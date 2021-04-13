Гол от кочки, ребёнок в матче взрослых и шутки над Зума. Лучшее из Сети

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Недавно было сыграно очередное Эль-Класико. Перед матчем игроки «Барселоны» показали мастер-класс на тренировке.
Игрок «Реала» Марсело ответил этим видео:
Бывший игрок «сине-гранатовых» Дани Алвес показал, где начинался его футбольный путь.
Вот так футболисты «Зенита» проводили уже бывшего спортивного директора клуба Хавьера Рибалту.
Милота дня:
Игрок «Ахмата» Владимир Ильин со своим ребенком.
Девушка дня:
Инна, жена защитника «Зенита» Юрия Жиркова.
Вот такой курьезный момент случился недавно в матче «Норвича».
Смогли бы повторить?
Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку показал навыки битбокса.
Болельщик сделал предложение своей девушке с помощью болбоев.
Вот так развлекаются игроки мюнхенской «Баварии».
Форвард ПСЖ Неймар показал, как футболисты парижан восстанавливаются после тренировок.
Все издевательства над Куртом Зума из «Челси» (свайпите вправо):
В женском футболе тоже умеют красиво забивать.
В одном из низших дивизионов Либерии есть клуб «Гароу», за который играет 11-летний Эрик Маршалл. Его выпускают на несколько минут, но зато здесь всё серьёзно.
Вот такой смешной гол был забит в Кубке Чехии.
В Румынии забили гол прямым ударом с углового.
Игроки «Олдхэма» решили вот так ударить со штрафного.
Обычно вратари трогают мяч перед пенальти на удачу, но этот голкипер решил пойти дальше.
В Северной Ирландии забили гол с 30 метров. Ерунда? Да, если бы его не забили головой!
А вот такой забавный момент случился во время интервью в чемпионате Марокко.
Попадайте прямо в цель!
Будьте позитивными!