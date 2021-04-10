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Трезеге выразил надежду, что Дель Пьеро вернется в «Ювентус»

10 апреля 2021, 15:50

Бывший футболист «Ювентуса» Давид Трезеге выразил надежду, что легенда туринского клуба Алессандро Дель Пьеро вернется в команду. В настоящее время Трезеге работает в качестве амбассадора «Юве».

Я хочу снова вернуться в футбол. В последнее время я учился на спортивного директора.

Сможет ли Дель Пьеро вернуться в клуб? (Дель Пьеро учится на главного тренера, — прим.) Надеюсь, почему бы и нет? Алекс доказал свои качества, сейчас он готовится к новой роли. Никто никогда не забудет его связь с «Ювентусом».

На поле он был всегда для меня ориентиром. Мы провели вместе десять фантастических лет. Он был уникальным игроком и исключительным профессионалом.

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Все комментарии
SAFqwer
SAFqwer
10 апреля в 22:16
Великий игрок. Главное чтобы не по стопам Пирло тренера...
An Jo
An Jo
10 апреля в 18:58
Вряд-ли. У него есть отличный ресторанный бизнес. И команда в америкосии.
КЭТиК
КЭТиК
10 апреля в 17:11
Всех в команду не вернуть.
juvenale
juvenale ответ Мафиёзник (комментарий удален) (раскрыть)
10 апреля в 16:53
так и ключевой гол Лацио со штрафного забил
juvenale
juvenale
10 апреля в 16:52
Аньелли очень некрасиво поступил с Алексом
kind pennywise
kind pennywise
10 апреля в 16:13
Дибала не стабилен, не впечатляет. Десятый номер отдать Дель Пьеро и Рон получит прекрасного подносчика мяча
Caniggia
Caniggia
10 апреля в 16:09
Обязательно вернётся, Легенда!
Ironigor
Ironigor
10 апреля в 15:58
Никогда не говори, никогда !!!
Все может быть , добро пожаловать домой Дель Пьеро !!! ЛЕГЕНДА ЮВЕ !!!
ЮЗИК
ЮЗИК
10 апреля в 15:54
Легенда и капитан Юве, всё этого ждём
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