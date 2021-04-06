Радость Альгвасила, гусь на поле и селфи Щесны. Лучшее из Сети

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Вот такой друг живет дома у форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.
Публикация от Sergio Leonel Agüero (@kunaguero)Публикация от @tvsoccer
Публикация от Karim Benzema (@karimbenzema)
Нападающий «Галатасарая» Радамель Фалькао посетил зоопарк.
Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев тоже любит животных.
А экс-игрок сборной России Дмитрий Торбинский слетал в Мексику. Напомним, что спортсмен живет сейчас в США.
Как вам такой гол?
Милота дня:
Бывший форвард «Ливерпуля» Дэниел Старридж со своим сыном.
Девушка дня:
Роксана, подруга хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского.
Этот вратарь даст фору даже Мануэлю Нойеру!
Публикация от ESPN FC (@espnfc)
А вот такой случай произошел с болельщиком «Атлетика» накануне финала Кубка Испании.
Фанаты этого клуба довольно некрасиво вели себя накануне решающего матча.
Наставник «Реала Сосьедад» Иманол Альгвасил выдал вот такой перформанс после победы в турнире!
В Неаполе фанаты сделали такую красоту в честь своего кумира Диего Марадоны.
Как вы думаете, сколько дублей понадобилось, чтобы снять этот ролик?
Публикация от Mehdi Amri (@mehdi_amri_10)
Хотели бы так прокатиться?
В матче женских команд «Брайтона» и МЮ на поле появился неожиданный гость.
Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны не особо любит снимать на фото других людей.
Вот такие процедуры проходят игроки «Реала» после тренировок. Смогли бы повторить?
Пляжный футбол — коварная игра.
Скоро лето!
Публикация от Bestoffootball (@bestoffootball)
Неприятности могут поджидать нас на каждом шагу!
Верьте в себя!
Никогда не празднуйте раньше времени!
Берегите своих близких!