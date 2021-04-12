Мележиков: «„Спартак“ будет стараться выигрывать все оставшиеся матчи»

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков после поражения от «Локомотива» (0:2) в 25-м туре оценил шансы команды побороться за чемпионство в РПЛ в текущем сезоне.

Была ли надежда, что «Сочи» отберет очки у «Зенита»? Не хочу об этом. Всегда смотрю на то, что может сделать наша команда, а не другие.

Шансы на чемпионство? Не нужно сегодня ставить какие-то задачи. Наша цель — быть наверху. Наверное, мы сегодня могли победить, но не получилось. Если оценивать шансы реально, то бороться за второе место. Пока мы в работе, посмотрим. Положительным результатом будет место не ниже второго. Будем стараться все остальные матчи выигрывать.