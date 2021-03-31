В оргкомитете допустили увеличение числа зрителей на матчах Евро в Питере

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что власти Санкт-Петербурга могут увеличить допустимое количество зрителей на матчах чемпионата Европы.

Ранее стало известно, что оргкомитет и власти города утвердили проведение матчей турнира в городе с 50-процентной заполняемостью трибун.

У каждого города есть возможность увеличить допуск зрителей свыше обозначенного предела. Предельный срок такого расширения — 28 апреля. Здесь трудный баланс между удовлетворением высокого интереса болельщиков и соблюдением всех норм, надо смотреть на развитие эпидемиологической ситуации и исходя из этого принимать решение. Если будут существенные улучшения, то мы не исключаем такой возможности.