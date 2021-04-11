Дзагоев: «У нас остались дружеские отношения с Ганчаренко»

Полузащитник ЦСКА рассказал об отношениях с бывшим главным тренером «армейцев» .

Попрощался ли я лично с Ганчаренко? Поговорили с Михалычем по телефону. Договаривались о встрече, но у нас в ЦСКА часто тренировки и игры. Вместе с Набабкиным должны были увидеться с Михалычем после Тулы — поужинать, пообщаться — но он уже был в Краснодаре. Но всё равно на связи — после победы в Кубке Ганчаренко писал, поздравлял. У нас остались дружеские отношения.