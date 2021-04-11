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Дуглас Сантос: «Россия очень похожа на Бразилию»

11 апреля 2021, 11:06

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о жизни в России.

Моё мнение — Россия очень похожа на Бразилию. По ритму жизни, по отношению к ней людей. Для меня тут получается такая смесь Германии и Бразилии. Дисциплина, которую я привез из Германии, объединилась с более радостным восприятием жизни. Поэтому и чувствую себя здесь в своей тарелке. Максимально!

Когда собирался переходить в «Зенит», партнеры по «Гамбургу» говорили: «Русские такие же холодные, как климат в их стране». Но на деле всё оказалось совершенно не так. Тут очень открытые и радушные люди. И с погодой пока тоже, кстати, никаких сложностей не испытываю, Может, просто еще мало времени прожил, не всё увидел? Но ощущение такое, будто я здесь очень давно.

Ранее Дуглас Сантос рассказал о своих выступлениях за «Зенит».

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Все комментарии
Roman73
Roman73 ответ particular (раскрыть)
11 апреля в 19:32
Эамечательно !
Roman73
Roman73
11 апреля в 19:31
Особенно в футбольном смысле.
Владиславчик
Владиславчик
11 апреля в 17:31
Да, те же самые фавелы
Bolshoy
Bolshoy ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
11 апреля в 14:41
Сходство в том, что русские играют в футбол, как бразильцы в хоккей...
Ozabot
Ozabot
11 апреля в 13:30
Ну, если ты получаешь миллионы баксов, то Россия — прекрасная страна. Страна, где зеленый свет для богачей и знаменитостей, и можно развести практически любой вопрос, вылечить любую болезнь, скадрить любую девушку. А вот если ты простой рабочий, то Россия это не самое дружелюбное место для тебя.
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein
11 апреля в 12:47
Особенно по уровню жизни
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 апреля в 12:34
Тут тоже много диких обезьян!🤣
particular
particular ответ marut (раскрыть)
11 апреля в 12:06
Только в Бразилии дикие обезьяны, а в России обезьяны в костюмах и в креслах, наглые и жадные...
ЮЗИК
ЮЗИК
11 апреля в 11:59
Такие же первобытные
Союзник противников
Союзник противников ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
11 апреля в 11:29
Как не сказал:По неспешному ритму жизни в "Зените" и всеобщему пофигизму в стране.Ещё в России много обезьян,негров и нет недостатка в бананах,в отличие от сыра "Пуле".
МапС
МапС ответ marut (раскрыть)
11 апреля в 11:22
И донов Педров тоже :)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 апреля в 11:16
Так и не рассказал сходство.
marut
marut
11 апреля в 11:07
Даааа..и много много обезьян....:))))
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