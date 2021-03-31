Овчинников: «Россия будет бороться за первое место»

Бывший тренер ЦСКА подвел итоги мартовских матчей сборной России в отборочном цикле ЧМ -2022.

Думаю, цикл удачный, потому что из девяти очков взяли шесть. Было бы неплохо и в третьей игре победить, но в целом результат хороший. Пока рано говорить, кто будет бороться за первое место, но, скорее всего, перед нами другой цели не стоит. Конечно, Россия будет бороться за первое место. Хорваты — самый сильный соперник, но время покажет, как сложится ситуация, какие матчи будут ключевыми.

Плохое отношение к сборным Мальты и Кипра? К ним никто легко никто и не относится. Тренерский штаб это учел, и в матчах с такими командами осечек у нас не бывает. Это говорит о профессионализме наших футболистов, которые относятся серьезно к любому сопернику. Наша задача — отобраться на чемпионат мира, каждая игра рассматривается через призму получения очков. Сборная сработала хорошо.