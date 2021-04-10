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Слуцкий: «Матч с „Ростовом“ решил эпизод, блестяще исполненный Йевтичем»

10 апреля 2021, 22:08
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мыслями после победы в матче 25-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:0).

Матч проходил волнами. То мы, то «Ростов» владели инициативой. В первой половине первого тайма у нас было несколько хороших моментов, потом был потрясающий момент у Алмквиста. Во втором тайме игра уже была ровная, каждая команда ждала своего шанса в атаке. Всё решил один эпизод, блестяще исполненный Йевтичем.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
11 апреля в 11:25
Лёня прёт вперёд,как трактор,
то-то будет,погоди!
А Витюша Ханчарэнка
вновь плетётся позади...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
11 апреля в 03:29
Везунчик космонавт). Пока везёт. С наступающим его.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
10 апреля в 22:22
У Карпина явно был план по поводу сдерживания Хвичи и его удалось привести в исполнение, но тогда Йевтич смог решить судьбу матча.
ermak6848
ermak6848
10 апреля в 22:21
на финише у фк РУБИН неплохо получается +3 очка на выезде домой..
Трезвый повар
Трезвый повар
10 апреля в 22:15
Йевтич красиво забил. Я очень не доволен как сегодня играл Ростов. Если предыдущее домашнее поражение от Спартака можно объяснить двумя рикошетами, то сегодня Ростов проиграл тактически и эмоционально.
Когда выходили со стадиона после матча со Спартаком то было обидно от поражения, но и были положительные эмоции от игры Ростова. А сегодня просто обидно. Уходили со стадио молча
sv_1969
sv_1969
10 апреля в 22:11
Вот и три очка от этого эпизода получили)
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