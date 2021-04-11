Червиченко: «Разговоры, что „Сочи“ является фарм-клубом „Зенита“ — бред»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ между «Сочи» и «Зенитом».

Разговоры о том, что «Сочи» является фарм-клубом «Зенита» — бред, в основном воспалённое воображение конкурентов. Теории заговоров о том, что их команды недотягивают до чемпионства не из-за того, что не очень хорошо играют, а потому что кто-то где-то группируется. Игроки «Зенита» сильнее, качественней, быстрее, дороже. Разве у «Сочи» есть такие нападающие, как Азмун или Дзюба? Нет. Есть ли у них защитники с огромным опытом, как Ловрен и Ракицкий? Тоже нет.

Я, например, не думаю, что у главы, основного патрона «Зенита», больше авторитета, чем у хозяина «Сочи». Тут вряд ли кто-то может дать целевое указание уступить очки или матчи.