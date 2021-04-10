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Карпин: «Били с 13 метров и не могли попасть, а тут с 20 метров залетело»

10 апреля 2021, 22:34
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мыслями после поражения от «Рубина» (0:1) в матче 25-го тура РПЛ.

Владели инициативой. Моменты были у Понтуса, у Кенто. Последний момент? Реализация подвела. Всё остальное было нормально. Понятно, что можно лучше. Пропущенный гол? Не знаю, было там нарушение или нет. Этот мяч нельзя терять. Мы били с 13 метров и не могли попасть, а тут с 20 метров залетело. Вот и вся разница.

Махатадзе? Его замена связана не с повреждением. Не вошел в игру. Меньше моментов в концовке? Это связано не с усталостью. Вышедшие на замену игроки действовали не лучшим образом. Должны были усилить игру, но они скорее ослабили ее. Опять же, футболисты не вошли в игру. Замены не сработали.

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Сп62
Сп62
11 апреля в 12:01
Песьякову тоже били с 13 метров. Валера ищет оправдания, а не истинные причины поражения.
Союзник противников
Союзник противников
11 апреля в 11:21
Трудно стало,однако,
место искать под солнцем-
раньше звали казаком,
нынче зовут эстонцем.
Владимир Петрухин
Владимир Петрухин
11 апреля в 09:57
Продать бы кого-то, да покупатели разбежались. :-))
ermak6848
ermak6848
11 апреля в 04:22
Так бывает Валерий - сам играл в футбол и помнишь футболный трактат
Не забиваешь ты - забьют тебе...
Вот так и получилось...
Dirty_Harry
Dirty_Harry
11 апреля в 00:28
Чет Ростов совсем никакой сейчас.
Трезвый повар
Трезвый повар
10 апреля в 22:40
Почему Карпин не поставил Хошимото в основу? Исправил эту ошибку на 25 минуте. На игре Ростова сказывается продажа игроков основы. В этом сезоне уже четверо ушли
Норманн не играет потому что его готовят к продаже. Травма у него была не серьёзная. А что представляет команда без Норманна мы увидели в 2 последних домашних матчах
shlomo
shlomo
10 апреля в 22:38
Бил, бил не забил..... тренируйтесь на кошках
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