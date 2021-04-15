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Фоден — Мбаппе: «Ты готов?»

15 апреля 2021, 03:52
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» переиграл «Боруссию» Д (2:1) и вышел в полуфинал турнира, где сыграет с «Пари Сен-Жермен».

Полузащитник «горожан» Фил Фоден после матча опубликовал пост в твиттере, адресованный нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе: «Ты готов?»

Позже Фоден удалил свой твит.

Фил Фоден

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ alexgurzan (раскрыть)
15 апреля в 20:00
Спасибо!
alexgurzan
alexgurzan ответ Байкал-38 (раскрыть)
15 апреля в 19:54
Восстановил.
Байкал-38
Байкал-38
15 апреля в 19:42, ред.
Ничего не понял! Утром в 09:51 (по иркутскому времени) написал комментарий. Только сейчас зашёл и не обнаружил его. Проверил все комментарии и увидел, что Удален пользователем Байкал-38 16.04.2021 00:35:22
Как так то? Я его не удалял!


Горячие матчи ожидаются. Если рассматривать полуфиналы ЛЧ, то пара МС-ПСЖ смотрится поинтереснее чем Реал-Челси. От противостояния МС-ПСЖ ожидаю бесшабашного футбола, от матча Реал-Челси больше скрытого, тактического.

P.S. Ещё и штраф за это дали. Если это ошибка то восстановите его. Очки меня не интересуют.
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
15 апреля в 16:13
Конечно поставлю, когда узнаю, кто из них выйдет в финал
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Richard von Rammstein (раскрыть)
15 апреля в 14:13
Ну раз на 100 процентов уверен , то надо все свои деньги грузить на это
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
15 апреля в 11:57
Мбаппе не привыкать хоронить горожан, сделает это снова!
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein
15 апреля в 09:43
Уверен на 100%, в этой паре определится победитель нынешней Лиги чемпионов
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein
15 апреля в 09:42
Это у Неймара надо спрашивать, готов ли он реализовывать свои моменты
ZjzoRe
ZjzoRe
15 апреля в 09:19
футбол превращается в ЮФС, по крайней мере в плане раскрутки матчей, вот и зачатки треш-тока подъехали)
NileCroco
NileCroco
15 апреля в 08:36
Ну эта гавкалка хотя бы постфактум включила остатки мозгов и удалила своё вякание.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
15 апреля в 07:52
Интересная будет заруба. На мой взгляд силы примерно равны.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 апреля в 07:40
А он не готов!
mortid
mortid
15 апреля в 05:52
В этой паре победитель ЛЧ-2021.
Байкал-38
Байкал-38
15 апреля в 04:51
Горячие матчи ожидаются.
Если рассматривать полуфиналы ЛЧ, то пара МС-ПСЖ смотрится поинтереснее чем Реал-Челси.
От противостояния МС-ПСЖ ожидаю бесшабашного футбола, от матча Реал-Челси больше скрытого, тактического.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 апреля в 03:57
Девиз Пионеров - всегда готов...
ОПС
ОПС
15 апреля в 03:57
Скоро узнаем кто лучше готов к полуфиналу.
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