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Мележиков: «„Спартак“ будет стараться выигрывать все оставшиеся матчи»

12 апреля 2021, 00:29
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Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков после поражения от «Локомотива» (0:2) в 25-м туре оценил шансы команды побороться за чемпионство в РПЛ в текущем сезоне.

Была ли надежда, что «Сочи» отберет очки у «Зенита»? Не хочу об этом. Всегда смотрю на то, что может сделать наша команда, а не другие.

Шансы на чемпионство? Не нужно сегодня ставить какие-то задачи. Наша цель — быть наверху. Наверное, мы сегодня могли победить, но не получилось. Если оценивать шансы реально, то бороться за второе место. Пока мы в работе, посмотрим. Положительным результатом будет место не ниже второго. Будем стараться все остальные матчи выигрывать.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ makkie (раскрыть)
12 апреля в 15:50
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    12 апреля в 11:48
    Кто еще не высказался по поводу поражения спартака?
    makkie
    makkie ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
    12 апреля в 11:44
    цска?
    Вы с атусайдерами то мучаетесь, настоящих проверок у Олича еще не было.
    Возможно с пенальти в каждом матче и дотянете до 3-го места )))
    Союзник противников
    Союзник противников
    12 апреля в 10:03
    Хороший день был:Два главных "Спартака" семь мячей заглотили,сподобившись в ответ на один-единственный.Дай бог и следующий тур такой!!!
    mihaluch
    mihaluch
    12 апреля в 08:33
    Уже начинают мечтать о втором месте.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    12 апреля в 08:06
    Первый раз слышу о нем.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    12 апреля в 08:05
    Сколько лишних должностей...
    Wolverhampton
    Wolverhampton
    12 апреля в 07:54
    Выиграет ли?
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    12 апреля в 07:47
    Спартак не удержит второе место. Либо локо либо ЦСКА.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    12 апреля в 07:27
    Многое будет зависеть от дерби с армейцами.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    12 апреля в 07:17
    Сверхсложная задача, тяжело больно даются победы
    нечитайло
    нечитайло
    12 апреля в 06:54
    Недотянут, денег не хватит
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    12 апреля в 06:42
    А как ты догадался?
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    12 апреля в 06:42
    Все будут стараться, проигрывать никто не хочет.
    sv_1969
    sv_1969
    12 апреля в 06:20
    Интересная борьба ожидает нас
    112910415
    112910415
    12 апреля в 06:11
    2 место надо удержать
    Эдмон
    Эдмон
    12 апреля в 05:59
    Ну пусть старается
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    12 апреля в 05:48
    Как будто они хотели роиграть Локо.
    ABir
    ABir
    12 апреля в 05:34
    Обидное поражение при не плохой игре. Надо забыть и двигаться дальше
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    12 апреля в 03:34, ред.
    Работать надо на опережение, а не ждать, когда в следующем матче судкорпус посадит команду на жёлтые карточки, чтобы в следующем дерби Спартак был ослабленным. Тогда и второго места не увидите, как своих ушей. Тут уже очевидно, когда одним ставят пенки аж по три раза за матч, а других опускают ниже каналлизаций, что не все так просто, тем более на финишной прямой. И не какие призывы к команде не помогут. Подножка и ты уже курям на смех кувырком в грязи с улыбающимся, счастливым, тупым лицом).
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    12 апреля в 03:11
    Три команды на 2е место!
    swed27
    swed27
    12 апреля в 02:57
    Надо брать хотя бы бронзу
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    12 апреля в 01:31
    Чемпионство уже точно не светит - никакие жалобы и снятие с чемпионата не помогут, но зацепиться и удержать второе место еще есть возможность.
    drug01
    drug01
    12 апреля в 00:37
    Отступать нельзя будем смотреть...
    Futurista
    Futurista
    12 апреля в 00:31
    Дерзайте...2 место уж точно от вас ззависит...
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