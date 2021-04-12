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Червиченко: «Тедеско по-тренерски проиграл второй матч подряд»

12 апреля 2021, 11:02
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение красно-белых от «Локомотива» в матче 25-го тура РПЛ.

Абсолютно тренерская победа Николича в дерби. Тедеско – не первый немец, у которого в России не получаются блицкриги. Эта его залихватская тактика и желание сделать игру в первые 25 минут терпят неудачу. С «Ростовом» это тоже происходило, и «Спартаку» просто повезло. С «Локомотивом» же во втором тайме им просто не хватило энергии. Ребята хотят, бьются, но ресурса нет.

Тедеско по-тренерски проиграл второй матч подряд. С «Ростовом» действительно повезло. В Черкизове было видно, что последние минуты превратились в мучения, потому что сил у команды уже не было.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответ stanichnik (раскрыть)
12 апреля в 23:56
Состав у Спартака помощнее, тренер работает дольше, в Кубке в середине недели не участвовали. Так что хоть и было отвратительное судейство, но претензии Спартака в основном к себе должны быть
stanichnik
stanichnik
12 апреля в 15:38
Всякий раз, когда Червиченко отзывается об игре Спартака, в адрес его бывшей команды направляется большой поток критики. Не стал он изменять своим традициям и сегодня. Но хочется заступиться за красно-белых, по владению мячом, по количеству ударов по воротам и поданным угловым подопечные Тедеско значительно обошли железнодорожников. А то что в последние пять минут они сбавили обороты, так надо учесть, что Спартак весь второй тайм играл в меньшинстве, и вероятнее всего причина поражения кроется в этом.
Сп62
Сп62
12 апреля в 12:24
По Червю надо было поставить автобус и ждать, когда железнодорожники откроют шлагбаум к своим воротам. Логика постороннего.
112910415
112910415
12 апреля в 12:21
а ведь она симпатична, эта залихватская тактика !
сопернику тяжело защищаться, ошибки в обороне очень вероятны ...
немало побед одержано
Красно Синий воин
Красно Синий воин
12 апреля в 11:45
Рано начали нахваливать Тедеско, сглазили.
makkie
makkie
12 апреля в 11:37
Эта его залихватская тактика и желание сделать игру в первые 25 минут терпят неудачу.
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Интересно, а когда по мнению Червя нужно "делать игру"?
Неужели в последние 15 минут матча, когда футболисты наедаются и сбавляют обороты.
Дурацкие доводы у Червя, не знает к чему придраться. И молчит про судейство, любитель двойных стандартов!
Союзник противников
Союзник противников
12 апреля в 11:34
Порядок и основательность побили бегунков,возомнивших себя слаженным механизмом,призванным добиться успеха.
mihaluch
mihaluch
12 апреля в 11:14
Но всё равно Спартак симпатичней той чемпионской команды 2017 года.
Romkurch
Romkurch
12 апреля в 11:13
Просто спартак намного слабее Локомотива.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
12 апреля в 11:10
Пеналь не дали, Гельерме божил вот и все причины)))
asraeil
asraeil
12 апреля в 11:05
Проиграл не только тренер но и команда
drug01
drug01
12 апреля в 11:04
Так будет всегда
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 апреля в 11:04
Мне игра понравилась!
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