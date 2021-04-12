Широков: «Не понимаю, почему не поставили пенальти в моменте с Мозесом»

Бывший российский футболист прокомментировал победу «Локомотива» над «Спартаком» (2:0) в рамках 25-го тура РПЛ .

В целом, победа заслуженная. Но я не понимаю, почему не поставили пенальти в моменте с ударом Мозеса. Это не опорная рука, она висит. Будет интересно послушать, почему не назначают такие очевидные пенальти. Сейчас такие трактовки, что они сами не знают, когда давать пенальти, а когда нет. Умерла ли чемпионская интрига? «Зенит» вчера тоже еле выиграл. Если бы «Сочи» не играл среди недели, то они могли бы и отнять очки. Сейчас такой календарь, все может поменяться через пару игр. Другое дело, что для этого и «Спартак» должен все выигрывать, а у меня нет уверенности в этом.

Я не помню, чтобы «Локомотив» выигрывал с явным преимуществом. Они реализуют все, что создают. Это помогает им выигрывать. Во всех матчах команде повезло, но это везение нужно заслужить. И чемпионским командам везет. Никогда нельзя добиться чего-то без везения. Посмотрим следующие игры, они будут ключевыми для Николича. На данный момент по результатам все великолепно.