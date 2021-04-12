Пономарев: «Думаю, „Зенит“ уже не упустит чемпионство»

Ветеран сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал итоги матча 25-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (2:0).

Конечно, победа «Локомотива» с «сухим» счетом стала неожиданной. Я думал поначалу, когда «Локо» вышел вперед, что минут 5-10 еще поиграют, и «Спартак» забьет. Потому что «Локомотив» находился в каком-то странном состоянии. Должны были забивать. Пару мячей там точно должны были лежать — и совсем другая игра была бы. Так что команда играет так, как ей позволяет соперник: не забили — получили, и понеслось. И тогда уже игра получается у противоположной команды. У «Локомотива» получилось в этом матче все, потому что «Спартак» дал ему такую возможность.

Думаю, «Зенит» уже не упустит чемпионство. Мне кажется, вопрос уже решен, запас по набранным очкам у «Зенита» приличный. Да и ребята в команде у Семака хорошие собраны.