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Лебедев: «У нас никогда не будет футбола на уровне Бразилии или Германии»

31 марта 2021, 12:42
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал поражение сборной России от Словакии (1:2), которое состоялось в рамках квалификации на ЧМ-2022.

Вчера просто не подфартило, не сложилось. Вся удача осталась со Словенией. Проиграли, и что? Спасибо, что у Мальты выиграли. Там было больше шансов потерять очки. Качество игры у нас из года в год не меняется. Мы не можем требовать от наших футболистов сверхъестественной игры. У нас никогда не будет футбола на уровне Бразилии или Германии. У нас руки и ноги из другого места растут. На какой уровень российские школы воспитали, на таком и играем. Спасибо, что так.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
01 апреля в 12:16
Как будто Лебедев не знает,что творится в футбольных школах, и в том же ФНЛ?! Взятки,коррупция,кумовство. Наведите там порядок!
Caniggia
Caniggia
31 марта в 13:33
Видимо, Лебедев Лёнькин фанат - "Россия не футбольная страна!". И что-то в этом есть.
dzvinka
dzvinka
31 марта в 13:32
уровень германии и бразилии?... да даже уровня Бельгии либо Португалии никогда не будет, какие уж там Германии))
если вся структурная система футбола заточена только под одно - разворовывание денег... сам футбол - как побочный продукт.
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38. (раскрыть)
31 марта в 13:04
Не дождётесь ответил бы он)))
beefs
beefs
31 марта в 13:04
мы никогда не занимались фристайлом, а сейчас, скорее при таком руководстве мы потеряем и это...
ОПС
ОПС
31 марта в 12:52
Никогда не говори никогда. Время течет и все меняется.
Байкал-38.
Байкал-38.
31 марта в 12:50
Когда Лебедева уже в психушку заберут?
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