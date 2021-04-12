Червиченко: «Смолов – это прямо перерождение»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результативную игру нападающего «Локомотива» в последних матчах.

В матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком» Смолов забил гол и отдал результативную передачу.

Смолов – это прямо перерождение. Прям фильм «Миссия невыполнима». Николич сделал то, во что никто не верил, что никто не мог сделать. Он вернул Федю в строй. Я не понимаю, за счёт чего, но это феноменальный успех. Больше месяца уже лучший в нападении, пять голов за последние несколько матчей. Человек вернулся. Видно, что он взрослеет, талант-то был всегда. Наверное, это называется футбольной зрелостью спортсмена.