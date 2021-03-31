ГлавнаяНовости

В оргкомитете допустили увеличение числа зрителей на матчах Евро в Питере

31 марта 2021, 13:56

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что власти Санкт-Петербурга могут увеличить допустимое количество зрителей на матчах чемпионата Европы.

Ранее стало известно, что оргкомитет и власти города утвердили проведение матчей турнира в городе с 50-процентной заполняемостью трибун.

У каждого города есть возможность увеличить допуск зрителей свыше обозначенного предела. Предельный срок такого расширения — 28 апреля. Здесь трудный баланс между удовлетворением высокого интереса болельщиков и соблюдением всех норм, надо смотреть на развитие эпидемиологической ситуации и исходя из этого принимать решение. Если будут существенные улучшения, то мы не исключаем такой возможности.

Все новости
Червиченко: «Если Тедеско возьмёт титул, не стал бы упрашивать остаться»
Сегодня, 12:24 Комментарии2
Червиченко: «Маслова нужно поддержать, хотя поржать чуть-чуть можно»
Сегодня, 11:48 Комментарии6
«Химки» в конце апреля проведут переговоры по поводу Мирзова и Идову
Сегодня, 11:35 Комментарии3
Еркин рассказал, почему отказался от полиграфа
Сегодня, 11:21 Комментарии4
Семак заявил, что спокойно относится к разговорам об отставке
Сегодня, 10:30 Комментарии10
Минспорт разберется в ситуации со смертью игрока «Знамени труда»
Сегодня, 09:59
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
31 марта в 15:10
Дык и я про то))
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
31 марта в 14:16, ред.
У нас все может быть, если даже этого не ждёшь. В простонародие называют, - Нежданчик !!!
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
31 марта в 14:06
Лишь бы во вред не было
Ironigor
Ironigor
31 марта в 14:01
Хорошая новость для болельщиков !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100