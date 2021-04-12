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Шамов: «Полностью переиграли „Краснодар“»

12 апреля 2021, 09:05
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Голкипер «Арсенала» Егор Шамов прокомментировал победу над «Краснодаром» в 25-м туре РПЛ (1:0).

Важная победа в психологическом плане. Было эмоционально непросто после обиднейшего поражения в Кубке. Поэтому победа над «Краснодаром» имеет особое значение со всех точек зрения. Полностью переиграли соперника и тактически, и физически, выиграли много борьбы. Самое главное — набрали три очка.

Почему чаще побеждаем топ-клубы и оступаемся в играх с середняками? Сложно сказать. Не думаю, что тут есть какая-то тенденция. Одинаково готовимся и настраиваемся на все матчи. В некоторых моментах не хватало везения. Задача на концовку чемпионата? Выигрывать каждую игру. Других вариантов у нас нет.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
12 апреля в 10:28
Уникальная возможность сбросить дорогой и бесполезный балласт в виде не приносящих практически никакой пользы в последнее время и прожирающих бюджет легионеров и сыграть воспитанниками хваленой краснодарской академии. Все равно хуже не будет.
Союзник противников
Союзник противников
12 апреля в 10:08
Полностью переиграл их "Ахмат",а вы удачно отбегали по краю обрыва.
mihaluch
mihaluch
12 апреля в 09:34
Слишком беспомощно выглядел Краснодар.
Остапчук 67
Остапчук 67
12 апреля в 09:31
Ну теперь месяц будут болтать.
Да, Мусаев оставил знатный багаж.
Галицкий сам виноват в этой ситуации.
Ironigor
Ironigor
12 апреля в 09:29
Да уж. Краснодар был никакой.
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