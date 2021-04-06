Радость Альгвасила, гусь на поле и селфи Щесны. Лучшее из Сети

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вчера, 09:50

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Вот такой друг живет дома у форварда «Манчестер Сити» .

Публикация от Sergio Leonel Agüero (@kunaguero)Публикация от @tvsoccer

Публикация от Karim Benzema (@karimbenzema)

Нападающий «Галатасарая» посетил зоопарк.

Бывший голкипер «Зенита» тоже любит животных.

А экс-игрок сборной России слетал в Мексику. Напомним, что спортсмен живет сейчас в США .

Как вам такой гол?

Милота дня:

Бывший форвард «Ливерпуля» со своим сыном.

Девушка дня:

Роксана, подруга хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского.

Этот вратарь даст фору даже Мануэлю Нойеру!

Публикация от ESPN FC (@espnfc)

А вот такой случай произошел с болельщиком «Атлетика» накануне финала Кубка Испании.

Фанаты этого клуба довольно некрасиво вели себя накануне решающего матча.

Наставник «Реала Сосьедад» выдал вот такой перформанс после победы в турнире!

В Неаполе фанаты сделали такую красоту в честь своего кумира .

Как вы думаете, сколько дублей понадобилось, чтобы снять этот ролик?

Публикация от Mehdi Amri (@mehdi_amri_10)

Публикация от 433 (@433)

Хотели бы так прокатиться?

В матче женских команд «Брайтона» и МЮ на поле появился неожиданный гость.

Голкипер «Ювентуса» не особо любит снимать на фото других людей.

Вот такие процедуры проходят игроки «Реала» после тренировок. Смогли бы повторить?

Пляжный футбол — коварная игра.

Скоро лето!

Публикация от Bestoffootball (@bestoffootball)

Неприятности могут поджидать нас на каждом шагу!

Верьте в себя!

Никогда не празднуйте раньше времени!

Берегите своих близких!