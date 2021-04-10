Слуцкий: «Матч с „Ростовом“ решил эпизод, блестяще исполненный Йевтичем»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мыслями после победы в матче 25-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:0).
Матч проходил волнами. То мы, то «Ростов» владели инициативой. В первой половине первого тайма у нас было несколько хороших моментов, потом был потрясающий момент у Алмквиста. Во втором тайме игра уже была ровная, каждая команда ждала своего шанса в атаке. Всё решил один эпизод, блестяще исполненный Йевтичем.
то-то будет,погоди!
А Витюша Ханчарэнка
вновь плетётся позади...
то-то будет,погоди!
А Витюша Ханчарэнка
вновь плетётся позади...
Когда выходили со стадиона после матча со Спартаком то было обидно от поражения, но и были положительные эмоции от игры Ростова. А сегодня просто обидно. Уходили со стадио молча
Когда выходили со стадиона после матча со Спартаком то было обидно от поражения, но и были положительные эмоции от игры Ростова. А сегодня просто обидно. Уходили со стадио молча