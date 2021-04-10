Раванелли: «„Интер“ имеет шансы стать действительно сильным клубом»

Бывший футболист «Ювентуса» поделился мнением о главном тренере «Интера» .

Антонио отлично передает свои знания игрокам. Он хорош в том, что подпитывает футбольную ненависть к противникам. Не все тренеры добиваются успеха. Воля и решительность, спортивная ненависть помогают достичь цели. «Интер» с некоторыми изменениями может стать действительно сильным клубом. Но я не знаю, окупится ли их работа на международном уровне. Даже с «Сассуоло» «Интер» был очень прагматичным. В Италии это работает, в Лиге чемпионов — не знаю.