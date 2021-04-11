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Дуглас Сантос: «Чувствую, что в „Зените“ я вырос как игрок»

11 апреля 2021, 10:08

Защитник Дуглас Сантос рассказал о своих выступлениях за «Зенит».

Конечно, бывают игры, когда я не очень собой доволен. Но в целом, это два прекрасных года. С «Зенитом» выиграл три титула, и если бог поможет, в этом сезоне будет еще один. Кроме того, чувствую, что вырос как игрок.

В первую очередь думаю о том, что должен хорошо делать свою работу. Сначала качественно отыграть в защите, а если будет возможность поддержать атаку и ударить по воротам — я это сделаю. Удастся забить гол — вообще прекрасно.

Ранее Дуглас Сантос заявил, что в Бразилии следят за РПЛ.

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Все комментарии
viv
viv
11 апреля в 12:28
Вырос, вырос, аж до 4-го места в группе ЛЧ.
Вoлхв
Вoлхв
11 апреля в 11:01
Ну вырос так вырос...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
11 апреля в 10:40, ред.
Очень качественный игрок....
Дельный трансфер...
Если привоз мистером Манчини половины мужского населения Аргентины в Санкт Петербург - не дало ни каких результатов....то приезд Сантоса и Барриоса явно укрепили команду...
Удачи парню...в его дальнейшем росте...
sv_1969
sv_1969
11 апреля в 10:35, ред.
Естественно... В ЛЧ занимать 4 места постоянно это не хухры мухры)))
Байкал-38
Байкал-38 ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
11 апреля в 10:32
А причём тут Мануте Бол и баскетбол?
Бубнин
Бубнин
11 апреля в 10:20
Да и зарплата подросла..
shlomo
shlomo
11 апреля в 10:10
Даааа... только в нашем чемпе можно вырасти до игрока высокого уровня....
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