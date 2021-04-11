Тихонов: «„Спартак“ выиграет у „Локомотива“. Соболев оформит дубль»

Главный тренер «Астаны» поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Спартак» сейчас лучше играет в атаку, хотя «Локомотив» вообще не проигрывал с начала года. Очень хорошая оборона. Жду хорошего матча и обилия голов, потому что такие игры всегда украшают. Давайте не будем забывать, что это очень ответственный матч для обеих команд. Лига чемпионов совсем рядом, а это 14 миллионов евро.

Какое место надо занять «Спартаку», если Тедеско всё-таки останется? Или первое, или второе. Если человек сказал «а», то должен говорить и «б». Болельщики любят Тедеско, если он останется, это будет нормально.

Николич провел предсезонную подготовку самостоятельно, команда уже играет в другой футбол. Влились молодые футболисты, это дает свои плоды. У «Локомотива» не будет Рыбуса, кто будет играть против Мозеса и Промеса? У них есть молодые ребята, есть Живоглядов. Рыбусу тоже было бы сложно с этими игроками. Считаю, что футбол будет результативный. Я болею за «Спартак» и думаю, что он выиграет 3:2. Соболев забьет два, еще, возможно, Ларссон.