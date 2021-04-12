ГлавнаяНовости

Пономарев: «Думаю, „Зенит“ уже не упустит чемпионство»

12 апреля 2021, 09:10
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Ветеран сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал итоги матча 25-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (2:0).

Конечно, победа «Локомотива» с «сухим» счетом стала неожиданной. Я думал поначалу, когда «Локо» вышел вперед, что минут 5-10 еще поиграют, и «Спартак» забьет. Потому что «Локомотив» находился в каком-то странном состоянии. Должны были забивать. Пару мячей там точно должны были лежать — и совсем другая игра была бы. Так что команда играет так, как ей позволяет соперник: не забили — получили, и понеслось. И тогда уже игра получается у противоположной команды. У «Локомотива» получилось в этом матче все, потому что «Спартак» дал ему такую возможность.

Думаю, «Зенит» уже не упустит чемпионство. Мне кажется, вопрос уже решен, запас по набранным очкам у «Зенита» приличный. Да и ребята в команде у Семака хорошие собраны.

Все новости
Федотов: «Карасёв должен был пропускать тур, а ему отдали главный матч»
Вчера, 17:06 Комментарии13
Уилкшир: «В Черчесове были опредёленные вещи, которые мне не нравились»
Вчера, 16:39 Комментарии10
Кузнецов: «Отмена красной карточки Ахметова — абсолютно правильное решение»
Вчера, 15:45 Комментарии22
Семак — о победах «Локомотива»: «Любая серия рано или поздно заканчивается»
Вчера, 15:04 Комментарии44
Аршавин: «„Зенит“ связан с „Сочи“? Посмотрите на „Спартак“ и „Арсенал“»
Вчера, 11:09 Комментарии40
Фомин: «После слов Шварца возникает улыбка на лице»
Вчера, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948
12 апреля в 11:15
"...У «Локомотива» получилось в этом матче все, потому что «Спартак» дал ему такую возможность..."
----------------------
Вот что удивляет. СпаМ явно сдал игру Локо, а на Соккере почему-то говорят о том, что Сочи сдал игру Зениту!
Вот вам факт из игры Локо-Спартак! Как, если не специально, Максименко смог пропустить гол с 17-и метров в угол, в котором он стоял? А теперь приведите подобный факт из игры Сочи-Зенит! А если взять отдельно защитника Маслова, то он если не в каждой игре, то через одну, точно, договорняки гоняет...
stanichnik
stanichnik
12 апреля в 11:06
Вряд ли кто-то будет оспаривать мнение Пономарёва о чемпионстве подопечных Семака. Слишком большой отрыв и сложный календарь у конкурентов позволяют Владимиру Алексеевичу делать такие выводы.
Romkurch
Romkurch
12 апреля в 10:33
Локомотиву занять второе место, спартаку опуститься на любимое седьмое и все станет нормально.
Союзник противников
Союзник противников
12 апреля в 10:07
Поражаюсь таким "открытиям"! Это было ясно после поражения ЦСКА от "Зенита".Боятся очевидное произнести,словно за ошибку пострадает их репутация,или боятся сглазить свою ставку в задолбавших всех и вся(и прежде всего-многострадальный футбол)букмекерских шарагах,шоб им всем обанкротиться! Шоб к ним всем честная прокуратура со спецназом(если таковые ещё остались) пришли!!!
beefs
beefs
12 апреля в 09:14
что сделаешь, опять в пролете...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100