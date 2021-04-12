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Широков: «Не понимаю, почему не поставили пенальти в моменте с Мозесом»

12 апреля 2021, 11:41
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Бывший российский футболист Роман Широков прокомментировал победу «Локомотива» над «Спартаком» (2:0) в рамках 25-го тура РПЛ.

В целом, победа заслуженная. Но я не понимаю, почему не поставили пенальти в моменте с ударом Мозеса. Это не опорная рука, она висит. Будет интересно послушать, почему не назначают такие очевидные пенальти. Сейчас такие трактовки, что они сами не знают, когда давать пенальти, а когда нет. Умерла ли чемпионская интрига? «Зенит» вчера тоже еле выиграл. Если бы «Сочи» не играл среди недели, то они могли бы и отнять очки. Сейчас такой календарь, все может поменяться через пару игр. Другое дело, что для этого и «Спартак» должен все выигрывать, а у меня нет уверенности в этом.

Я не помню, чтобы «Локомотив» выигрывал с явным преимуществом. Они реализуют все, что создают. Это помогает им выигрывать. Во всех матчах команде повезло, но это везение нужно заслужить. И чемпионским командам везет. Никогда нельзя добиться чего-то без везения. Посмотрим следующие игры, они будут ключевыми для Николича. На данный момент по результатам все великолепно.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
12 апреля в 13:53
на зоне рома был бы первым провокатором ссучившимся... НЕ БЫЛО пенальти!
Союзник противников
Союзник противников
12 апреля в 12:48
Все хвалят Николича,а по факту (и тону высказываний) терпеливо ждут.когда он провалится.А сколько матчей подряд он должен выиграть,чтобы из контекста высказываний исчезло "посмотрим,что дальше"?
LOpp
LOpp
12 апреля в 12:32
щас фотошоперы из РФС по работают, окажется, что мяч в метре пролетел от руки игрока Локо
25процентный клоун
25процентный клоун
12 апреля в 12:24
Игрок бьёт в створ а защитник по волейбольному тушит удар и случай находит ногу Гильерме. Уверен, если бы он срезал мяч в ворота то поставили бы пену и заставили бы перебивать пока Гиля не возьмёт
112910415
112910415
12 апреля в 12:10
тайна сие великая есть
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Красно Синий воин (раскрыть)
12 апреля в 12:05
Заговор, не иначе...
Константин Белых
Константин Белых
12 апреля в 12:00
А потому Рома потому что питерский свистун допустить не мог чтобы Спартак забил. Потому что такой у нас чемпионат.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
12 апреля в 12:00
    Futurista
    Futurista
    12 апреля в 11:55
    Коням в матче с Тамбовом 3 таких пенальти поставили...это только один эпизод...один матч...причем победа была одержана только благодаря этим пенальти...с игры голов не было...
    makkie
    makkie
    12 апреля в 11:53
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    12 апреля в 11:47
    Широков : "Но я не понимаю, почему не поставили пенальти в моменте с ударом Мозеса."
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1251008/shirokov-roman.
    Поясню. Пенальти не поставили, потому, что его там не было.
    makkie
    makkie
    12 апреля в 11:47
    Сейчас такие трактовки, что они сами не знают, когда давать пенальти, а когда нет.
    ________________________

    Всё они знают.
    Просто когда нужно - пенальти высасывают из пальца, а когда нет - даже VAR не смотрят и в повторы Матч ТВ эпизоды не включают.
    Futurista
    Futurista
    12 апреля в 11:45
    "Сейчас такие трактовки, что они сами не знают, когда давать пенальти, а когда нет."...

    Нормальные трактовки...кому надо поставят пенальти, кому не надо не поставят...
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