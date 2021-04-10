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Раванелли: «„Интер“ имеет шансы стать действительно сильным клубом»

10 апреля 2021, 10:01

Бывший футболист «Ювентуса» Фабрицио Раванелли поделился мнением о главном тренере «Интера» Антонио Конте.

Антонио отлично передает свои знания игрокам. Он хорош в том, что подпитывает футбольную ненависть к противникам. Не все тренеры добиваются успеха. Воля и решительность, спортивная ненависть помогают достичь цели. «Интер» с некоторыми изменениями может стать действительно сильным клубом. Но я не знаю, окупится ли их работа на международном уровне. Даже с «Сассуоло» «Интер» был очень прагматичным. В Италии это работает, в Лиге чемпионов — не знаю.

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beefs
beefs
10 апреля в 10:02
все на это надеяться....
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