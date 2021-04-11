Тихонов: «„Спартак“ выиграет у „Локомотива“. Соболев оформит дубль»

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».
«Спартак» сейчас лучше играет в атаку, хотя «Локомотив» вообще не проигрывал с начала года. Очень хорошая оборона. Жду хорошего матча и обилия голов, потому что такие игры всегда украшают. Давайте не будем забывать, что это очень ответственный матч для обеих команд. Лига чемпионов совсем рядом, а это 14 миллионов евро.
Какое место надо занять «Спартаку», если Тедеско всё-таки останется? Или первое, или второе. Если человек сказал «а», то должен говорить и «б». Болельщики любят Тедеско, если он останется, это будет нормально.
Николич провел предсезонную подготовку самостоятельно, команда уже играет в другой футбол. Влились молодые футболисты, это дает свои плоды. У «Локомотива» не будет Рыбуса, кто будет играть против Мозеса и Промеса? У них есть молодые ребята, есть Живоглядов. Рыбусу тоже было бы сложно с этими игроками. Считаю, что футбол будет результативный. Я болею за «Спартак» и думаю, что он выиграет 3:2. Соболев забьет два, еще, возможно, Ларссон.
Поэтому атаке Спартака придётся попотеть.
Жаль что Понсе пока вне игры, так был бы отличный подбор нападающих на этот матч.
Ждем хорошей игры!
Поэтому атаке Спартака придётся попотеть.
Жаль что Понсе пока вне игры, так был бы отличный подбор нападающих на этот матч.
Ждем хорошей игры!