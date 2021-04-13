Гол от кочки, ребёнок в матче взрослых и шутки над Зума. Лучшее из Сети

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вчера, 10:00

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Недавно было сыграно очередное Эль-Класико. Перед матчем игроки «Барселоны» показали мастер-класс на тренировке.

Игрок «Реала» Марсело ответил этим видео:

Бывший игрок «сине-гранатовых» показал, где начинался его футбольный путь.

Вот так футболисты «Зенита» проводили уже бывшего спортивного директора клуба Хавьера Рибалту.

Милота дня:

Игрок «Ахмата» со своим ребенком.

Девушка дня:

Инна, жена защитника «Зенита» Юрия Жиркова.

Вот такой курьезный момент случился недавно в матче «Норвича».

Смогли бы повторить?

Нападающий «Интера» показал навыки битбокса.

Болельщик сделал предложение своей девушке с помощью болбоев.

Вот так развлекаются игроки мюнхенской «Баварии».

Форвард ПСЖ Неймар показал, как футболисты парижан восстанавливаются после тренировок.

Все издевательства над из «Челси» (свайпите вправо):

В женском футболе тоже умеют красиво забивать.

В одном из низших дивизионов Либерии есть клуб «Гароу», за который играет 11-летний Эрик Маршалл. Его выпускают на несколько минут, но зато здесь всё серьёзно.

Вот такой смешной гол был забит в Кубке Чехии.

В Румынии забили гол прямым ударом с углового.

Игроки «Олдхэма» решили вот так ударить со штрафного.

Обычно вратари трогают мяч перед пенальти на удачу, но этот голкипер решил пойти дальше.

В Северной Ирландии забили гол с 30 метров. Ерунда? Да, если бы его не забили головой!

А вот такой забавный момент случился во время интервью в чемпионате Марокко.

Попадайте прямо в цель!

Будьте позитивными!