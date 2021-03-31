Колосков: «Пропустили два мяча чисто из-за тактических просчетов»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал поражение сборной России в матче против Словакии (1:2), который прошел в рамках квалификации на ЧМ -2022.

В значительной степени усложнили себе жизнь этим поражением. Это не значит, что все потеряно, теперь все надо начинать сначала. Очень неудачно сыграли первый тайм, даже не ожидал, что команда будет так много ошибаться. Словаки проявляли жесткость, даже где-то чрезмерную, наши не выдержали в итоге давления. Думали, что смогут обойти Словакию за счет мастерства, а в первом тайме его и не было.

Могли бы, как минимум, сыграть в ничью, были хорошие моменты. Пропустили два мяча чисто из-за тактических просчетов. Все же прекрасно знали, что на стандартах единственный человек, который может забить — это Шкриньяр, а в результате человек вообще один остался, забил без всякой борьбы. Кто-то должен был персонально отвечать за этого игрока. Второй гол — вообще курьез. Выход Соболева разгрузил Дзюбу, которого в первом тайме было почти не видно, а во втором Артем отвлек на себя защитников агрессивностью. Считаю, что практически все сыграли ниже своих возможностей. Чисто зрительно не вызывала нарекания игра только Фернандеса, Головина, Кузяева и Оздоева.