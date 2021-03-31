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Овчинников: «Россия будет бороться за первое место»

31 марта 2021, 14:41

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников подвел итоги мартовских матчей сборной России в отборочном цикле ЧМ-2022.

Думаю, цикл удачный, потому что из девяти очков взяли шесть. Было бы неплохо и в третьей игре победить, но в целом результат хороший. Пока рано говорить, кто будет бороться за первое место, но, скорее всего, перед нами другой цели не стоит. Конечно, Россия будет бороться за первое место. Хорваты — самый сильный соперник, но время покажет, как сложится ситуация, какие матчи будут ключевыми.

Плохое отношение к сборным Мальты и Кипра? К ним никто легко никто и не относится. Тренерский штаб это учел, и в матчах с такими командами осечек у нас не бывает. Это говорит о профессионализме наших футболистов, которые относятся серьезно к любому сопернику. Наша задача — отобраться на чемпионат мира, каждая игра рассматривается через призму получения очков. Сборная сработала хорошо.

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cska1948
cska1948
31 марта в 16:38
"...но время покажет, как сложится ситуация, какие матчи будут ключевыми..."
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В борьбе за первое место ключевыми должны быть ВСЕ матчи!
Ironigor
Ironigor
31 марта в 15:47
Будем надеяться!!!
Союзник противников
Союзник противников
31 марта в 15:20
Конечно будет,но шансы на привычно-плохой результат существенно возросли.
rubinovyi2
rubinovyi2
31 марта в 14:52
Овчинников пытается застолбить местечко,в тренерском штабе сборной?))
Трезвый повар
Трезвый повар
31 марта в 14:44
"Россия будет бороться за первое место"
Это настолько очевидно что можно не говорить об этом публично. С таким же успехом Овчинников мог бы сказать "Сегодня 31 марта. Среда"
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