубина состава, то держать всеми силами Головина во Франции не будут. Клубы из АПЛ и Ла Лиги им точно заинтересуются. Александр делает разницу, а это качество ценят именно главные тренеры.

Футболисты – народ суеверный. Поэтому вратарь «Севильи» и орал Холанду перед пенальти «кирикочо». Этим словом в странах, где говорят на испанском, приманивают неудачу для соперника. Наставники обожают «везунчиков», и если Головин создаст голы, что позволят «Монако» зайти в ЛЧ , то предложений будет много. Не стоит забывать о неизбежных летних потерях грандов.

«Ювентус», учитывая игровое состояние, не откажется от созидательного хавбека, если летом потеряет Роналду, а весной финиширует на третьем месте в Серии А. На грандиозные сделки у многих не хватит денег, а плюс Головина – по стоимости выгоднее многих. Рабьо не настолько круто смотрится, чтобы не представить Александра в «Ювентусе» рядом с Кьезой, Артуром и МакКенни.

Лишь один из вариантов. После игры на Евро-2020 Головин может заинтересовать «Тоттенхэм» — на роль молодого Эриксена. Или «Милан», где присматривались к Миранучку и, даже если Чалханоглу не уедет, не всегда довольны работой Тонали. Головин ценнее, чем кажется скептикам. А дальше все зависит от его отношения к работе и везения. Еще один сезон в «Монако» не будет ошибкой, если сыграет в Лиге чемпионов, но запросы по нему будут.

По среднему количеству передач под удары за девяносто минут Головин выше звезд — Ди Марии, Неймара и Депая в Лиге 1. Ожидаемо первый по ассистам за полный матч с огромным отрывом. И по ассистам может стать первым – Ди Мария и Депай оторвались лишь на два паса, сыграв в 3-5 раз больше минут. Французы впечатлены возвращением Головина, и нет причин не поддержать их оптимизм.