Карпин: «Били с 13 метров и не могли попасть, а тут с 20 метров залетело»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мыслями после поражения от «Рубина» (0:1) в матче 25-го тура РПЛ.
Владели инициативой. Моменты были у Понтуса, у Кенто. Последний момент? Реализация подвела. Всё остальное было нормально. Понятно, что можно лучше. Пропущенный гол? Не знаю, было там нарушение или нет. Этот мяч нельзя терять. Мы били с 13 метров и не могли попасть, а тут с 20 метров залетело. Вот и вся разница.
Махатадзе? Его замена связана не с повреждением. Не вошел в игру. Меньше моментов в концовке? Это связано не с усталостью. Вышедшие на замену игроки действовали не лучшим образом. Должны были усилить игру, но они скорее ослабили ее. Опять же, футболисты не вошли в игру. Замены не сработали.
место искать под солнцем-
раньше звали казаком,
нынче зовут эстонцем.
место искать под солнцем-
раньше звали казаком,
нынче зовут эстонцем.
Не забиваешь ты - забьют тебе...
Вот так и получилось...
Не забиваешь ты - забьют тебе...
Вот так и получилось...
Норманн не играет потому что его готовят к продаже. Травма у него была не серьёзная. А что представляет команда без Норманна мы увидели в 2 последних домашних матчах
Норманн не играет потому что его готовят к продаже. Травма у него была не серьёзная. А что представляет команда без Норманна мы увидели в 2 последних домашних матчах