Шамов: «Полностью переиграли „Краснодар“»

Голкипер «Арсенала» прокомментировал победу над «Краснодаром» в 25-м туре РПЛ (1:0).

Важная победа в психологическом плане. Было эмоционально непросто после обиднейшего поражения в Кубке. Поэтому победа над «Краснодаром» имеет особое значение со всех точек зрения. Полностью переиграли соперника и тактически, и физически, выиграли много борьбы. Самое главное — набрали три очка.

Почему чаще побеждаем топ-клубы и оступаемся в играх с середняками? Сложно сказать. Не думаю, что тут есть какая-то тенденция. Одинаково готовимся и настраиваемся на все матчи. В некоторых моментах не хватало везения. Задача на концовку чемпионата? Выигрывать каждую игру. Других вариантов у нас нет.