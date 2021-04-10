Карпин: «Били с 13 метров и не могли попасть, а тут с 20 метров залетело»

Главный тренер «Ростова» поделился мыслями после поражения от «Рубина» (0:1) в матче 25-го тура РПЛ .

Владели инициативой. Моменты были у Понтуса, у Кенто. Последний момент? Реализация подвела. Всё остальное было нормально. Понятно, что можно лучше. Пропущенный гол? Не знаю, было там нарушение или нет. Этот мяч нельзя терять. Мы били с 13 метров и не могли попасть, а тут с 20 метров залетело. Вот и вся разница.

Махатадзе? Его замена связана не с повреждением. Не вошел в игру. Меньше моментов в концовке? Это связано не с усталостью. Вышедшие на замену игроки действовали не лучшим образом. Должны были усилить игру, но они скорее ослабили ее. Опять же, футболисты не вошли в игру. Замены не сработали.