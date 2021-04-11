Дуглас Сантос: «Чувствую, что в „Зените“ я вырос как игрок»

Защитник Дуглас Сантос рассказал о своих выступлениях за «Зенит».
Конечно, бывают игры, когда я не очень собой доволен. Но в целом, это два прекрасных года. С «Зенитом» выиграл три титула, и если бог поможет, в этом сезоне будет еще один. Кроме того, чувствую, что вырос как игрок.
В первую очередь думаю о том, что должен хорошо делать свою работу. Сначала качественно отыграть в защите, а если будет возможность поддержать атаку и ударить по воротам — я это сделаю. Удастся забить гол — вообще прекрасно.
Ранее Дуглас Сантос заявил, что в Бразилии следят за РПЛ.
Дельный трансфер...
Если привоз мистером Манчини половины мужского населения Аргентины в Санкт Петербург - не дало ни каких результатов....то приезд Сантоса и Барриоса явно укрепили команду...
Удачи парню...в его дальнейшем росте...
Дельный трансфер...
Если привоз мистером Манчини половины мужского населения Аргентины в Санкт Петербург - не дало ни каких результатов....то приезд Сантоса и Барриоса явно укрепили команду...
Удачи парню...в его дальнейшем росте...