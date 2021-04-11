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Тихонов: «„Спартак“ выиграет у „Локомотива“. Соболев оформит дубль»

11 апреля 2021, 13:50
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Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Спартак» сейчас лучше играет в атаку, хотя «Локомотив» вообще не проигрывал с начала года. Очень хорошая оборона. Жду хорошего матча и обилия голов, потому что такие игры всегда украшают. Давайте не будем забывать, что это очень ответственный матч для обеих команд. Лига чемпионов совсем рядом, а это 14 миллионов евро.

Какое место надо занять «Спартаку», если Тедеско всё-таки останется? Или первое, или второе. Если человек сказал «а», то должен говорить и «б». Болельщики любят Тедеско, если он останется, это будет нормально.

Николич провел предсезонную подготовку самостоятельно, команда уже играет в другой футбол. Влились молодые футболисты, это дает свои плоды. У «Локомотива» не будет Рыбуса, кто будет играть против Мозеса и Промеса? У них есть молодые ребята, есть Живоглядов. Рыбусу тоже было бы сложно с этими игроками. Считаю, что футбол будет результативный. Я болею за «Спартак» и думаю, что он выиграет 3:2. Соболев забьет два, еще, возможно, Ларссон.

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Все комментарии
makkie
makkie
11 апреля в 17:43, ред.
Боюсь, оборона Локо сейчас сильнее, чем у Динамо, Краснодара и Ростова вместе взятых.
Поэтому атаке Спартака придётся попотеть.
Жаль что Понсе пока вне игры, так был бы отличный подбор нападающих на этот матч.

Ждем хорошей игры!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 апреля в 16:36
Откуда Тихонову это известно, может федун сказал.
ABir
ABir
11 апреля в 15:54
Лариона и Соболева у паровозов нет. Это верно
stanichnik
stanichnik
11 апреля в 15:42
Соболев нежадный , он с Промесом поделится.
112910415
112910415
11 апреля в 15:35
победы Спартаку !
но тяжело будет
NbKA555
NbKA555
11 апреля в 15:18
Вот с Андреем я солидарен!Но дождемся матчва!Всем добра!
Брулин
Брулин
11 апреля в 14:59
Матч важен и для Спартака, и для ЛОКО. Поэтому борьба ожидается бескомпромиссной и обоюдно острой. Победы Спартаку.
asraeil
asraeil
11 апреля в 14:40
Хотелка конечно большая, посмотрим на итоговый счет на табло
Байкал-38
Байкал-38
11 апреля в 14:07
Как же любят спартачи "выигрывать" матчи ещё до стартового свистка.
Даже уже голы расписал.
А если Спартак не выиграет или Соболев два не забьёт? Про Ларссона не упоминаю, так как прозвучало слово возможно, а под остальным Тихонов подписался.
Тихонова всегда уважал как игрока, но как человек оказывается шалабол обыкновенный.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
11 апреля в 14:06, ред.
Андрей Валерьевич скорее прав...чем нет...
Локо крайне не фартит со Спартаком...
Последние 10 личных встреч в РПЛ - у Локо лишь 1 победа...
Ужасная статистика...
Да и Спартак нынче на кураже...
Но....
Глядя на таблицу пожелаю удачи подопечным Николича....
Не время прерывать изумительную весеннюю победную серию....
Есть чемпион....он её пусть и прерывает...)))

Красивого футбола и честного судейства !!!!
mihaluch
mihaluch
11 апреля в 14:03
Тут в бывшем игроке играет роль болельщик.
ermak6848
ermak6848
11 апреля в 14:03
мечты старого нафталинщика из Казахстана...
drug01
drug01
11 апреля в 14:03
Тихонов что-то сьел или выпил.....
berda2003
berda2003
11 апреля в 14:01
поёт дифирамбы - всё надеется вернуться... надо было прыгать на бровке, биться в истерике, п...здеть всякую херьню, короче, быть припадочным 14ком - может быть, задержался бы подольше... а так казахи, киргизы, таджики, цыгане и чукчи - твои новые воспитанники...
Ironigor
Ironigor
11 апреля в 13:53
Опачки , а вот и Андрей Ванга !!!
Futurista
Futurista
11 апреля в 13:53, ред.
Я бы не спешил с такими однозначными прогнозами...мяч круглый...Локо сейчас на ходу...удачи Спартаку...
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