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Дзагоев: «У нас остались дружеские отношения с Ганчаренко»

11 апреля 2021, 12:15

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал об отношениях с бывшим главным тренером «армейцев» Виктором Ганчаренко.

Попрощался ли я лично с Ганчаренко? Поговорили с Михалычем по телефону. Договаривались о встрече, но у нас в ЦСКА часто тренировки и игры. Вместе с Набабкиным должны были увидеться с Михалычем после Тулы — поужинать, пообщаться — но он уже был в Краснодаре. Но всё равно на связи — после победы в Кубке Ганчаренко писал, поздравлял. У нас остались дружеские отношения.

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Все комментарии
112910415
112910415
11 апреля в 17:21
и это радует
Leha-ha50
Leha-ha50
11 апреля в 14:59
Тренеры приходят и уходят, то же самое и игроки. Терки и обиды наверняка случаются, но двадцать человек на поле не выпустишь, кто то должен и в запасе сидеть. Главное оставаться людьми. Ну а тренер всегда должен держать походный чемодан на готове. И если после ухода люди продолжают поддерживать отношения - это нормально. Ну не получилось - это бывает, в другом месте получится.
Расстались без обид - вот и хорошо.
Всем здоровья.
Caniggia
Caniggia
11 апреля в 13:33
О Слуцком Дзагоев вряд ли такое скажет.
makkie
makkie
11 апреля в 13:08
По-дружески слили Ганчаренко ))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 апреля в 13:07
У нас со всеми дружеские отношения никому палки в колёса не вставляем и тем более сбитым лётчиком не считаем.
mihaluch
mihaluch
11 апреля в 13:03
Сохраняйте и дальше такие отношения.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 апреля в 12:32
За 4 года сдружились!
Ironigor
Ironigor
11 апреля в 12:30
Очень хорошо, когда такие отношения остаются игроков и бывшего тренера. Респект !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 апреля в 12:17
Можно к нему в Краснодар на ужин слетать. Деньги позволяют...
ДАША Д
ДАША Д
11 апреля в 12:17
С всё время травмированным игроком трудно помолиться.
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