ГлавнаяНовости

Онопко: «Матч сборной России со Словакией — не провал, была равная игра»

31 марта 2021, 13:38
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал поражение сборной России в матче квалификации на ЧМ-2022 со Словакией (1:2).

Матч сборной России со Словакией — не провал, была равная игра. Да, результат отдельно взятого матча неудовлетворительный, хотелось набрать очки. Если брать прошедшие три игры, то у нас получился мини-турнир: две победы и одно поражение. Тяжело выигрывать все матчи. Было видно, что наша сборная выкладывается. Плохо, когда нет единства, а у нас есть дух, команда и цель. Очень важно, что ребята, которые выходят на замену, заряжены и хотят помочь команде.

Пропустили гол со стандарта, который был наигран соперником. Есть понятие «блокировать футболиста», я думал, что на Марио был блок, но Фернандес с Джикией просто не разобрались по ситуации. Это футбол — невозможно всё наиграть и ко всему подготовиться. Первый тайм был достаточно ровный, второй в нашем исполнении был даже лучше. Мы сравняли, но, к сожалению, быстро пропустили: прошла передача между защитниками, Мак очень хорошо сыграл и пробил, показал индивидуальное мастерство.

В этом цикле я бы не стал предъявлять команде претензии: третья игра, перелёт, ребята устали. Все команды играют нестабильно и теряют очки. Две игры с хорватами будут очень важными и интересными. Команды в других группах тоже теряют очки, даже лидеры европейского футбола Испания и Франция, когда никто этого не предвещал.

Все новости
Червиченко: «Если Тедеско возьмёт титул, не стал бы упрашивать остаться»
Сегодня, 12:24 Комментарии1
Червиченко: «Маслова нужно поддержать, хотя поржать чуть-чуть можно»
Сегодня, 11:48 Комментарии6
«Химки» в конце апреля проведут переговоры по поводу Мирзова и Идову
Сегодня, 11:35 Комментарии3
Еркин рассказал, почему отказался от полиграфа
Сегодня, 11:21 Комментарии4
Семак заявил, что спокойно относится к разговорам об отставке
Сегодня, 10:30 Комментарии10
Минспорт разберется в ситуации со смертью игрока «Знамени труда»
Сегодня, 09:59
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Bolshoy
Bolshoy
31 марта в 19:07
Матч сборной России и Словакии показал средний уровень этих сборных... Дожили...
Союзник противников
Союзник противников
31 марта в 15:17
Судя по игре,Австрияк дал главное задание :контролировать мяч и ЖДАТЬ момента".Первое почти получилось,за счёт "поперечно-задовой игры"(спасибо автору выражения А.Бубнову),а второе-нет.До высокой мысли-"создавать голевые моменты",наш главнюк ещё не дорос,видимо.Такой медленной и нудной игры с перепасами до Шунина,я давно не видел;что-то типа :"вы там цементируйте оборону,а мы попробуем её преодолеть на ограниченном участке поля". Так что игра на рекорд Дзюбы не состоялась.
Caniggia
Caniggia
31 марта в 13:53
Лысый за свою карьеру столько насливал со сборной, что у него слово сборная и слово провал - понятия несовместимые.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100