Червиченко: «Разговоры, что „Сочи“ является фарм-клубом „Зенита“ — бред»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ между «Сочи» и «Зенитом».
Разговоры о том, что «Сочи» является фарм-клубом «Зенита» — бред, в основном воспалённое воображение конкурентов. Теории заговоров о том, что их команды недотягивают до чемпионства не из-за того, что не очень хорошо играют, а потому что кто-то где-то группируется. Игроки «Зенита» сильнее, качественней, быстрее, дороже. Разве у «Сочи» есть такие нападающие, как Азмун или Дзюба? Нет. Есть ли у них защитники с огромным опытом, как Ловрен и Ракицкий? Тоже нет.
Я, например, не думаю, что у главы, основного патрона «Зенита», больше авторитета, чем у хозяина «Сочи». Тут вряд ли кто-то может дать целевое указание уступить очки или матчи.
Вы хоть информацию проверяйте перед тем, как писать.
Вы хоть информацию проверяйте перед тем, как писать.
" дружественные миграции " целых толп игроков - самая очевидная тому иллюстрация !
" дружественные миграции " целых толп игроков - самая очевидная тому иллюстрация !
Зенит с Сочи в РПЛ в этом веке играл то 3 раза....в официальных матчах....
Я например знаю команду которую Зенит обыграл 4 раза за последние 2 года....при чем и в Питере и на "Открытии".......и что ???
Эта команда "фарм" Зенита ???
Зенит с Сочи в РПЛ в этом веке играл то 3 раза....в официальных матчах....
Я например знаю команду которую Зенит обыграл 4 раза за последние 2 года....при чем и в Питере и на "Открытии".......и что ???
Эта команда "фарм" Зенита ???
С вашими конкурентами бьются аки львы. Благо есть 9-10 игроков Зенита в составе.
Где еще такое видано в РПЛ?
С вашими конкурентами бьются аки львы. Благо есть 9-10 игроков Зенита в составе.
Где еще такое видано в РПЛ?
Вывод такой: разговоры про фармы и 6 очков - отмазки неудачников, не более. Победи Спартак в личной встрече, и сейчас бы лидировал он, а не Зенит. Вот и вся математика...
Вывод такой: разговоры про фармы и 6 очков - отмазки неудачников, не более. Победи Спартак в личной встрече, и сейчас бы лидировал он, а не Зенит. Вот и вся математика...
То-то Червь первым лез на амбразуру, когда появились слухи о фарм-клубах Спартака - мол и Химки, и Уфа сливать будут. А тут прям всей своей тушей встал на защиту Зенита.
Двойные стандарты - мы уже привыкли к этому со стороны Червя.
То-то Червь первым лез на амбразуру, когда появились слухи о фарм-клубах Спартака - мол и Химки, и Уфа сливать будут. А тут прям всей своей тушей встал на защиту Зенита.
Двойные стандарты - мы уже привыкли к этому со стороны Червя.