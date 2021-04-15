Фоден — Мбаппе: «Ты готов?»

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» переиграл «Боруссию» Д (2:1) и вышел в полуфинал турнира, где сыграет с «Пари Сен-Жермен».
Полузащитник «горожан» Фил Фоден после матча опубликовал пост в твиттере, адресованный нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе: «Ты готов?»
Позже Фоден удалил свой твит.
Как так то? Я его не удалял!
Горячие матчи ожидаются. Если рассматривать полуфиналы ЛЧ, то пара МС-ПСЖ смотрится поинтереснее чем Реал-Челси. От противостояния МС-ПСЖ ожидаю бесшабашного футбола, от матча Реал-Челси больше скрытого, тактического.
P.S. Ещё и штраф за это дали. Если это ошибка то восстановите его. Очки меня не интересуют.
Как так то? Я его не удалял!
Горячие матчи ожидаются. Если рассматривать полуфиналы ЛЧ, то пара МС-ПСЖ смотрится поинтереснее чем Реал-Челси. От противостояния МС-ПСЖ ожидаю бесшабашного футбола, от матча Реал-Челси больше скрытого, тактического.
P.S. Ещё и штраф за это дали. Если это ошибка то восстановите его. Очки меня не интересуют.
Если рассматривать полуфиналы ЛЧ, то пара МС-ПСЖ смотрится поинтереснее чем Реал-Челси.
От противостояния МС-ПСЖ ожидаю бесшабашного футбола, от матча Реал-Челси больше скрытого, тактического.
Если рассматривать полуфиналы ЛЧ, то пара МС-ПСЖ смотрится поинтереснее чем Реал-Челси.
От противостояния МС-ПСЖ ожидаю бесшабашного футбола, от матча Реал-Челси больше скрытого, тактического.