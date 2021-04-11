Дуглас Сантос: «Чувствую, что в „Зените“ я вырос как игрок»

Защитник рассказал о своих выступлениях за «Зенит».

Конечно, бывают игры, когда я не очень собой доволен. Но в целом, это два прекрасных года. С «Зенитом» выиграл три титула, и если бог поможет, в этом сезоне будет еще один. Кроме того, чувствую, что вырос как игрок.

В первую очередь думаю о том, что должен хорошо делать свою работу. Сначала качественно отыграть в защите, а если будет возможность поддержать атаку и ударить по воротам — я это сделаю. Удастся забить гол — вообще прекрасно.