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Червиченко: «Разговоры, что „Сочи“ является фарм-клубом „Зенита“ — бред»

11 апреля 2021, 13:06
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ между «Сочи» и «Зенитом».

Разговоры о том, что «Сочи» является фарм-клубом «Зенита» — бред, в основном воспалённое воображение конкурентов. Теории заговоров о том, что их команды недотягивают до чемпионства не из-за того, что не очень хорошо играют, а потому что кто-то где-то группируется. Игроки «Зенита» сильнее, качественней, быстрее, дороже. Разве у «Сочи» есть такие нападающие, как Азмун или Дзюба? Нет. Есть ли у них защитники с огромным опытом, как Ловрен и Ракицкий? Тоже нет.

Я, например, не думаю, что у главы, основного патрона «Зенита», больше авторитета, чем у хозяина «Сочи». Тут вряд ли кто-то может дать целевое указание уступить очки или матчи.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ yrasikos22 (раскрыть)
11 апреля в 17:35
Да ладно? С Уфой 1-1 сыграли, до этого 0-0 в Москве было.
Вы хоть информацию проверяйте перед тем, как писать.
Николай 86
Николай 86
11 апреля в 17:31
В каком бы состоянии не находился зенит, у него 100% очков в матчах с оренбургом и сочи. И так на протяжении уже нескольких лет. Конечно же совпадение...
Супервайзер
Супервайзер
11 апреля в 16:27
Червиченко: "Разговоры о том, что «Сочи» является фарм-клубом «Зенита» — бред, ведь я являюсь фарм-глупом Газпрома"!))
112910415
112910415
11 апреля в 14:54
совершенно особые отношения имеют место быть !
" дружественные миграции " целых толп игроков - самая очевидная тому иллюстрация !
Бубнин
Бубнин
11 апреля в 14:53
То есть, целевое указание дать конечно может, но вряд ли, так как авторитет примерно одинаков. Какой захватывающий футбол!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 апреля в 14:35
Бред не считать его фарм клубом!
plusnindimon
plusnindimon ответ makkie (раскрыть)
11 апреля в 14:24, ред.
Да что-то Химки Спартаку тоже по 6 очей отдают, наверное тоже фарм-клуб КБ.
Ledokol64
Ledokol64
11 апреля в 14:06
Пусть Зенит и класснее, но все эти разговоры про фарм-клуб Динамо (Санкт-Петербург) - он же Сочи ой как не случайны. Да и Федотов пришел из Газовика Оренбургского.
yrasikos22
yrasikos22 ответ makkie (раскрыть)
11 апреля в 13:58, ред.
Ну Уфа и Химки тоже не сильно напрягаються играя со Спартаком,хотя Химки и являються фарм клубом Спартака, имея одного общего спонсора...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ d_fincher (раскрыть)
11 апреля в 13:57
Что значит 100% ???
Зенит с Сочи в РПЛ в этом веке играл то 3 раза....в официальных матчах....

Я например знаю команду которую Зенит обыграл 4 раза за последние 2 года....при чем и в Питере и на "Открытии".......и что ???
Эта команда "фарм" Зенита ???
makkie
makkie ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
11 апреля в 13:51
Валер, в том и дело, что с вами Сочи не напрягается.
С вашими конкурентами бьются аки львы. Благо есть 9-10 игроков Зенита в составе.
Где еще такое видано в РПЛ?
Futurista
Futurista ответ leopit (раскрыть)
11 апреля в 13:50
Этот жирный черный кот уже давно сидит на пляже в Сочи и ест сметану...
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
11 апреля в 13:47
    STVA 1
    STVA 1
    11 апреля в 13:46
    Сколько же у нас таких вот Червей!Везде свою сопатку вставят!
    Futurista
    Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    11 апреля в 13:43, ред.
    Шесть очков от Сочи это страховка...как КАСКО...может понадобиться, а может и нет)...
    Эдмон
    Эдмон
    11 апреля в 13:37
    Диванным экспердам виднее)
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    11 апреля в 13:34
    Да он прав полностью. В чемпионате зависит не от этих 6 очков с Сочи (да и кто мешает брать эти очки тем же коням или спартачам?) Личные встречи - вот главное. А вот по ним у Зенита 4 из 6 с народными и 6 из 6 с конями. С Локо второй ещё не сыгран. И может статься, что именно матч Зенит-Локо определит чемпиона.
    Вывод такой: разговоры про фармы и 6 очков - отмазки неудачников, не более. Победи Спартак в личной встрече, и сейчас бы лидировал он, а не Зенит. Вот и вся математика...
    leopit
    leopit
    11 апреля в 13:32
    Только спартачи могут искать чёрную кошку в тёмной комнате....
    d_fincher
    d_fincher
    11 апреля в 13:28
    Статистика: Сочи проиграл 100% матчей с Зенитом.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    11 апреля в 13:23
    Я бы тоже не стал утверждать, что прям "фарм", но процесс комплектования состава "Сочи" из игроков, не пригодившихся "Зениту" указывает на некоторые экономические и прочие связи, не относящиеся к чисто футбольным.
    makkie
    makkie
    11 апреля в 13:10
    Ой ли?
    То-то Червь первым лез на амбразуру, когда появились слухи о фарм-клубах Спартака - мол и Химки, и Уфа сливать будут. А тут прям всей своей тушей встал на защиту Зенита.
    Двойные стандарты - мы уже привыкли к этому со стороны Червя.
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