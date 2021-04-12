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Червиченко: «Смолов – это прямо перерождение»

12 апреля 2021, 12:13
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результативную игру нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова в последних матчах.

В матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком» Смолов забил гол и отдал результативную передачу.

Смолов – это прямо перерождение. Прям фильм «Миссия невыполнима». Николич сделал то, во что никто не верил, что никто не мог сделать. Он вернул Федю в строй. Я не понимаю, за счёт чего, но это феноменальный успех. Больше месяца уже лучший в нападении, пять голов за последние несколько матчей. Человек вернулся. Видно, что он взрослеет, талант-то был всегда. Наверное, это называется футбольной зрелостью спортсмена.

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Все комментарии
shur
shur
12 апреля в 13:47
...на четвёртом десятке взрослеет...ха?!
Romkurch
Romkurch
12 апреля в 13:28
Как был деревом, так и остался.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
12 апреля в 13:14
Как не удивительно, Николич действительно нашел ключи к Смолову. Форвард, которого уже все практически списали со счетов, не только забивает голы, но и приносит необходимый результат и очки для "Локомотива". Главное, теперь не перехвалить Смолова, а поддерживать в нем нужный уровень мотивации для успешной игры и возможно в нашей сборной крупногабаритные форварды будут немного разбавлены нападающими другого типажа.
Лакшери
Лакшери
12 апреля в 12:50
Просто порядок в голове навел и форму набрал хорошую
Ironigor
Ironigor
12 апреля в 12:48
Ну точно, к дню космонавтики!!!
Futurista
Futurista
12 апреля в 12:35
Прям Федот-стрелец, удалой молодец)...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 апреля в 12:14
Да уж, попёрло у него...
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