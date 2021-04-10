Трезеге выразил надежду, что Дель Пьеро вернется в «Ювентус»

Бывший футболист «Ювентуса» выразил надежду, что легенда туринского клуба вернется в команду. В настоящее время Трезеге работает в качестве амбассадора «Юве».

Я хочу снова вернуться в футбол. В последнее время я учился на спортивного директора.

Сможет ли Дель Пьеро вернуться в клуб? (Дель Пьеро учится на главного тренера, — прим.) Надеюсь, почему бы и нет? Алекс доказал свои качества, сейчас он готовится к новой роли. Никто никогда не забудет его связь с «Ювентусом».

На поле он был всегда для меня ориентиром. Мы провели вместе десять фантастических лет. Он был уникальным игроком и исключительным профессионалом.